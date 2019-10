Pacientes de hidradenite supurativa têm nova opção de tratamento com a incorporação de HUMIRA (adalimumabe) pelo SUS

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A AbbVie, companhia biofarmacêutica global baseada em pesquisas e desenvolvimento, anuncia que o medicamento biológico HUMIRA (adalimumabe), um anticorpo monoclonal totalmente humano, foi incluído no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para hidradenite supurativa, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU), em 16 de setembro de 2019, edição 179, seção 1, página 95.

Este é o primeiro PCDT para hidradenite supurativa e inclui o biológico HUMIRA, "para pacientes adultos com HS ativa, que falharam à terapia com antibióticos sistêmicos, ou que apresentaram intolerância ou contraindicação aos antibióticos sistêmicos".1 O acesso ao medicamento requer prescrição médica após avaliação de um especialista. A íntegra do PCDT está disponível no site do Ministério da Saúde, em https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/setembro/18/Portaria-Conjunta-PCDT-Hidradernite-Supurativa.SET2019.pdf.

Mais sobre Hidradenite Supurativa

A HS se manifesta geralmente após a puberdade, durante a segunda ou terceira décadas de vida dos pacientes. Apresenta-se com maior frequência em mulheres (3:1), acometendo principalmente as regiões axilar, da virilha, intermamária e infra-mamária, com atenuação da atividade da doença com o início da menopausa. Nos homens, afeta com maior frequência as regiões glútea e perianal, nuca e retroauricular, com maior atividade da doença até a quinta década de vida. A recorrência das inflamações pode acarretar em cicatrizes graves e consequente limitação ou incapacidade de movimento no local, gerando grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Pela aparência das lesões e odor, a HS pode impactar diretamente a vida social dos pacientes, além de poder associar-se a comorbidades ou complicações graves como fístulas na uretra, bexiga ou intestino reto, pioderma, artrite, infecções como erisipelas, abscesso epidural, osteomielite sacral, obstrução linfática, linfedema, anemia, hipoproteinemia, amiloidoses, carcinoma celular escamoso, depressão e suicídio.1

Sobre HUMIRA (adalimumabe)

Adalimumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano desenvolvido e comercializado pela AbbVie. Assemelha-se aos anticorpos normalmente encontrados no organismo e age bloqueando o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), uma proteína inflamatória que, quando produzida em excesso, desempenha papel-chave nas respostas inflamatórias de algumas doenças crônicas imunomediadas, como a artrite reumatoide, psoríase, doença de Crohn, hidradenite supurativa, entre outras2. Desde seu lançamento, tem tratado mais de um milhão e 200 mil de pacientes3 em mais de 90 países e sua eficácia e segurança a longo prazo são demonstradas por mais de 100 estudos clínicos em todo o mundo3.

Sobre a AbbVie

A AbbVie é uma companhia biofarmacêutica global baseada em pesquisa e desenvolvimento, comprometida em desenvolver terapias avançadas e inovadoras, para algumas das doenças mais complexas do mundo. A missão da companhia é usar seu conhecimento, equipe dedicada e abordagem exclusiva em inovação, para aprimorar tratamentos em quatro áreas terapêuticas principais: imunologia, oncologia, virologia e neurociência. Em mais de 75 países, os colaboradores da AbbVie trabalham diariamente para avançar soluções em saúde para pessoas ao redor do mundo. Para mais informações, acesse www.abbvie.com. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem imunologia, oncologia, virologia e especialidades. Entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos e projetos clínicos, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br

