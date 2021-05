P&G startet das iLab 2021 in Partnerschaft mit dem Singapore EDB, um das Innovations-Ökosystem in Singapur zu stärken

Die Eröffnungszeremonie des iLab fand im i-Singapore Digital Omni-Channel Center (i-SiDOC) von P&G statt und wurde von Ehrengast Heng Swee Keat, stellvertretender Premierminister, koordinierender Minister für Wirtschaftspolitik und Finanzminister von Singapur, zusammen mit Rafik Mansour, Chargé d'Affaires, a.i. U.S. Botschaft in Singapur, Herr Ted Tan, Deputy CEO, Enterprise Singapore und Frau Cindy Koh, Executive Vice President, Singapore Economic Development Board, geehrt.

Als eine Kraft für das Gute und für Wachstum baut P&G auf sein Engagement, seine Verbraucher besser zu bedienen, indem es Technologien nutzt, um die sich verändernden Anforderungen und Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen. Durch die Zusammenarbeit mit Start-ups, die zukunftsweisende Technologien nutzen, kann P&G die Consumer Journey konstruktiv unterbrechen.

„In der Zukunft nach der Pandemie ist das Streben nach Innovation entscheidend für die Erholung und den Fortschritt unserer Wirtschaft. Unsere Vision für P&G in der Region Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika ist es, das Unternehmen der Zukunft zu werden und Singapur als Innovationszentrum für P&G und unsere Branche zu nutzen, um die digitale Transformation anzuführen und Innovationen in allen Aspekten unseres Geschäfts voranzutreiben", sagte Mr. Magesvaran Suranjan, President, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Procter & Gamble (P&G).

Während des iLab werden ausgewählte Start-ups gemeinsam mit P&G Ideen entwickeln und Brainstorming betreiben, um Herausforderungen mit Technologien in Bereichen wie KI-Personalisierung, Gaming, Social Commerce und Ausfallsicherheit der Lieferkette zu lösen. Ausgewählte Start-ups mit vielversprechenden Ansätzen werden dann mit P&G zusammenarbeiten, um Pilotprojekte in den P&G-Märkten im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika einzuführen.

Die Idee des iLab beruht auf der Überzeugung von P&G, dass ein dynamisches und nachhaltiges unternehmerisches Ökosystem für Unternehmen entscheidend ist, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Durch die Unterstützung des EDB wird P&G auch als Mentor für Start-ups fungieren und einen gegenseitigen Austausch durch Networking-Engagements schaffen.

„Wir sind sehr dankbar, auf dieser spannenden Reise die Unterstützung gleichgesinnter Partner zu haben, insbesondere die enge Partnerschaft, die wir mit der EDB und der ESG pflegen. Bei P&G sind wir stets bestrebt, den Wandel in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit anzuführen und unsere Partner, Mitarbeiter und andere Stakeholder zu unterstützen", sagte Herr Karthik Natarajan, Senior Vice President, CFO, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Procter & Gamble (P&G).

Das iLab konzentriert sich auf drei verschiedene Streams - Future of Advertising, Future of Retail und Future of Supply Chain. Diese drei Bereiche repräsentieren die sich entwickelnden Verbraucher- und Einzelhandelsbedürfnisse, die sich verändernden Medien-Ökosysteme und die revolutionäre Veränderungen in der Lieferkette.

Aus einem Startpool von 100 Start-ups, die bewertet wurden, um reale, von P&G gestellte geschäftliche Herausforderungen zu lösen, wurden die besten 27 Start-ups in die engere Auswahl genommen, um an dem dreitägigen virtuellen Festival vom 4. bis 6. Mai 2021 teilzunehmen.

Information zu Procter & Gamble

P&G bedient Verbraucher auf der ganzen Welt mit einem der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen, hochwertigen und führenden Marken, darunter Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® und Whisper®. Die P&G-Gemeinschaft umfasst Betriebe in etwa 70 Ländern weltweit.

Bitte besuchen Sie http://www.pg.com für die neuesten Nachrichten und Informationen über P&G und seine Marken.

