Pamplona Capital Management adquiere EET procedente de FSN Capital

LONDRES y NUEVA YORK, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Pamplona Capital Management ("Pamplona") y la dirección de EET han acordado adquirir la empresa a partir de fondos gestionados por FSN Capital. Está previsto que la venta se cierre en el primer trimestre de 2022.

EET es un distribuidor líder de valor agregado de componentes y soluciones de tecnología especializada con una presencia cada vez mayor en Europa, que vende productos de marca y de marca blanca a más de 30.000 clientes. La compañía ha creado asociaciones de proveedores de larga duración y aprovecha su profunda experiencia técnica para ofrecer una oferta de productos y servicios diferenciados a sus clientes.

EET está dirigida por el consejero delegado, Søren Drewsen, respaldado por un equipo directivo profundo y altamente experimentado. La empresa tiene su sede en Dinamarca, emplea a más de 600 personas y genera ingresos que superan los 500 millones de euros.

La compañía ha pasado de ser un distribuidor líder en su principal mercado nórdico a convertirse en un socio clave para clientes y proveedores en toda Europa. EET cuenta con un historial comprobado de adquisiciones y está comprometido con el crecimiento de sus capacidades tanto de forma orgánica como a través de fusiones y adquisiciones paneuropeas para ofrecer una cartera de productos completa a sus clientes.

Martin Schwab, socio vice-administrativo de Pamplona, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con Søren y su equipo y estamos encantados de participar en el próximo capítulo del crecimiento de EET. La empresa se ha convertido en un actor líder en la distribución de soluciones y componentes tecnológicos en Europa y representa una plataforma muy atractiva con numerosas palancas de crecimiento orgánico e inorgánico. Pamplona cuenta con un amplio historial de apoyo a los equipos de gestión en la implementación de estrategias ambiciosas y buscaremos aprovechar nuestra profunda experiencia para ayudar a Søren y su equipo a sumarse a su impresionante plataforma".

João Saraiva e Silva, socio de Pamplona, indicó: "EET es un líder paneuropeo en distribución de tecnología, un sector que se beneficia cada vez más de las tendencias de digitalización de apoyo. Estamos impresionados con la visión, la creatividad y las capacidades de ejecución probadas de Søren y su equipo y estamos encantados de asociarnos con la empresa a medida que acelera su trayectoria de crecimiento".

El consejero delegado de EET, Søren Drewsen, destacó: "EET ha realizado un viaje increíble en los últimos años, y ha proporcionado un valor cada vez mayor tanto a los clientes como a los proveedores, lo que ha resultado en tasas de crecimiento sólidas con una mayor rentabilidad. Estamos entusiasmados de continuar este viaje con un nuevo socio internacional ambicioso en Pamplona. El equipo de Pamplona ha mostrado un interés apasionado por EET y hemos llegado a conocerlos siendo diligentes, decididos y orientados al crecimiento. Esperamos asociarnos con ellos y creemos sinceramente que EET tiene un futuro brillante con el apoyo de Pamplona".

Las inversiones de Pamplona se han llevado a cabo por medio de su sexto fondo de valores privados, Pamplona Equity Partners L.P.

Pamplona recibió el asesoramiento en esta transición a través de GCA Altium and Carnegie (M&A financiero), Skadden and Bruun&Hjejle (M&A legal), HoulihanLokey and Kirkland & Ellis (financiación).

Acerca de Pamplona Capital Management:

Pamplona Capital Management es un gestor de inversiones especializado establecido en 2005 que proporciona una plataforma de inversión alternativa a través de capital privado y otras estrategias diversificadas. Con oficinas en Nueva York, Londres, Madrid y Malta, Pamplona gestiona más de 11.000 millones de dólares en activos.

Acerca de EET Group:

EET Group es un distribuidor de TI de nicho de valor agregado, que brinda a los proveedores y clientes conocimiento experto de la industria, soluciones logísticas inteligentes, servicio de ventas único y herramientas de marketing inteligentes. Operamos en 24 mercados de Europa, contamos con más de 1.100 marcas y servimos a más de 30.000 clientes compradores al año.

La misión de EET es ser el socio de distribución preferido en Europa dentro de nuestro campo. Esto incluye ofrecer valor sostenible a largo plazo tanto para revendedores como para proveedores. Gracias a nuestros 30 años de experiencia dentro de la industria, podemos brindar un profundo conocimiento especializado y el apoyo necesario para brindar a nuestros clientes la solución correcta, así como brindar a los proveedores la plataforma ideal para que hagan crecer su negocio.

Durante la existencia de EET Group, hemos adquirido con éxito 46 empresas con el fin de construir y fortalecer la oferta a nuestros proveedores y clientes. Obtenga más información sobre EET Group en www.eetgroup.com .

SOURCE Pamplona Capital Management