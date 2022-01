PA Media Group beruft Alamy-Geschäftsführerin und ehemalige PA-Absolventin Emily Shelley in den Vorstand

Sie war in verschiedenen redaktionellen Funktionen tätig, bevor sie 2006 als Showbiz-Redakteurin einen digitalen Showbiz-Nachrichtendienst startete. 2007 wurde sie Features Editor, bevor sie in verschiedene kaufmännische und Management-Positionen bei PA wechselte.

Im Jahr 2013 war Shelley maßgeblich an der Einführung eines neuen maßgeschneiderten Content-Services für Firmenkunden beteiligt und spielte eine wichtige Rolle bei der Übernahme der Content-Agentur Sticky, deren Geschäftsführerin sie dann wurde.

Nach sechs Jahren bei Sticky wurde Shelley dann zur Geschäftsführerin von Alamy ernannt, um die expandierende globale Plattform nach der Übernahme zu leiten.

„Es ist eine Ehre, sowohl für mich und als auch für Alamy, in den Vorstand der PA Media Group berufen worden zu sein, in einer Phase, in der das Unternehmen wächst und weiter Wert für den Konzern liefert", so Shelley.

„Die PA Media Group und ihre innovativen Unternehmen prägen meinen Werdegang bereits seit zwei Jahrzehnten und ich freue mich, Teil des Teams zu sein, das sie in die Zukunft steuert."

„Ich freue mich auch darauf, meine Kollegen aller Marken der PA Media Group – einschließlich PA Media – bei der weiteren Entwicklung und Diversifizierung zu vertreten."

Clive Marshall, CEO der PA Media Group, fügte hinzu: „Emilys vielfältige Erfahrung bei der PA Media Group, ihr innovatives Denken, ihre proaktive Herangehensweise an jede Herausforderung und ihre beeindruckende Führungsstärke machen sie seit vielen Jahren zu einer herausragenden Mitarbeiterin in unserem Konzern."

„Von ihrem Start als PA-Absolventin bis zu ihrem Aufstieg in Führungspositionen – es ist eine Freude, sie im Vorstand willkommen zu heißen."

Der Vorsitzende der PA Media Group, Murdoch MacLennan, erklärte: „Ich freue mich, Emily im Vorstand begrüßen zu dürfen. Die Tatsache, dass Emilys Karriere sich über mehrere Unternehmen und Disziplinen hinweg entwickelt hat, zeugt vom Wert der PA Media Group und ihrer facettenreichen Geschichte. Diese beträchtliche Erfahrung und dieses Wissen kann sie jetzt mit einbringen, um die zukünftige Entwicklung und den Fortschritt unseres Geschäfts voranzutreiben."

Hinweise für Redakteure

Den gesamten Vorstand der PA Media Group finden Sie HIER .

Informationen zur PA Media Group

Die PA Media Group umfasst ein vielfältiges Portfolio an spezialisierten Medienunternehmen mit Nachrichten- und Informations-, Technologie- und Kommunikationsdiensten.

Die Flaggschiff-Marke PA Media ist die führende Nachrichtenagentur Großbritanniens und Irlands. Neben PA Media ist der Konzern auch die Muttergesellschaft der Content-Plattform Alamy, des Broadcast-Tech-Unternehmens Globelynx, der Content-Agentur Sticky, des Video-Streaming-Dienstes StreamAMG sowie von PA Betting Services, PA Training und PA TV Metadata.

Die PA Media Group hat 20 Aktionäre, die hauptsächlich aus britischen Nachrichten-, Medien- und Geheimdienstunternehmen bestehen. Die größten Aktionäre sind DMGT plc, Informa plc, News UK plc und Reach plc.

http://www.pamediagroup.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tom Lloyd

Leiter Kommunikation - PA Media Group

[email protected]

07824 807 743

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1730783/PA_Media_Group.jpg

SOURCE PA Media Group