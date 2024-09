PAN GLOBAL DOUBLE LA TAILLE DE L'ANOMALIE GÉOCHIMIQUE DU SOL SUR LA CIBLE BRAVO, PROJET ESCACENA

TSXV : PGZ| OTCQX : PGZFF | FRA : 2EU

La superficie de l'anomalie de plomb-zinc (Pb-Zn) dans le sol a doublé pour atteindre 1,7 km x 1,0 km sur la cible hautement prioritaire Bravo.

Coïncidence avec une forte anomalie gravimétrique de 2,0 km x 1,5 km

Extension du levé de géochimie du sol pour étudier la zone entre la cible Bravo et la découverte La Romana

Bravo est situé sur la tendance entre la découverte de cuivre, d'étain et d'argent de La Romana et les gisements Aznalcóllar et Los Frailes de Grupo México.

VANCOUVER, BC, 4 septembre 2024 /PRNewswire/-- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « société ») (TSXV : PGZ) (OTCQX : PGZFF) (FRA : 2EU) a le plaisir d'annoncer des résultats supplémentaires de géochimie du sol et de nouveaux levés gravimétriques pour le premier programme d'exploration sur la cible Bravo (« Bravo ») dans le projet Escacena (" Escacena »), détenu à 100 % par la société, dans la ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne.

Figure 1 - Enhanced Bravo gravity target and new Pb+Zn soil anomaly, showing proximity to the La Romana gravity anomaly Figure 2 - Bravo target soil sample geochemistry results superimposed on the new gravity anomaly map, indicating the highest Pb, Zn and Ag coincides with the peak of the gravity anomaly

« Les résultats de la géochimie des nouveaux échantillons de sol et du levé gravimétrique confirment notre opinion selon laquelle la vaste cible Bravo pourrait représenter une minéralisation de sulfures massifs volcanogènes (SMV) dissimulée sous une couverture peu profonde, semblable à la découverte de cuivre, d'étain et d'argent de La Romana de Pan Global, située à proximité. Les résultats du nouveau levé doublent la taille de l'anomalie de surface en plomb et en zinc obtenue à partir de l'échantillonnage initial du sol rapporté le mois dernier et confirment une importante anomalie gravimétrique coïncidente », a déclaré Tim Moody, président et chef de la direction de Pan Global.

M. Moody a ajouté : « La géochimie élevée du sol en plomb-zinc-argent et l'anomalie gravimétrique coïncidente sont des indicateurs forts du potentiel de minéralisation sulfurée sous-jacente. La modélisation des données est en cours pour finaliser les emplacements de la première campagne de forage sur Bravo, et l'échantillonnage de la géochimie du sol a été étendu pour tester le potentiel de minéralisation entre Bravo et la découverte de La Romana à l'ouest. »

La cible Bravo est située à 1,5 km à l'est de la découverte de cuivre-étain-argent La Romana de Pan Global et à 4,5 km au sud-ouest des gisements de sulfures massifs volcanogènes Aznalcóllar et Los Frailes de Grupo México. La cible est principalement recouverte de roches et de sédiments post-minéraux et n'a jamais été testée par forage.

Au total, 1 188 échantillons de sol, dont 57 doubles, ont été prélevés dans le cadre du levé Bravo élargi. Les échantillons de sol ont été prélevés sur un espacement de 40 mètres le long de lignes distantes de 100 mètres. Chaque échantillon a été analysé à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X (« pXRF »). L'interprétation spatiale des résultats pXRF confirme l'existence d'une anomalie de Pb et Zn dans le sol qui s'étend sur 1,7 km d'est en ouest et jusqu'à 1,2 km du nord au sud. Les échantillons vont de 300 ppm à 1 252 ppm de Pb+Zn combiné, incluant jusqu'à 1 115 ppm de Pb et 886 ppm de Zn.

Un total de 67 échantillons de sol provenant de deux lignes au-dessus de la cible Bravo ont également été analysés pour la géochimie multi-éléments par le laboratoire ALS afin de vérifier et de comparer la précision des résultats du pXRF. Les résultats confirment une corrélation étroite entre les valeurs d'analyse du Pb et du Zn et les résultats du pXRF et montrent également des valeurs anormales d'Ag allant jusqu'à 5.2 g/t (non analysées par le pXRF) coïncidant avec les anomalies de Pb+Zn et de gravité.

Le levé gravimétrique initial Bravo est terminé, avec des résultats obtenus à partir de 788 stations sur une grille de 100 m x 100 m, et 100 m x 50 m sur la zone cible principale. Les résultats ont confirmé l'existence d'une forte anomalie gravimétrique (>1,2 mGal) dont les dimensions en surface sont d'environ 2,0 km x 1,5 km.

Les prochaines étapes sont les suivantes :

la modélisation détaillée des données gravimétriques finales, suivie par ; des lignes de polarisation induite et/ou des levés électromagnétiques sur les sommets des anomalies gravimétriques et géochimiques afin de fournir des informations tridimensionnelles supplémentaires ; et, déterminer les positions prioritaires des forages.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlées à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'obtention des permis nécessaires pour commencer la construction d'une nouvelle mine. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep et Cortijo.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre en Espagne, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

AQ/CQ

L'étude géochimique du sol comprend des échantillons prélevés à 20 cm de la surface (non tamisés, pesant environ 1 kg) sur une grille de 100 m x 40 m dans la zone de la cible gravimétrique Les échantillons sont collectés dans des sacs en plastique et une analyse multi-éléments est réalisée à l'aide d'un dispositif portable de fluorescence X Olympus Vanta (« pXRF »). Les analyses sont répétées sur 1 échantillon sur 20 et les normes sont analysées pour vérifier les écarts.

Des échantillons supplémentaires ont été envoyés au laboratoire ALS de Séville pour une vérification supplémentaire et une comparaison avec les résultats du pXRF. Les échantillons ont été concassés et divisés (méthode CRU-31, SPL22Y), et pulvérisés à l'aide de la méthode PUL-31. L'analyse multi-éléments a été réalisée à l'aide d'une digestion multi-acide et d'une méthode ICP-MS à détection ultra-faible (ME-ICP61).

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

