Palo Alto Networks invierte en la infraestructura de nube en Suiza

SANTA CLARA, Calif. y ZURICH, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), líder mundial en ciberseguridad, ha anunciado hoy el lanzamiento de su infraestructura en la nube en Suiza, lo que permitirá a los clientes suizos acceder a todas las funciones de seguridad de Palo Alto Networks y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de residencia de datos.

"A medida que las organizaciones continúan transformando sus negocios con la computación en la nube, necesitan protegerse contra un panorama de amenazas cada vez más complejo, mientras intentan navegar y cumplir con las necesidades de residencia de datos en el país", dijo Helmut Reisinger, consejero delegado de EMEA y LATAM para Palo Alto Networks. "Nuestra inversión en una nueva infraestructura en la nube demuestra nuestro compromiso con Suiza y garantizará que los clientes suizos tengan acceso a plataformas y análisis de ciberseguridad líderes en el mercado, al tiempo que les ayuda a satisfacer sus necesidades de residencia de datos".

La nueva ubicación en la nube proporciona a las organizaciones en Suiza acceso nacional de alto rendimiento a:

Prisma® Access : Prisma Access es la solución de borde de servicio de seguridad (SSE) de Prisma SASE, la solución SASE más completa de la industria que converge la seguridad de red, SD-WAN y la gestión autónoma de la experiencia digital en un único servicio entregado en la nube. Con una huella de nube doméstica, los clientes suizos pueden llevar la seguridad Zero Trust a la fuerza de trabajo híbrida con la latencia más baja y el rendimiento más alto de la industria.

La disponibilidad de los servicios alojados regionalmente forma parte del compromiso continuo de Palo Alto Networks de ofrecer el conjunto más completo de servicios de seguridad a nivel local para los clientes suizos y europeos. Estos servicios permiten a los clientes equilibrar las preocupaciones sobre la privacidad de los datos con la capacidad de detectar amenazas emergentes, proporcionando una solución de seguridad fluida y optimizada operada y suministrada en Suiza.

Para obtener más información sobre las ubicaciones regionales de nube de Palo Alto Networks, visite https://www.paloaltonetworks.com/products/regional-cloud-locations?utm_medium=earned&utm_source=SwissCloud-Press-Release .

Acerca de Palo Alto Networks

Palo Alto Networks es el líder mundial en ciberseguridad. Innovamos para superar las ciberamenazas, de modo que las organizaciones puedan adoptar la tecnología con confianza. Proporcionamos ciberseguridad de última generación a miles de clientes en todo el mundo y en todos los sectores. Nuestras plataformas y servicios de ciberseguridad, los mejores de su categoría, están respaldados por una inteligencia sobre amenazas líder en el sector y reforzados por una automatización de vanguardia. Ya sea desplegando nuestros productos para hacer posible la Zero Trust Enterprise, respondiendo a un incidente de seguridad o asociándonos para ofrecer mejores resultados de seguridad a través de un ecosistema de socios de primera clase, estamos comprometidos a ayudar a garantizar que cada día sea más seguro que el anterior. Esto es lo que nos convierte en el socio de ciberseguridad preferido.

En Palo Alto Networks, nos comprometemos a reunir a las mejores personas al servicio de nuestra misión, por lo que también estamos orgullosos de ser el lugar de trabajo preferido en ciberseguridad, reconocido entre los lugares de trabajo más queridos de Newsweek (2021 y 2022), Comparably Best Companies for Diversity (2021) y HRC Best Places for LGBTQ Equality (2022). Para obtener más información, visite www.paloaltonetworks.com.

Palo Alto Networks, Cortex, Cortex XDR, Prisma, WildFire, y el logo de Palo Alto Networks son marcas comerciales de Palo Alto Networks, Inc. en Estados Unidos y en jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicio utilizadas o mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los servicios o funciones no lanzados (y todos los servicios o funciones que no estén generalmente disponibles para los clientes) a los que se hace referencia en este u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas no están disponibles actualmente (o aún no están generalmente disponibles para los clientes) y es posible que no se ofrezcan cuando se espera o no se ofrezcan en absoluto. Los clientes que adquieran aplicaciones de Palo Alto Networks deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios y funciones que estén disponibles de forma general en la actualidad.

