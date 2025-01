Palmer Square Capital Management s'apprête à lancer les premiers FNB européens de CLO

Le premier émetteur mondial de CLO étend sa présence en Europe avec trois produits d'investissement innovants

MISSION WOODS, Kansas, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Palmer Square Capital Management (« Palmer Square »), une société fondée en 2009 de gestion d'actifs alternatifs axée sur le crédit avec plus de 33 milliards USD d'actifs sous gestion, prévoit de lancer trois FNB (fonds négociés en bourse) pionniers pour les investisseurs institutionnels européens. Deux des FNB seront passivement axés sur la dette CLO (Collateralized Loan Obligations, ou obligations structurées adossées à des emprunts) AAA et AA libellée en EUR et en USD, tandis que le troisième devrait être un FNB multistratégies actif offrant une exposition similaire à au FNB géré activement actuellement proposé aux États-Unis par Palmer Square.

« Le lancement de ces FNB en Europe souligne notre engagement à fournir des solutions de pointe dans des environnements d'investissement complexes à travers le monde. Il s'agit d'une extension naturelle de notre expertise mondiale en matière de crédit structuré, qui démontre notre capacité à répondre à la demande croissante du marché », a déclaré Angie Long, directrice des investissements et gestionnaire de portefeuille chez Palmer Square Capital. « Ces nouveaux produits, qui s'appuient sur nos propres indices de référence reconnus par les institutions du monde entier, offrent un accès efficace à une classe d'actifs unique et attrayante, confirmant notre engagement à créer de la valeur pour les investisseurs institutionnels et professionnels. »

Ces FNB permettront une préservation du capital en ciblant des actifs résistants aux cycles avec zéro défaut historique, y compris un produit d'allocation de crédit multiactifs géré activement offrant une solution à gestionnaire unique pour simplifier la construction des portefeuilles et fournir un meilleur accès aux meilleures opportunités de création de valeur relative à travers le crédit d'entreprise et le crédit structuré. Les produits passifs permettront aux investisseurs de bénéficier des connaissances et des recherches approfondies de Palmer Square sur les tranches seniors du marché des CLO.

« L'appétit des institutions pour nos indices propriétaires de CLO européens et nos produits de dette souligne encore la demande pour ces FNB innovants. Notre capacité à gérer et à développer ces produits en interne garantit une indépendance opérationnelle et une exécution de premier ordre », a déclaré Taylor Moore, directeur général et gestionnaire de portefeuille.

Les FNB Palmer Square devraient être proposés en Europe au début de l'année 2025.

À propos de Palmer Square Capital Management

Fondée en 2009 par Christopher Long, avec des bureaux à Kansas City et à Londres, Palmer Square gère plus de 33 milliards USD d'investissements à revenu fixe et de crédit pour le compte d'une clientèle diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de sociétés de gestion de patrimoine et de particuliers fortunés (au 31/12/24). La société se concentre principalement sur le crédit opportuniste, les stratégies de revenu, le crédit privé et les CLO, tout en offrant de nombreuses possibilités de produits, notamment des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des comptes gérés séparément, des partenariats privés, des CLO et une société de développement commercial cotée en bourse, Palmer Square Capital BDC Inc. (NYSE : PSBD).

