PA Media Group nomme Emily Shelley, directrice générale d'Alamy et ancienne diplômée de PA, à son conseil d'administration

Elle a occupé plusieurs postes éditoriaux avant de lancer un service d'informations numérique sur le showbiz en 2006 en tant que rédactrice en chef du showbiz. Elle est devenue chroniqueuse en 2007, avant d'occuper divers postes commerciaux et de gestion au sein de PA.

En 2013, E. Shelley a contribué au lancement d'un nouveau service de contenu sur mesure pour les entreprises clientes et a joué un rôle essentiel dans l'acquisition de l'agence de contenu Sticky, dont elle est devenue la directrice générale.

Après six ans passés chez Sticky, E. Shelley a été nommée directrice générale d'Alamy pour diriger la plateforme mondiale en pleine expansion, après l'acquisition.

« C'est un honneur d'avoir été invitée à rejoindre le conseil d'administration de PA Media Group, à la fois pour moi et pour Alamy alors que la société continue de se développer et de produire pour le Groupe », a déclaré E. Shelley.

« PA Media Group et les entreprises innovantes qui le composent ont façonné ma carrière depuis maintenant deux décennies et je suis ravie de faire partie de l'équipe qui l'oriente vers l'avenir.

« J'ai également hâte de représenter mes collègues de toutes les marques de PA Media Group, y compris PA Media, alors que nous continuons d'évoluer et de nous diversifier. »

Clive Marshall, PDG de PA Media Group, a ajouté : « La vaste expérience d'Emily au sein de PA Media Group, ainsi que sa pensée novatrice, son approche proactive de chaque défi et son leadership impressionnant font d'elle une employée remarquable de notre groupe depuis de nombreuses années. »

« Qu'il s'agisse d'avoir commencé en tant que diplômée de PA ou d'avoir atteint les postes de direction qu'elle occupe, c'est un plaisir de l'accueillir au sein du conseil d'administration. »

Murdoch MacLennan, président de PA Media Group, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Emily au sein du conseil d'administration. Le fait que la carrière d'Emily ait évolué dans de multiples entreprises et disciplines est un témoignage de PA Media Group et de sa riche histoire. Elle apportera cette expérience et ces connaissances considérables pour contribuer au développement et aux progrès futurs de notre entreprise. »

PA Media Group comprend un portefeuille diversifié de sociétés spécialisées dans les médias, couvrant les services d'actualité et d'information, de technologie et de communication.

Sa marque phare, PA Media, est la principale agence de presse du Royaume-Uni et d'Irlande. Aux côtés de PA Media, le Groupe est également la société mère de la plateforme de contenu Alamy, de la société de technologie de diffusion Globelynx, de l'agence de contenu Sticky, de l'entreprise de streaming vidéo StreamAMG, de PA Betting Services, de PA Training et de PA TV Metadata.

PA Media Group compte 20 actionnaires, composés principalement d'entreprises britanniques d'information, de médias et de renseignement. Les principaux actionnaires sont DMGT plc, Informa plc, News UK plc et Reach plc.

