P.I. Works und VMware fördern die O-RAN-Einführung und Innovation

Da 5G-Technologien weltweit in großem Umfang eingesetzt werden, wird O-RAN die erste Wahl der Betreiber bei der Überholung ihrer derzeitigen Funkzugangsnetze sein, zumal es so konzipiert ist, dass es über offene Schnittstellen Geräte verschiedener Hersteller aufnehmen kann. In dem Maße, in dem sich RAN von der derzeitigen Architektur zu Open RAN entwickelt, wird ein automatisiertes Netzwerkmanagement über einen standardisierten Radio Intelligence Controller (RIC) für CSPs unerlässlich, um die Komplexität ihrer heterogenen Netzwerke zu abstrahieren und so die Kundenerfahrung zu verbessern.