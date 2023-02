Palo Alto Networks s'engage pleinement en investissant dans une nouvelle infrastructure cloud en Suisse

La société fournit ses meilleures plateformes de cybersécurité basées sur le cloud dans le pays afin de répondre aux besoins des clients en matière de localisation des données

SANTA CLARA, Californie et ZURICH, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), leader mondial de la cybersécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement de son infrastructure cloud en Suisse, qui permettra aux clients suisses d'accéder à l'ensemble des capacités de sécurité de la société tout en répondant aux besoins de résidence des données.

« Alors que les entreprises continuent de transformer leurs activités grâce au cloud computing, elles doivent se protéger contre des menaces de plus en plus complexes, tout en essayant de gérer et de satisfaire les besoins de résidence des données dans le pays, a déclaré Helmut Reisinger, PDG des régions EMOA et Amérique latine de Palo Alto Networks. Notre investissement dans une nouvelle infrastructure cloud démontre notre engagement envers la Suisse et permettra aux clients suisses d'avoir accès à des plateformes de cybersécurité et à des analyses leaders sur le marché, tout en les aidant à répondre à leurs besoins en matière de résidence des données. »

Le nouveau site cloud fournit aux organisations en Suisse un accès domestique et performant aux solutions suivantes :

Prisma® Access : Prisma Access est la solution SSE (security service edge) de Prisma SASE, la solution SASE la plus complète du secteur, qui rassemble la sécurité réseau, le SD-WAN et la gestion autonome de l'expérience numérique en un seul service fourni dans le cloud. Grâce à leur présence dans le cloud national, les clients suisses peuvent assurer une sécurité Zero Trust à la main-d'œuvre hybride avec la latence la plus faible et les performances les plus élevées du secteur.

La disponibilité des services hébergés au niveau régional fait partie de l'engagement continu de Palo Alto Networks à fournir l'ensemble le plus complet de services de sécurité au niveau local pour les clients suisses et européens. Ces services permettent aux clients de trouver un équilibre entre les préoccupations relatives à la confidentialité des données et la capacité de détecter les menaces émergentes, en fournissant une solution de sécurité transparente et rationalisée, exploitée et fournie en Suisse.

Pour en savoir plus sur les sites régionaux de Palo Alto Networks, rendez-vous sur https://www.paloaltonetworks.com/products/regional-cloud-locations?utm_medium=earned&utm_source=SwissCloud-Press-Release .

À propos de Palo Alto Networks

Palo Alto Networks est le leader mondial de la cybersécurité. Nous innovons pour devancer les cybermenaces, afin que les entreprises puissent adopter les technologies en toute confiance. Nous fournissons une cybersécurité de nouvelle génération à des milliers de clients dans le monde entier, dans tous les secteurs. Nos plateformes et services de cybersécurité, les meilleurs de leur catégorie, sont étayés par des renseignements sur les menaces à la pointe du secteur et renforcés par une automatisation de premier ordre. Qu'il s'agisse de déployer nos produits pour favoriser une entreprise Zero Trust, de répondre à un incident de sécurité ou de s'associer pour obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité grâce à un réseau de partenaires de classe mondiale, nous nous engageons à faire en sorte de rendre chaque jour plus sûr que le précédent. C'est ce qui fait de nous le partenaire de choix en matière de cybersécurité.

Chez Palo Alto Networks, nous nous engageons à rassembler les meilleures équipes au service de notre mission, c'est pourquoi nous sommes également fiers d'être le lieu de travail de choix en matière de cybersécurité, reconnu parmi les lieux de travail les plus populaires de Newsweek (en 2021 et 2022), les meilleures entreprises en matière de diversité de Comparably (en 2021) et les meilleurs sociétés en faveur de l'égalité LGBTQ de HRC (en 2022). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.paloaltonetworks.com.

Palo Alto Networks, Cortex, Cortex XDR, Prisma, WildFire et le logo Palo Alto Networks sont des marques commerciales de Palo Alto Networks, Inc. aux États-Unis et dans les juridictions du monde entier. Toutes les autres marques, noms commerciaux ou marques de service utilisés ou mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous les services ou fonctionnalités non disponibles (et tous les services ou fonctionnalités qui ne sont pas généralement disponibles pour les clients) mentionnés dans ce communiqué de presse ou dans d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques ne sont pas actuellement disponibles (ou ne sont pas encore généralement disponibles pour les clients) et peuvent ne pas être livrés au moment prévu ou ne pas être livrés du tout. Les clients qui achètent des applications de Palo Alto Networks doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des services et des fonctionnalités généralement disponibles actuellement.

