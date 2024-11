PAN GLOBAL CONCLUT UN PLACEMENT PRIVÉ DE 7,2 MILLIONS DE DOLLARS

/NE PAS DIFFUSER, COMMUNIQUER OU PUBLIER DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS OU DISTRIBUER AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS/

TSXV : PGZ | OTCQX : PGZFF | FRA : 2EU

VANCOUVER, BC, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « société ») (TSXV : PGZ) (OTCQX : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer la clôture du placement privé sans intermédiaire lancé le 15 octobre 2024, qui a ensuite été augmenté en raison de la forte demande des actionnaires existants, des fonds de ressources institutionnels et d'un investisseur stratégique espagnol.

« Je suis ravi que le financement ait reçu un soutien aussi fort de la part des actionnaires existants et de deux nouveaux investisseurs importants : un investissement stratégique d'un partenaire privé espagnol et de Konwave AG, un important fonds de ressources européen. La société est maintenant bien financée pour faire avancer son projet de définir 100 millions de tonnes de minéralisation de cuivre dans le projet phare de la société, Escacena. Dans l'immédiat, nous nous concentrons sur le premier programme de forage sur la cible Bravo, très prometteuse, du projet Escacena, et sur la poursuite du forage d'extension de la découverte de La Romana, en vue d'une première ressource en 2025 », a déclaré Tim Moody, président-directeur général de Pan Global.

« Escacena est un projet d'exploration de cuivre avancé à faible risque en Europe, qui contient une minéralisation de cuivre proche de la surface avec un potentiel de taille significatif, dans une région minière de premier plan du sud de l'Espagne, à proximité d'importantes mines en exploitation et d'infrastructures. »

La Société a émis 60 419 328 Unités (les « Unités ») pour un produit brut total de 7 250 319,36 $. Chaque unité est composée d'une (1) action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire non transférable, chaque bon de souscription entier permettant au détenteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,16 $ pendant une période de 18 mois à compter de la clôture de l'offre. Dans le cadre du placement privé, la société a payé une commission d'intermédiaire en espèces de 6,0 % sur une partie du placement privé. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens.

Le produit net du placement privé sera utilisé pour faire avancer les programmes d'exploration de la société en Espagne, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement.

Les titres émis dans le cadre de ce placement privé seront soumis à une période de détention de quatre mois au Canada et seront soumis à des restrictions de revente aux États-Unis en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières.

Les titres à vendre dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (« U.S. Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction applicable, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction applicable. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les infrastructures, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien apporté au cuivre en tant que matière première stratégique par la Commission européenne, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global est composée de talents confirmés dans les domaines de l'exploration, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler en toute sécurité et dans le plus grand respect de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations Unies, dont elle respecte les principes.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. La société estime que les attentes reflétées dans les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont raisonnables, mais aucune garantie ne peut être donnée que ces attentes se révéleront correctes et ces informations prospectives ne doivent pas être indûment invoquées. Les risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques susceptibles d'affecter les activités, les marchés, les produits et les prix de l'entreprise. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose la société à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

