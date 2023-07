PAN GLOBAL FAIT ÉTAT D'UNE MINÉRALISATION CUIVRE-ÉTAIN PROCHE DE LA SURFACE À ROMANA OUEST (PROJET ESCACENA, ESPAGNE)

TSXV: PGZOTCQB: PGZFF

Les premiers forages confirment que la minéralisation cuivre-étain proche de la surface s'étend au-delà du site de La Romana

Une minéralisation cuivre-étain visible dans les deux premiers trous de forage

De nouveaux résultats de polarisation provoquée élargissent la cible vers l'ouest

Une campagne de forage de 25 à 30 trous est en cours

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) a le plaisir d'annoncer que les premiers forages sur la cible hautement prioritaire du site Romana Ouest ont révélé une minéralisation cuivre-étain visible dans les deux premiers trous de forage. La cible de Romana Ouest inclut la projection vers l'ouest d'une grande anomalie de gravité coïncidant avec la découverte de La Romana et l'extension potentielle de la minéralisation cuivre-étain-argent proche de la surface de La Romana. Les forages effectués à ce jour à La Romana montrent que la minéralisation s'étend sur environ 1,2 kilomètre et reste largement ouverte à l'ouest en direction des travaux miniers historiques de La Romana sur la cible Romana Ouest. Des études géophysiques, géochimiques et géologiques poussées sont en cours dans la région.

Figure 1 - Romana West and La Romana targets - Gravity anomaly map with drill hole locations (including Romana West holes LRD161 and LRD162 with results pending, and LRD163 in progress), soil copper and IP-chargeability anomaly locations. Figure 2 - Drill core from drillhole LRD162: (a) potential high-grade chalcocite at 57m down-hole depth, (b) coarse cassiterite at 134m, and (c) massive sulphide at 139m. Pan Global Resources Inc. Logo

« Les deux premiers trous de forage sur la cible Romana Ouest ont donné des résultats très encourageants, qui indiquent une continuation de la minéralisation cuivre-étain proche de la surface à l'ouest de la découverte de La Romana. À moins de 50 m sous la surface, les sections de la carotte de forage montrent une minéralisation visible de cuivre (Cu) et d'étain (Sn), avec notamment de la chalcocite, de la chalcopyrite, de la cassitérite locale de gros grains et des intervalles de sulfures massifs mélangés. Le style et la composition de la minéralisation sont similaires à ceux rencontrés à La Romana. Il s'agit des premiers forages d'une campagne initiale qui comprendra 25 à 30 trous de forage. L'objectif est d'étendre la minéralisation Cu-Sn-Ag proche de la surface de La Romana au-delà des 1,2 km déjà délimités », a déclaré Tim Moody, PDG de Pan Global.

Une campagne de forage de 25 à 30 trous (environ 6 000 m) a débuté à Romana Ouest en juin, dans le but de délimiter l'extension occidentale de la minéralisation proche de la surface de La Romana. Des études géophysiques et géochimiques sont en cours afin de hiérarchiser et d'affiner l'emplacement des trous de forage. Les analyses des deux premiers trous de forage, LRD161 et LRD162, sont en attente. La minéralisation visible de cuivre et d'étain et les associations d'altération observées dans ces trous de forage confirment la poursuite de la minéralisation à l'ouest de La Romana. Le trou de forage LRD163, le plus à l'ouest à ce jour, est en cours de sondage et analyse environ 100 m à l'ouest de l'étendue connue de la minéralisation. Les emplacements des trous de forage et des cibles sont indiqués sur la figure 1 ci-dessous, avec deux nouvelles lignes de polarisation provoquée (lignes 734920E et 735200E) montrant des anomalies de chargeabilité qui se poursuivent et élargissent la cible à 300 m à l'ouest.

D'autres résultats de sondage seront publiés dès qu'ils seront disponibles.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. Escacena est situé près des mines en exploitation à Las Cruces et Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes où Minera Los Frailes/Grupo Mexico est dans la phase finale de délivrance de permis et la construction devrait commencer en 2023. Le projet Escacena comprend la zone de découverte cuivre-étain-argent de La Romana et un certain nombre d'autres cibles potentielles, notamment Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Profonde, Romana Nord, Romana Ouest, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo et San Pablo.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où l'infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent.

Personnes qualifiées

James Royall, directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a examiné les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Royall n'est pas indépendant de la Société.

Au nom du conseil d'administration

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'Analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

