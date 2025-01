PAN GLOBAL FAIT AVANCER LES PROJETS ESCACENA ET CÁRMENES EN ESPAGNE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME 2024 COURONNÉ DE SUCCÈS

TSXV : PGZ | OTCQX : PGZFF | FRA : 2EU

Extension de la minéralisation cuivre-étain-or des découvertes de La Romana et de Cañada Honda dans le cadre du projet phare Escacena, dans le sud de l'Espagne

Accès en surface réalisé à la cible Bravo, très prometteuse, située 1 km à l'est de La Romana

Exploration de surface sur la cible Bravo finalisée avant le forage prévu ce mois-ci

Achèvement du programme d'essais métallurgiques cuivre-étain à un stade avancé pour la minéralisation de La Romana, avec des résultats spectaculaires

Début de l'exploration du projet Cármenes (cuivre-nickel-cobalt-or) dans le nord de l'Espagne

Les détails de la campagne de forage 2025 seront publiés prochainement

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" ou la "Société") (TSXV : PGZ) (OTCQX : PGZFF) (FRA : 2EU) a présenté aujourd'hui un résumé des principales étapes des programmes d'exploration menés en 2024 dans le cadre des projets de cuivre-étain-or Escacena et Cármenes, détenus à 100 % par la société, en Espagne.

« Avec le soutien d'une équipe d'exploration exceptionnelle en Espagne, nous avons enregistré de solides résultats opérationnels en 2024. Les forages en cours sur la cible La Romana d'Escacena ont permis d'étendre la minéralisation proche de la surface sur plus de 300 mètres, ce qui porte la longueur du gisement proche de la surface à 1,5 km et démontre un potentiel d'expansion supplémentaire. Des essais métallurgiques avancés sur le cuivre et l'étain ont donné des résultats de premier ordre. Des travaux d'exploration de surface ont été réalisés sur la cible hautement prioritaire Bravo et plus de 15 anomalies géophysiques et géochimiques à forer ont été identifiées sur le projet Escacena, riche en cibles. Le forage reprendra à Escacena cette semaine, avec cinq nouvelles cibles prioritaires pour les essais de forage au cours de cette campagne », a déclaré Tim Moody, président et directeur général de Pan Global.

« Toutes les mines de cuivre en exploitation sur la ceinture de pyrite ibérique sont constituées de plusieurs gisements, ce qui signifie que les multiples anomalies géophysiques à Escacena pourraient également indiquer la présence d'autres gisements de cuivre. La campagne de forage prévue pour 2025 permettra d'approfondir ce point », a déclaré M. Moody.

Faits marquants des réalisations de 2024

Résultats de 21 forages (4 956 m) sur trois cibles (La Romana, La Romana West et Cañada Honda)

Le forage a permis d'étendre la minéralisation de cuivre, d'étain et d'argent proche de la surface du gisement de La Romana à 300 m à l'ouest, et reste ouvert à d'autres extensions dans plusieurs zones

à l'ouest, et reste ouvert à d'autres extensions dans plusieurs zones Achèvement de l'exploration de surface de la cible hautement prioritaire Bravo, située dans l'axe à 1 km à l'est de la découverte de cuivre, d'étain et d'argent de La Romana. La géochimie et la géophysique des sols de surface ont confirmé l'existence d'indicateurs forts coïncidant avec le potentiel d'une minéralisation sulfurée sous-jacente

Réalisation d'essais de variabilité de la métallurgie du cuivre à un stade avancé à La Romana, confirmant d'excellents taux de récupération du cuivre allant jusqu'à 88 % à des teneurs de concentré allant jusqu'à 32,5 %, avec des crédits d'argent et une très faible quantité d'éléments délétères. Les résultats sont au niveau de l'évaluation économique préliminaire (PEA) et indiquent un schéma de traitement simple et conventionnel

Publication des résultats positifs des essais métallurgiques sur l'étain à La Romana, les essais les plus récents montrant des teneurs élevées en concentré d'étain de 63,2 % à des taux de récupération de 64 % calculés à partir d'un traitement gravimétrique conventionnel

Les essais métallurgiques à La Romana ont confirmé la possibilité d'obtenir des teneurs et des taux de récupération du cuivre supérieurs à ceux d'autres projets et mines avancés de la ceinture de pyrite ibérique.

Extension de la découverte de cuivre et d'or sur la cible Cañada Honda d'Escacena grâce à l'achèvement d'un programme de forage d'extension de 11 trous. Au total, 16 trous ont été réalisés à l'extrémité est d'une anomalie gravimétrique de 3 km, indiquant un potentiel de grande taille, la majeure partie de la cible n'ayant pas été testée

Début de l'exploration du cuivre, du nickel, du cobalt et de l'or dans des brèches tubulaires du projet Cármenes. Un excellent potentiel de nouvelles découvertes a été identifié sur plusieurs cibles. Le forage devrait commencer ce mois-ci

En novembre, un financement par placement privé sans intermédiaire d'un montant revu à la hausse de 7,2 millions de dollars canadiens a été réalisé, avec le soutien important des investisseurs existants et l'arrivée de deux nouveaux investisseurs importants dans le cadre de investissement stratégique d'une société privée espagnole et de Konwave AG, un fonds de ressources institutionnel européen de premier plan

Les détails du programme d'exploration 2025 de Pan Global sur les projets Escacena et Carmenes seront communiqués prochainement.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlées à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone est très prometteuse pour la minéralisation massive volcanogène. Escacena est située à proximité de la mine Las Cruces exploitée par Cobre Las Cruces/First Quantum et est immédiatement adjacente aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'autorisation pour permettre le démarrage de la construction d'une nouvelle mine. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep et Cortijo. Un objectif à plus long terme est de définir 100 millions de tonnes de ressources en cuivre à partir d'un ensemble de gisements dans la zone du projet, comparables à d'autres exploitations minières dans la ceinture de pyrite ibérique.

À propos du projet Cármenes

Le projet Cármenes est situé à environ 55 km au nord de León, dans le nord de l'Espagne, et comprend cinq permis de recherche totalisant 5 653 hectares, détenus à 100 % par Pan Global. La zone du projet comprend les anciennes mines souterraines de cuivre, de cobalt et de nickel de Profunda et de Providencia, qui ont été exploitées de manière continue entre 1860 et 1880, puis de manière intermittente jusqu'aux années 1930. La zone du projet est très prometteuse en ce qui concerne la minéralisation de type bréchique "en forme de cheminée" encaissée dans des carbonates, avec des preuves de teneurs élevées en cuivre, en nickel, en cobalt et en or. Les premiers travaux d'exploration visent à étendre la minéralisation de cuivre-nickel-cobalt-or sous les chantiers de la mine et à proximité de ceux-ci. De nombreux autres petits chantiers miniers historiques mettent en évidence le potentiel d'autres cheminées bréchiques et d'autres styles de minéralisation.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président de l'exploration de Pan Global Resources et personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101, a approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la société.

