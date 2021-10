Pan Am Academy anuncia el nuevo simulador de vuelo completo B757-200 totalmente listo para entrenamientos en Miami

MIAMI, 26 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pan Am Flight Academy anunció que el recién adquirido simulador de vuelo completo Boeing 757-200 de nivel D ya recibió la certificación. Este simulador de vuelo completo se transfirió desde Dallas, Texas, y ya está totalmente listo para entrenamientos.

El simulador de vuelo completo de nivel D está completamente equipado con la cabina de IS&S más reciente, que incluye los modelos de motores Rolls Royce RB211, GPS y capacidades de sistema de guía y control de movimiento en la superficie (SMGCS). Otras características de este simulador de nivel D incluyen capacidades de recuperación en situaciones anormales (UPRT Dir 2).

"En la Pan Am Flight Academy seguimos ofreciendo calidad y adaptándonos a la demanda de las aerolíneas comerciales y los profesionales de la aviación. La incorporación de este simulador es otro paso que Pan Am ha dado para ampliar la variedad y la conveniencia para nuestros clientes", señaló Jeff Portanova, presidente de Pan Am Flight Academy. "Este nuevo equipo con seguridad complementará y apoyará las certificaciones requeridas por nuestros clientes".

La adición de este simulador B757 y de un dispositivo de entrenamiento de vuelo (FTD) de nivel 5 —cuya instalación está prevista para las próximas semanas— a la diversa flota de Pan Am, demuestra claramente que estamos atendiendo a nuestros clientes y garantizando que se satisfagan sus necesidades de entrenamiento de vuelo.

Acerca de Pan Am Flight Academy

Pan Am Flight Academy es líder en entrenamiento de aviación comercial y cuenta con mayor experiencia, más tipos de flotas de simuladores y un mayor número de programas para el sector de servicios aeronáuticos que cualquier otra organización de entrenamiento. Como la única división que queda de la Pan American World Airways original, el legado de instrucción de Pan Am Flight Academy se remonta a los primeros días del entrenamiento de vuelo de las aerolíneas. En 1980, Pan American World Airways abrió su academia de vuelo en Miami, Florida, que sigue siendo la base de operaciones.

FUENTE Pan Am Flight Academy

