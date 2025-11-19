PAN GLOBAL OBTIENT 1,14 G/T D'OR SUR 26 METRES PRÈS DE LA SURFACE SUR LA CIBLE CANADA HONDA DU PROJET ESCACENA, DANS LE SUD DE L'ESPAGNE

« Cet intervalle continu de 26 mètres (m) titrant 1,14 gramme par tonne (g/t) d'or confirme la présence d'une minéralisation significative à partir de la surface de la découverte Cañada Honda. Les forages réalisés au cours du programme de phase 1 en 2024 se sont concentrés sur l'extrémité est d'une grande anomalie gravimétrique et électromagnétique coïncidant sur 3 kilomètres. Les résultats démontrent le potentiel d'un système cuivre-or beaucoup plus vaste dans la découverte de Cañada Honda », a déclaré Tim Moody, président et directeur général de Pan Global.

« Le portefeuille de nouvelles cibles de cuivre et d'or s'est considérablement élargi en 2025 avec l'ajout de la nouvelle zone Escacena South et une nouvelle découverte d'or dans le projet Cármenes dans le nord de l'Espagne. Les travaux sur les ressources minérales initiales du gisement de cuivre, d'étain et d'argent de La Romana progressent bien et devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Le programme d'exploration 2026 s'annonce comme l'un des plus passionnants à ce jour. »

Points forts

De nouveaux résultats d'analyse ont donné 1,14 g/t d'or (Au) sur 26 m (ouvert ; commence et se termine dans la minéralisation), y compris 1,64 g/t d'Au et 0,16 % de cuivre (Cu) sur 6 m et 2,52 g/t d'Au sur 6 m à partir d'un échantillon en canal continu dans un tunnel minier historique à la cible de Cañada Honda.

à partir d'un échantillon en canal continu dans un tunnel minier historique à la cible de Cañada Honda. Les résultats confirment l'existence d'une large zone de minéralisation aurifère proche de la surface , qui s'étend sur 150 m en amont-pendage du trou de forage le plus proche (CHD10) et sur 450 m en aval-pendage (ouverte en profondeur et le long de l'axe).

, qui s'étend sur 150 m en amont-pendage du trou de forage le plus proche (CHD10) et sur 450 m en aval-pendage (ouverte en profondeur et le long de l'axe). Les forages réalisés à ce jour ont recoupé une minéralisation de type sulfures massifs volcanogènes (SMV) cuivre-or et des veines aurifères empilées dans la paroi suspendue, avec des teneurs et des épaisseurs de minerai potentielles. Voir le communiqué de presse du 18 juillet 2024 pour les résultats de forage les plus récents à Cañada Honda.

La minéralisation cuivre-or coïncide avec une anomalie gravimétrique et une anomalie de faible résistivité électromagnétique (EM) aéroportée par hélicoptère qui s'étend sur environ trois kilomètres d'est en ouest, ce qui indique un potentiel de grande taille.

d'est en ouest, ce qui indique un potentiel de grande taille. Seule une petite partie de la cible géophysique Cañada Honda a été testée à ce jour, principalement à l'extrémité est où la minéralisation est la plus proche de la surface.

Un échantillonnage géochimique et des forages supplémentaires sont justifiés pour tester l'expansion potentielle de la minéralisation proche de la surface, ainsi que d'autres forages pour tester la potentielle minéralisation VMS plus profonde.

Prochaines étapes à Cañada Honda

Échantillonnage géochimique de surface supplémentaire pour évaluer l'étendue latérale de la minéralisation aurifère proche de la surface ;

Poursuite de la cartographie géologique et de l'interprétation structurale afin d'affiner les cibles de forage ; et

Forage d'extension potentiel pour cibler l'expansion de la minéralisation proche de la surface et rechercher une minéralisation cuivre-or de type SMV supplémentaire associée aux extensions plus profondes des anomalies gravimétriques et électromagnétiques coïncidentes.

Les résultats d'analyse des programmes de forage en cours sur les projets Escacena et Cármenes sont attendus, et des forages sont actuellement en cours sur les cibles Bravo et Providencia.

Tableau 1 - Résumé des résultats d'analyse d'échantillons en canal à Cañada Honda

De À Intervalle Cu Au Ag Nord Sud m % g/t g/t 0 26 26 0,06 1,14 1,5 0 6 6 0,16 1,64 2,0 20 26 6 0,03 2,52 2,5 20 21 1 0,09 11,30 8,2

À propos des zones du projet Escacena et Escacena South

Le projet Escacena et Escacena South comprend un vaste ensemble de terres contiguës en droit minier contrôlées à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone a été étendue de 5 760 hectares à plus de 10 000 hectares avec l'attribution des droits miniers de Flores, Rosario et Girasoles en septembre 2025. Pan Global a également déposé quatre demandes de permis de recherche supplémentaires couvrant 3 888 hectares (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I et Santa Micaela II), ce qui portera les droits miniers détenus dans la ceinture ibérique de pyrite à plus de 13 900 hectares. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes. Le projet Escacena abrite le gisement de cuivre-étain-argent de La Romana de Pan Global, la découverte d'or et de cuivre de Cañada Honda et un certain nombre d'autres cibles prometteuses.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, est également une région dotée d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du National Instrument 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. Les occurrences cuprifères signalées pour la propriété Escacena South sont de nature historique puisqu'elles ont été recueillies dans les années 1980 par les exploitants précédents, Exxon, et qu'elles ont été compilées et dérivées de cartes non publiées. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Cañada Honda : détails de l'échantillonnage et ‍QA/QC

Au total, 26 échantillons de roches ont été prélevés en continu le long des parois latérales du tunnel minier historique, à l'intérieur d'un canal horizontal avec double coupe à la scie, chaque échantillon représentant 1,0 mètre de longueur du canal. L'échantillonnage a été réalisé sous la supervision directe d'une personne qualifiée, en suivant les meilleures pratiques de l'industrie. Une étude tridimensionnelle détaillée a également été réalisée à l'intérieur du tunnel, ce qui a permis de localiser avec précision les échantillons de canal. Les résultats de l'échantillonnage sont considérés comme étant d'une qualité et d'une fiabilité suffisantes pour être inclus dans une future estimation des ressources minérales.

Les échantillons de roche ont été livrés à l'installation de préparation d'échantillons d'ALS à Séville et analysés à l'installation d'ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés, fendus et pulvérisés selon les méthodes CRU-31, SPL-22Y et PUL-31. L'analyse de l'or s'est faite par essai au feu de 50 g avec finition ICP (Au-ICP22). L'analyse multiéléments a été réalisée à l'aide d'un digest à 4 acides avec finition ICP-AES (ME-ICP61). Les échantillons à teneur excessive ont été analysés par digestion quadriacide avec finition ICP-AES pour les métaux de base (OG62), et par pyroanalyse avec finition gravimétrique pour l'or (Au-GRA22). Des matériaux de référence certifiés ont été insérés à raison de 1 échantillon sur 25.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de l'entreprise pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après l'entreprise, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais l'entreprise ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de l'entreprise concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose l'entreprise à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, l'entreprise n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

