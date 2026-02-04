PAN GLOBAL FINDET HOCHGRADIGES GOLD IN ÖBERFLÄCHENNÄHE IM PROJEKT CÁRMENES IN SPANIEN

„Die Bohrungen bestätigen weiterhin eine hochgradige Goldmineralisierung nahe der Oberfläche, die in engem Zusammenhang mit Hämatit-Brekzienzonen im Zielgebiet Providencia steht. Der Nachweis von freiem native Gold innerhalb der Brekzie untermauert das Potenzial für eine günstige Metallurgie", sagte Tim Moody, Präsident und CEO von Pan Global.

„Wichtig ist, dass die Bohrungen gezeigt haben, dass sich die Kupfer-Nickel-Kobalt-Gold-Mineralisierung über die historischen Bergwerksanlagen hinaus erstreckt und dass mehrere Goldzonen in geringer Tiefe vorkommen. Die Mineralisierung bleibt entlang des Streichs und in der Tiefe offen und bietet überzeugende Ziele für die nächste Bohrphase, um die Ausdehnung des Systems zu definieren und die mehr als zwei Dutzend anderen Bohrziele im Projektgebiet Cármenes zu bewerten."

Die Kartierung hydrothermaler Brekzien und Alterationen auf einer Fläche von 500 m x 200 m sowie die stark anomale geochemische Zusammensetzung des Bodens in Bezug auf Kupfer und Gold deuten auf das Potenzial eines viel größeren goldhaltigen und polymetallischen Mineralsystems im Zielgebiet Providencia hin. Geophysikalische Daten deuten ebenfalls darauf hin, dass die Mineralisierung in der Tiefe unterhalb der historischen Bergwerksanlagen offen bleibt.

Die hochgradige Goldmineralisierung in Providencia befindet sich hauptsächlich in roten hämatitischen hydrothermalen Brekzienzonen, die sich in Karbonatgestein entwickelt haben. Niedrigere Goldgehalte stehen in Zusammenhang mit einer Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung. Vorläufige petrographische Analysen bestätigen das Vorhandensein von freiem nativen Gold in der Brekzienmatrix. Dies ist ein starker Indikator für das Potenzial günstiger metallurgischer Eigenschaften, die Gegenstand weiterer Tests sein werden.

Der Beginn des Bohrprogramms der Phase 3 ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Alle gemeldeten Bohrintervalle sind Bohrlochlängen; es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

Highlights der Bohrungen:

Zielgebiet Providencia

Erhaltene Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen Bohrlöcher PVD07 bis PVD10

Bohrloch PVD10

Mehrere Goldabschnitte aus geringen Tiefen durchschnitten, darunter: 1,2 g/t Au auf 10 m ab 16 m (60 m östlich der historischen Mine) und 3,5 g/t Au auf 8 m ab 77 m , einschließlich 5,8 g/t Au auf 4 m

Die Goldmineralisierung steht in Zusammenhang mit steil abfallenden roten Hämatit-Karbonat-Brekzienzonen.

Bestätigt zusätzliche Goldmineralisierung neben historischen Minenanlagen und innerhalb einer separaten goldhaltigen Strukturzone etwa 60 Meter östlich

Bohrloch PVD07

Durchschnitten wurde ein mineralisierter Abschnitt von etwa 5 Metern ab 115 Metern Bohrloch, angezeigt durch erhöhte Gold- und Silberwerte unmittelbar oberhalb und unterhalb eines 3,2 Meter langen Abschnitts ohne Kernrückgewinnung, darunter 1,37 g/t Au auf 1 m ab 115 m und 0,23 g/t Au, >100 g/t Ag (über der Nachweisgrenze) auf 0,8 m ab 119,2 m



Bohrloch PVD09

Das Bohrloch durchschnitt über 9 Meter sulfidreiche Brekzien, endend mit 0,94% Cu, 0,06% Ni, 0,04% Co, 0,38 g/t Au auf 1,4 m, bevor es auf eine historische Minenhöhle stieß, die dort nicht erwartet worden war.

_____________________________ 1 Bohrlöcher PVD02, PVD03 und PVD06 bereits gemeldet - Pressemitteilungen vom 19. Mai 2025 und 9. September 2025

_____________________________ 2 Ergebnisse der Grabenproben wurden bereits gemeldet - Pressemitteilung vom 11. Februar 2025

Tabelle 1 – Zusammenfassung der Providencia-Bohrergebnisse

Bohrloch Von Bis Intervall1 Au Ag Cu Ni Co m m m g/t g/t ppm ppm ppm PVD07 115,0 116,0 1,0 1,37 <0,5 166 324 426

116,0 119,2 3,2 Keine Bohrkerngewinnung - potenzielle Mineralisierung

119,2 120,0 0,8 0,23 >100 899 452 146 PVD08 Keine signifikanten Ergebnisse PVD09 97,0 106,4 9,4 0,12 0,9 2503 345 300 einschließlich 97,0 100,0 3,0 0,20 0,8 3710 769 733 einschließlich 104,0 106,4 2,4 0,25 2,7 6628 380 251 einschließlich 105,0 106,4 1,4 0,38 4,5 9390 557 373 PVD10 16,0 26,0 10,0 1,18 <0,5 136 94 24

55,0 57,0 2,0 0,56 <0,5 10 10 3

77,0 85,0 8,0 3,50 <0,5 22 29 16 einschließlich 78,0 82,0 4,0 5,79 <0,5 23 24 10

1 Alle Abschnitte sind als Bohrlochbreiten angegeben. Es wurden nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächliche Breite zu bestimmen.

Tabelle 2 – Bohrgestänge-Informationen

Bohrloch-ID Ostrichtung2 Nordrichtung2 Azimut (º) Neigung (º) Länge (m) PVD07 287543 4761318 150 -26 185,9 PVD08 287530 4761317 163 -33 216,6 PVD09 287529 4761319 198 -30 106,4 PVD10 287586 4761204 270 -24 125,7

2 Koordinatensystem: UTM30N ERTS89

Informationen zum Projekt Cármenes

Das Cármenes-Projekt befindet sich im Goldgürtel Rio Narcea, etwa 55 km nördlich von León, und umfasst fünf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 5.653 Hektar. Das Projektgebiet ist äußerst vielversprechend für mehrere Körper oder „Cluster" von karbonathaltigen hydrothermalen Brekzien-artigen Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda sowie Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- sowie Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Bergwerke in der Region unterstreichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienmineralisierungen. Diese Art von Erzvorkommen kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens 2025 im Zielgebiet Providencia führte zu einer neuen Goldentdeckung.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen genommen eine erstklassige, risikoarme Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen definieren. Escacena umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana und die Gold-Kupfer-Lagerstätte Cañada Honda, deren erste Ressourcen im Dezember 2025 bekannt gegeben wurden. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

QA/QC

Die Kerngröße war HQ (63 mm) und alle Proben waren ½ Kern. Die nominale Probengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,5 bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontakte festgelegt, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das Schneiden von Diamantbohrkernen sowie die Entnahme von Proben wurde jederzeit von Mitarbeitern des Unternehmens beaufsichtigt. Duplikatproben von ¼ des Kerns wurden etwa bei jeder 30. Probe entnommen und zertifizierte Referenzmaterialien bei jeder 25. Probe in jeder Charge eingesetzt.

Die Proben wurden an das ALS-Labor in Sevilla, Spanien, geliefert und im ALS-Labor in Irland untersucht. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Analyse von Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-Gramm-Feuerprobe mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Multielementanalyse wurde mittels 4-Säure-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die Ergebnisse der oberflächennahen Basismetalle wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES (Methode OG-62) untersucht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

