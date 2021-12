Pamplona Capital Management est sur le point d'acquérir EET auprès de FSN Capital

LONDRES et NEW YORK, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ --La direction d'EET a convenu de se faire acquérir par Pamplona Capital Management (« Pamplona ») auprès de fonds gérés par FSN Capital. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2022.

EET est un distributeur à valeur ajoutée de premier plan de composants et de solutions technologiques spécialisés, avec une présence croissante dans toute l'Europe, vendant des produits de marque et de marque privée à plus de 30 000 clients. La société a établi des partenariats de longue date avec des fournisseurs et s'appuie sur son expertise technique approfondie pour proposer une offre de produits et de services différenciée à ses clients.

EET est dirigée par le PDG Søren Drewsen, assisté d'une équipe de direction expérimentée. La société a son siège au Danemark, emploie plus de 600 personnes et génère des revenus supérieurs à 500 millions d'euros.

La société, qui était un distributeur de premier plan sur son marché nordique principal, est devenue un partenaire clé pour les clients et les fournisseurs dans toute l'Europe. EET a fait ses preuves en matière d'acquisition et s'est engagée à développer ses capacités à la fois de manière organique et par le biais de fusions et acquisitions paneuropéennes afin de fournir un portefeuille de produits complet à ses clients.

Martin Schwab, associé co-gérant de Pamplona, a commenté : « Nous sommes ravis de nous associer à Søren et à son équipe et nous sommes impatients de prendre part au prochain chapitre de la croissance d'EET. La société est devenue un acteur majeur de la distribution de composants et de solutions technologiques en Europe et représente une plateforme très attractive avec de nombreux leviers de croissance organique et inorganique. Pamplona a une longue expérience du soutien aux équipes de direction dans la mise en œuvre de stratégies ambitieuses et nous chercherons à tirer parti de notre profonde expérience afin d'aider Søren et son équipe à enrichir leur impressionnante plateforme. »

João Saraiva e Silva, associé chez Pamplona, a pour sa part commenté : « EET est un leader paneuropéen de la distribution de technologies, un secteur qui bénéficie de plus en plus des tendances de soutien à la numérisation. Nous sommes impressionnés par la vision, la créativité et les capacités d'exécution démontrées de Søren et de son équipe et nous sommes ravis de nous associer à cette entreprise qui accélère sa trajectoire de croissance. »

Le PDG d'EET, Søren Drewsen, a déclaré : « EET a connu un parcours étonnant ces dernières années, en apportant une valeur toujours plus élevée à ses clients et ses fournisseurs, ce qui a entraîné des taux de croissance solides avec une rentabilité accrue. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure avec un nouveau partenaire international ambitieux comme Pamplona. L'équipe de Pamplona a montré un intérêt passionné pour EET et nous avons appris à les connaître comme étant diligents, décisifs et orientés vers la croissance. Nous sommes impatients de nous associer à eux et nous sommes convaincus qu'EET a un avenir brillant avec le soutien de Pamplona. »

L'investissement de Pamplona sera réalisé à partir de son sixième fonds de capital-investissement, Pamplona Equity Partners L.P.

Pamplona a été conseillée pour cette transaction par GCA Altium et Carnegie (M&A financial), Skadden et Bruun & Hjejle (M&A juridique), Houlihan Lokey et Kirkland & Ellis (financement).

À propos de Pamplona Capital Management :

Pamplona Capital Management est un gestionnaire d'investissement spécialisé, créé en 2005, qui offre une plateforme d'investissement alternatif à travers le capital-investissement et d'autres stratégies diversifiées. Avec des bureaux à New York, Londres, Madrid et Malte, Pamplona gère plus de 11 milliards de dollars d'actifs.

À propos du groupe EET :

EET Group est un distributeur informatique de niche à valeur ajoutée, qui fournit aux fournisseurs et aux clients une connaissance experte du secteur, des solutions logistiques intelligentes, un service de vente unique et des outils marketing intelligents. Nous sommes présents sur 24 marchés en Europe, distribuons plus de 1 100 marques et servons plus de 30 000 clients acheteurs par an.

La mission d'EET est d'être le partenaire de distribution préféré en Europe, dans notre domaine. Cela implique d'offrir une valeur durable et à long terme à la fois aux revendeurs et aux fournisseurs. Grâce à nos 30 ans d'expérience dans l'industrie, nous sommes en mesure de fournir des connaissances spécialisées approfondies et le soutien nécessaire pour fournir à nos clients la bonne solution, ainsi que de fournir aux fournisseurs la plateforme idéale pour développer leur activité.

Au cours de l'existence du groupe EET, nous avons acquis avec succès 46 entreprises afin de construire et de renforcer l'offre à nos fournisseurs et à nos clients. Pour en savoir plus sur le groupe EET, rendez-vous sur le site www.eetgroup.com .

