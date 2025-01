Palmer Square Capital Management klaar om eerste Europese CLO ETF's te lanceren

Beste wereldwijde CLO-emittent breidt Europese aanwezigheid uit met drie innovatieve beleggingsproducten

MISSION WOODS, Kan., 9 januari 2025 /PRNewswire/ -- Palmer Square Capital Management ("Palmer Square"), een kredietgerichte alternatieve vermogensbeheerder met meer dan $ 33 miljard aan vermogen onder beheer, opgericht in 2009, is van plan om drie baanbrekende ETF's te lanceren voor Europese institutionele beleggers. Twee van de ETF's richten zich passief op in EUR en USD luidende AAA en AA CLO-schuld. De derde is een actieve multi-strategie ETF met een vergelijkbare blootstelling als de actief beheerde ETF die momenteel in de VS door Palmer Square wordt aangeboden.

"De lancering van deze ETF's in Europa benadrukt onze toewijding aan het leveren van geavanceerde oplossingen in complexe beleggingsomgevingen over de hele wereld. Het is een natuurlijke uitbreiding van onze wereldwijde expertise in gestructureerde kredieten en toont ons vermogen om aan de stijgende marktvraag te voldoen," aldus Angie Long, Chief Investment Officer en Portfolio Manager bij Palmer Square Capital. "Door gebruik te maken van onze eigen benchmarks, die wereldwijd door instellingen worden vertrouwd, bieden deze nieuwe producten efficiënte toegang tot een unieke en aantrekkelijke beleggingscategorie en bevestigen ze ons streven om waarde te creëren voor institutionele en professionele beleggers."

De ETF's bieden kapitaalbehoud omdat ze zich richten op cyclusbestendige activa zonder historische wanbetalingen, inclusief een actief beheerd multi-asset kredietallocatieproduct. Hiermee wordt een oplossing met één beheerder aangeboden om portefeuilleconstructie te vereenvoudigen en betere toegang te verlenen tot de beste relatieve waardekansen in bedrijfs- en gestructureerd krediet. Met de passieve producten krijgen beleggers toegang tot Palmer Square's diepgaande kennis en onderzoek binnen de senior tranches van de CLO-markt.

"De institutionele belangstelling voor onze eigen Europese CLO-indices en schuldproducten benadrukt de vraag naar deze innovatieve ETF's. Ons vermogen om deze producten volledig intern te beheren en te ontwikkelen zorgt voor operationele onafhankelijkheid en best-in-class uitvoering," zegt Taylor Moore, Managing Director en Portfolio Manager.

De Palmer Square ETF's zullen naar verwachting begin 2025 in Europa worden aangeboden.

Ga voor meer informatie naar www.palmersquarecap.com.

Over Palmer Square Capital Management

Palmer Square werd in 2009 opgericht door Christopher Long en heeft belangrijke kantoren in Kansas City en Londen. Het beheert meer dan $ 33 miljard aan vastrentende beleggingen/kredietinvesteringen namens een gevarieerd klantenbestand van institutionele beleggers, vermogensbeheerders en vermogende particulieren (per 31 december 2024). Het bedrijf richt zich voornamelijk op opportuniteitskredieten, inkomstenstrategieën, particuliere kredieten en CLO's. Daarnaast biedt het vele productmogelijkheden, waaronder beleggingsfondsen, op de beurs verhandelde fondsen, afzonderlijk beheerde accounts, particuliere partnerschappen, Cao's en een beursgenoteerde business development-onderneming, Palmer Square Capital BDC Inc: PSBD).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/661694/Palmer_Square_Capital_Management_Logo.jpg

Contact voor de media: [email protected]