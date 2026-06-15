PAN GLOBAL ANNONCE LA FINALISATION D'UN PLACEMENT PRIVÉ DE 7,2 MILLIONS DE DOLLARS AVEC ALPAYANA

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TSXV : PGZ | OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « société ») (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer avoir finalisé son placement privé sans intermédiaire, annoncé précédemment, avec Alpayana (l'« acquisition d'Alpayana »). La société a émis 45 000 000 actions ordinaires (les « actions ») au prix de 0,16 CAD par action, pour un produit brut de 7 200 000 CAD (l'« offre »). Alpayana détient désormais 19,55 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société.

Les actions seront soumises avec une période de blocage expirant le 13 octobre 2026. Aucune commission d'intermédiaire n'a été versée dans le cadre de l'offre.

Le produit de cette offre sera utilisé pour financer un programme d'exploration et de forage considérablement élargi sur les projets Escacena et Cármenes de la société, notamment sur la propriété Escacena South, récemment acquise et très prometteuse, située dans le sud de l'Espagne, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

Divulgation précoce

Juste avant la finalisation de l'acquisition d'Alpayana, Alpayana détenait en propriété effective et contrôlait un total de 35 000 000 actions ordinaires, représentant 9,61 % des actions ordinaires émises et en circulation de Pan Global. À l'issue de l'acquisition d'Alpayana, Alpayana détient en propriété effective et contrôle 80 000 000 actions ordinaires, soit 19,55 % des actions ordinaires émises et en circulation de Pan Global. Le présent communiqué de presse et le rapport d'alerte précoce correspondant d'Alpayana (le « rapport d'alerte précoce »), qui devrait être déposé sur SEDAR+ dans les prochains jours, constituent la divulgation requise en vertu de l'article 5.2 du règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (« règlement 62-104 »). L'obligation de déposer un avis préalable a été déclenchée par le fait que l'acquisition des actions ordinaires par Alpayana a entraîné une augmentation de la participation d'Alpayana dans ces actions ordinaires à plus de 10 %.

L'acquisition d'actions ordinaires de Pan Global s'est faite dans le cadre normal des activités et à des fins d'investissement. Alpayana peut acquérir ou céder la propriété, le contrôle ou la gestion de titres de Pan Global, ou conclure des opérations sur produits dérivés ou d'autres opérations concernant ces titres. Toute acquisition ou cession peut être effectuée par le biais d'opérations sur le marché, d'accords privés, de souscriptions sur actions propres ou par tout autre moyen.

Le rapport d'alerte précoce qui sera déposé sur SEDAR+ concernant l'acquisition d'Alpayana répondra à l'exigence de l'article 5.2 du règlement 62-104, en vertu duquel le rapport d'alerte précoce doit être déposé par l'acquéreur, en l'occurrence Alpayana, auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des juridictions dans lesquelles Pan Global est un émetteur assujetti et qui contient les renseignements exigés par l'article 3.1 du règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (« règlement 62-103 »), qui comprend les renseignements exigés par le formulaire 62-103F1. Une copie du rapport d'alerte précoce déposé par Alpayana dans le cadre de l'acquisition d'Alpayana sera disponible dans la section consacrée à Pan Global sur le site Web SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

Vous pouvez également obtenir une copie du rapport d'alerte précoce en contactant Fiorella Debernardi chez Alpayana par courriel à l'adresse [email protected]. L'adresse du siège social d'Alpayana est Jr. Contralmirante Montero 429, Floor 11, District Of Magdalena Del Mar, Lima, Pérou. Le siège social de l'émetteur est situé au Suite 700 -838 West Hastings St., Vancouver, Colombie-Britannique, V6C 0A6, Canada.

À propos du projet Escacena, dans le sud de l'Espagne

Le projet Escacena, auquel se sont récemment ajoutés la zone Escacena South et de nouveaux secteurs d'exploration, constitue un ensemble de terrains dont Pan Global détient 100 % des droits miniers, couvrant plus de 15 000 hectares à l'est de la ceinture pyriteuse ibérique, la deuxième plus grande région productrice de cuivre d'Europe. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto (Atalaya) et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet d'Escacena comprend des estimations de ressources minérales pour les gisements de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda, ainsi que 15 autres cibles potentielles à suivre.

Estimations préliminaires des ressources minérales du projet d'Escacena

La Romana

Mesurées et indiquées : 32,4 Mt à 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre, et

: 32,4 Mt à 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre, et Présumées : 4,0 Mt à 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag ; 0,42 % CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,2 % de cuivre

Cañada Honda

Présumées : 5,0 Mt à 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag ; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) - à une teneur de coupure de 0,25 g/t d'or.

Pour plus de détails et des informations techniques supplémentaires, veuillez consulter le communiqué de presse du 12 février 2026.

À propos du projet de Cármenes, Nord de l'Espagne

Le projet de Cármenes est situé sur la ceinture aurifère du Rio Narcea, à environ 55 km au nord de la ville de León, et comprend cinq permis de recherche sur 5 653 hectares détenus à 100% par Pan Global. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne les corps multiples ou « grappes » de minéralisation formées dans des brèches hydrothermales/épithermales carbonatées pour ce qui est du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or. La zone comprend les anciennes mines de Profunda et Providencia qui ont été exploitées jusque dans les années 1930 et qui produisaient des concentrés de cuivre et de cobalt et de nickel. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques dans la région mettent en évidence le potentiel d'autres minéralisations. Ces types de gisements peuvent avoir des dimensions verticales importantes dépassant 1 km. Le premier programme de forage réalisé par la société en 2025 sur la cible de Providencia a recoupé une quantité significative d'or, ce qui laisse présager la première découverte importante d'or en Espagne depuis plus de vingt ans.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet d'Escacena, fleuron de la société, qui abrite les ressources minérales en cuivre-étain-or de La Romana et de Cañada Honda, se trouve dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique du sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'obtention de permis, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle et le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique définissent collectivement une juridiction de niveau 1 à faible risque pour l'investissement minier. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est une région qui possède un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents confirmés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Pan Global Resources s'engage à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et des communautés avec lesquelles nous travaillons. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

www.panglobalresources.com

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Jason Mercier, vice-président chargé des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], Tél. : +1-236-886-9518 ; Justin Byrd, directeur financier, [email protected]