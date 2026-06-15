PAN GLOBAL GIBT DEN ABSCHLUSS EINER PRIVATPLATZIERUNG IM WERT VON 7,2 MILLIONEN US-DOLLAR MIT ALPAYANA BEKANNT

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TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, British Columbia, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung mit Alpayana (die „Alpayana-Akquisition") abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 45.000.000 Stammaktien (die „Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,16 CAD pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 7.200.000 CAD entspricht (das „Angebot"). Alpayana hält jetzt 19,55 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens.

Die Aktien unterliegen einer Haltefrist, die am 13. Oktober 2026 abläuft. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlergebühren gezahlt.

Der Erlös aus diesem Angebot wird zur Förderung eines erheblich erweiterten Explorations- und Bohrprogramms bei den Escacena- und Cármenes-Projekten des Unternehmens verwendet, einschließlich des kürzlich erworbenen und vielversprechenden Grundstücks Escacena South in Südspanien, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Frühwarnmitteilung

Unmittelbar vor Abschluss der Alpayana-Akquisition hielt Alpayana insgesamt 35.000.000 Stammaktien, was 9,61 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Pan Global entspricht. Nach Abschluss der Alpayana-Akquisition hält Alpayana wirtschaftlich 80.000.000 Stammaktien, was 19,55 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Pan Global entspricht. Diese Pressemitteilung und der entsprechende Frühwarnbericht von Alpayana (der „Frühwarnbericht"), der voraussichtlich in Kürze bei SEDAR+ eingereicht wird, stellen die gemäß Abschnitt 5.2 des National Instrument 62-104 – Take-Over Bids and Issuer Bids („NI 62-104") erforderliche Offenlegung dar. Die Verpflichtung zur Einreichung eines Frühwarnberichts wurde ausgelöst, da der Erwerb der Stammaktien durch Alpayana dazu führte, dass der Anteil von Alpayana an den Stammaktien auf über 10 % stieg.

Der Erwerb der Stammaktien von Pan Global erfolgte im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs und zu Anlagezwecken. Alpayana kann Eigentumsrechte, Kontrollrechte oder Weisungsbefugnisse über Wertpapiere von Pan Global erwerben oder veräußern oder Derivatgeschäfte oder andere Transaktionen in Bezug auf diese Wertpapiere abschließen. Jeder Erwerb oder jede Veräußerung kann durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen, Zeichnungen aus dem Eigenbestand oder auf andere Weise erfolgen.

Der Frühwarnbericht, der in Bezug auf die Alpayana-Akquisition auf SEDAR+ eingereicht wird, erfüllt die Anforderung von Abschnitt 5.2 der NI 62-104, wonach der Frühwarnbericht von einem Erwerber, in diesem Fall von Alpayana, bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der Rechtsordnungen, in denen Pan Global ein meldepflichtiger Emittent ist, und der die gemäß Abschnitt 3.1 des National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-over Bid and Insider Reporting Issues („NI 62-103") erforderlichen Informationen enthält, einschließlich der im Formular 62-103F1 geforderten Angaben. Eine Kopie des von Alpayana im Zusammenhang mit der Alpayana-Akquisition eingereichten Frühwarnberichts wird unter dem Profil von Pan Global auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Eine Kopie des Frühwarnberichts kann auch bei Fiorella Debernardi bei Alpayana per E-Mail an [email protected] angefordert werden. Die Adresse der Hauptgeschäftsstelle von Alpayana lautet Jr. Contralmirante Montero 429, Etage 11, Bezirk Magdalena Del Mar, Lima, Peru. Die Adresse des Hauptsitzes des Emittenten lautet: Suite 700, 838 West Hastings St., Vancouver, British Columbia, V6C 0A6, Kanada.

Informationen zum Escacena-Projekt, Südspanien

Das Escacena-Projekt, das kürzlich um das Gebiet Escacena South und neue Explorationsgebiete erweitert wurde, umfasst insgesamt ein Landpaket mit Mineralrechten von mehr als 15.000 Hektar, das zu 100 % von Pan Global kontrolliert wird und im Osten des Iberischen Pyritgürtels, Europas zweitgrößter Kupferförderregion, liegt. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine in Riotinto (Atalaya) und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertage-Mine unterhalb der ehemaligen Tagebaumine Los Frailes beginnt. Das Projekt Escacena umfasst Mineralressourcenschätzungen für die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana und die Kupfer-Gold-Lagerstätte Cañada Honda sowie 15 weitere aussichtsreiche Ziele für Folgemaßnahmen.

Erste Mineralressourcenschätzungen für das Escacena-Projekt

La Romana

Gemessen und angezeigt : 32,4 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer, und

: 32,4 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag, 0,44 % CuEq (119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2 % Kupfer, und Abgeleitet: 4,0 Mt mit 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42% CuEq (15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag) - bei einem Cutoff-Gehalt von 0,2% Kupfer.

Cañada Honda

Abgeleitet: 5,0 Mt mit 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq (104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag) – bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Gold.

Einzelheiten und weitere technische Informationen finden Sie in der Medienmitteilung vom 12. Februar 2026 .

Informationen zum Projekt Cármenes, Nordspanien

Das Projekt Cármenes befindet sich im Goldgürtel Rio Narcea, ca. 55 km nördlich der Stadt León, und umfasst fünf Erkundungsgenehmigungen auf 5.653 Hektar, die zu 100 % im Besitz von Pan Global sind. Das Projektgebiet ist äußerst aussichtsreich für mehrere Körper oder „Cluster" mit hydrothermalen/epithermalen Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen in Karbonatgestein. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda und Providencia, die bis in die 1930er Jahre betrieben wurden und Kupfer- und Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. In diesem Gebiet gibt es zahlreiche weitere kleinere historische Minenbetriebe, die das Potenzial für zusätzliche Mineralisierungen aufzeigen. Diese Art von Erzvorkommen kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2025 auf dem Ziel Providencia durchschnitt signifikantes Gold, was auf das Potenzial für die erste bedeutende Goldentdeckung in Spanien seit mehr als zwei Jahrzehnten hinweist.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferreichen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist überzeugende Fundamentaldaten bei Angebot und Nachfrage sowie Aussichten auf langfristig starke Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt Escacena des Unternehmens, das die Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda beherbergt, liegt im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Dort schaffen eine günstige Genehmigungsbilanz, hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission gemeinsam einen erstklassigen Standort mit geringem Risiko für Bergbauinvestitionen. Das zweite Projekt des Unternehmens in Cármenes im Norden Spaniens befindet sich in einem Gebiet mit langer Bergbaugeschichte und ausgezeichneter Infrastruktur. Das Team von Pan Global vereint ausgewiesene Kompetenz in Exploration, Entdeckung, Entwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources hat sich zu einem sicheren Betrieb und zum größtmöglichen Respekt gegenüber der Umwelt und unseren Partnergemeinden verpflichtet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und entdecken Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

www.panglobalresources.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden und man sollte sich auf diese zukunftsgerichteten Informationen nicht unangemessen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische sowie technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikohinweise in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens zu seinem geprüften Jahresabschluss beachten, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist, beabsichtigt das Unternehmen nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jason Mercier, Vizepräsident für Investor Relations und Kommunikation, [email protected] / [email protected], Tel.: +1-236-886-9518; Justin Byrd, Finanzvorstand, [email protected]