PAN GLOBAL ANNONCE UN RESULTAT POSITIF DE TRI DE MINERAI POUR LA MINÉRALISATION DE CUIVRE ET D'ETAIN DANS PROJET LA ROMANA EN ESPAGNE

TSX.V : PGZ| OTCQX : PGZFF | FRA : 2EU

VANCOUVER, BC, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « société ») (TSXV : PGZ) (OTCQX : PGZFF) (FRA: 2EU) a le plaisir d'annoncer un résultat positif de l'étude initiale de la technologie des capteurs à transmission de rayons X (« XRT ») pour le tri et la préconcentration de la minéralisation de cuivre et d'étain de La Romana dans le projet d'Escacena, détenu à 100 % par la société, dans la ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne. Les forages se poursuivent pour tester et délimiter l'extension occidentale du gisement de cuivre, d'étain et d'argent de La Romana, qui s'étend désormais sur 1,5 km d'est en ouest au-dessus de la surface.

« Le résultat positif montre un potentiel très prometteur pour le tri et la préconcentration de la minéralisation de cuivre et d'étain à La Romana en utilisant la technologie XRT+EM de TOMRA. Cette technologie largement utilisée permet de réduire les coûts grâce à l'élimination des déchets avant le traitement du minerai et d'optimiser l'efficacité et la récupération des matériaux précieux en aval », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global.

« Le triage du minerai peut également accroître les possibilités de traitement du matériau de La Romana dans les installations minières voisines et améliorer la valeur du produit en augmentant les teneurs moyennes du matériau préconcentré livré et en réduisant les volumes globaux à traiter. Un autre avantage potentiel est la réduction de l'impact sur l'environnement. La dernière génération de technologie de tri des minerais est adoptée dans un certain nombre de mines en exploitation afin d'améliorer la rentabilité, notamment pour le cuivre, l'étain et d'autres produits de base ».

Faits saillants

L'étude initiale confirme que la minéralisation de cuivre et d'étain de La Romana peut être triée à l'aide de la technologie XRT.





Le tri ou la préconcentration des minerais et la réduction précoce des matériaux stériles ou à faible teneur peuvent améliorer la qualité de l'alimentation des usines et accroître la valeur optionnelle des matériaux transportés vers les mines voisines en vue de leur traitement.





Le tri et la préconcentration peuvent compléter les excellentes récupérations, et les teneurs en cuivre et en étain des concentrés, obtenues dans le cadre du programme d'essais métallurgiques de Pan Global à La Romana.

Essais de triage des minerais La Romana

Pan Global a récemment envoyé des échantillons de La Romana au TOMRA Sorting Mining Test Centre (« TOMRA ») à Wedel, en Allemagne. Au total, 30 fragments de roches ont été traités par l'équipement XRT tertiaire COM de TOMRA et par le capteur électromagnétique (EM). Il s'agit notamment de minéralisations de cuivre et d'étain et de matériaux stériles ou à faible teneur. Les résultats démontrent une corrélation entre la minéralisation et la réponse XRT, ce qui est un indicateur clé de l'applicabilité de la technologie de tri XRT+EM à La Romana. Le programme de test est géré et coordonné par Minepro Solutions SL (Espagne).

Les prochaines étapes concernent un échantillon plus important afin d'étudier l'efficacité du tri et d'évaluer les avantages économiques dans le schéma de traitement de La Romana. Minepro poursuit ses travaux d'amélioration du schéma de traitement, de la conception technique de base et des estimations de coûts préliminaires en vue d'une première étude d'opportunité et d'une évaluation économique préliminaire (PEA).

Technologie de tri des minerais basée sur des capteurs

TOMRA est l'un des principaux fabricants de technologies de tri basées sur des capteurs pour l'industrie minière mondiale. La technologie XRT (transmission de rayons X) permet de reconnaître et de séparer les matériaux en fonction de leur densité atomique spécifique. Cette technologie permet d'obtenir des performances de séparation élevées dans la classification des matériaux en fonction de leur composition.

La technologie de tri TOMRA de dernière génération est conçue pour offrir des performances stables, une capacité accrue, des taux de récupération plus élevés et des coûts réduits. Elle peut être positionnée à différents endroits dans un schéma d'exploitation minière et de traitement standard, y compris dans la phase de préconcentration et permet un débit élevé.

Le triage par capteurs est de plus en plus utilisé dans l'industrie minière pour accroître la productivité, réduire les coûts totaux en numéraire et les dépenses d'investissement. Parmi les autres avantages, citons la réduction de la consommation d'énergie, d'eau et de réactifs, la réduction des volumes de déchets ou de résidus, et la possibilité d'abaisser les teneurs de coupure et/ou d'augmenter les réserves minières. La réduction des volumes de matériaux à faible teneur ou stériles traités réduit également l'impact global sur l'environnement.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlées à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'obtention des permis, le début des travaux étant prévu pour 2024. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep et, plus récemment, Cortijo.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personne qualifiée

Alvaro Merino, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué, notamment l'exploration et l'échantillonnage effectués par SIEMCALSA. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

