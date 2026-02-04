PAN GLOBAL FINDET HOCHGRADIGES GOLD IN ÖBERFLÄCHENNÄHE IM PROJEKT CÁRMENES IN SPANIEN

Hochgradige Abschnitte umfassen 3,5 g/t auf 8 Metern und 1,2 g/t Au auf 10 Metern in Bohrloch PVD10
Freies natives Gold in Hämatitbrekzie identifiziert: Potenzial für günstige Metallurgie
Polymetallische Mineralisierung (Au–Cu–Ni–Co) über die Grenzen des historischen Bergbaus hinaus bestätigt
Mehr als zwei Dutzend ungetestete Gold- und Polymetall-Ziele im Rahmen des Cármenes-Projekts identifiziert
Phase 3 des Bohrprogramms soll im ersten Quartal 2026 beginnen
VANCOUVER, British Columbia, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, weitere Ergebnisse des Phase-2-Bohrprogramms und vorläufige petrographische Untersuchungen zur Goldmineralisierung am Zielgebiet Providencia im zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cármenes („Cármenes") im Norden Spaniens bekannt zu geben.
„Die Bohrungen bestätigen weiterhin eine hochgradige Goldmineralisierung nahe der Oberfläche, die in engem Zusammenhang mit Hämatit-Brekzienzonen im Zielgebiet Providencia steht. Der Nachweis von freiem native Gold innerhalb der Brekzie untermauert das Potenzial für eine günstige Metallurgie", sagte Tim Moody, Präsident und CEO von Pan Global.
„Wichtig ist, dass die Bohrungen gezeigt haben, dass sich die Kupfer-Nickel-Kobalt-Gold-Mineralisierung über die historischen Bergwerksanlagen hinaus erstreckt und dass mehrere Goldzonen in geringer Tiefe vorkommen. Die Mineralisierung bleibt entlang des Streichs und in der Tiefe offen und bietet überzeugende Ziele für die nächste Bohrphase, um die Ausdehnung des Systems zu definieren und die mehr als zwei Dutzend anderen Bohrziele im Projektgebiet Cármenes zu bewerten."
Die Kartierung hydrothermaler Brekzien und Alterationen auf einer Fläche von 500 m x 200 m sowie die stark anomale geochemische Zusammensetzung des Bodens in Bezug auf Kupfer und Gold deuten auf das Potenzial eines viel größeren goldhaltigen und polymetallischen Mineralsystems im Zielgebiet Providencia hin. Geophysikalische Daten deuten ebenfalls darauf hin, dass die Mineralisierung in der Tiefe unterhalb der historischen Bergwerksanlagen offen bleibt.
Die hochgradige Goldmineralisierung in Providencia befindet sich hauptsächlich in roten hämatitischen hydrothermalen Brekzienzonen, die sich in Karbonatgestein entwickelt haben. Niedrigere Goldgehalte stehen in Zusammenhang mit einer Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung. Vorläufige petrographische Analysen bestätigen das Vorhandensein von freiem nativen Gold in der Brekzienmatrix. Dies ist ein starker Indikator für das Potenzial günstiger metallurgischer Eigenschaften, die Gegenstand weiterer Tests sein werden.
Der Beginn des Bohrprogramms der Phase 3 ist für das erste Quartal 2026 geplant.
Alle gemeldeten Bohrintervalle sind Bohrlochlängen; es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.
Highlights der Bohrungen:
Zielgebiet Providencia
Erhaltene Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen Bohrlöcher PVD07 bis PVD10
Bohrloch PVD10
Mehrere Goldabschnitte aus geringen Tiefen durchschnitten, darunter:
1,2 g/t Au auf 10 m ab 16 m (60 m östlich der historischen Mine) und
3,5 g/t Au auf 8 m ab 77 m, einschließlich 5,8 g/t Au auf 4 m
Die Goldmineralisierung steht in Zusammenhang mit steil abfallenden roten Hämatit-Karbonat-Brekzienzonen.
Bestätigt zusätzliche Goldmineralisierung neben historischen Minenanlagen und innerhalb einer separaten goldhaltigen Strukturzone etwa 60 Meter östlich
Bohrloch PVD07
Durchschnitten wurde ein mineralisierter Abschnitt von etwa 5 Metern ab 115 Metern Bohrloch, angezeigt durch erhöhte Gold- und Silberwerte unmittelbar oberhalb und unterhalb eines 3,2 Meter langen Abschnitts ohne Kernrückgewinnung, darunter
1,37 g/t Au auf 1 m ab 115 m und
0,23 g/t Au, >100 g/t Ag (über der Nachweisgrenze) auf 0,8 m ab 119,2 m
Bohrloch PVD09
Das Bohrloch durchschnitt über 9 Meter sulfidreiche Brekzien, endend mit 0,94% Cu, 0,06% Ni, 0,04% Co, 0,38 g/t Au auf 1,4 m, bevor es auf eine historische Minenhöhle stieß, die dort nicht erwartet worden war.
_____________________________
1 Bohrlöcher PVD02, PVD03 und PVD06 bereits gemeldet - Pressemitteilungen vom 19. Mai 2025 und 9. September 2025
_____________________________
2 Ergebnisse der Grabenproben wurden bereits gemeldet - Pressemitteilung vom 11. Februar 2025
Tabelle 1 – Zusammenfassung der Providencia-Bohrergebnisse
Bohrloch
Von
Bis
Intervall1
Au
Ag
Cu
Ni
Co
m
m
m
g/t
g/t
ppm
ppm
ppm
PVD07
115,0
116,0
1,0
1,37
<0,5
166
324
426
116,0
119,2
3,2
Keine Bohrkerngewinnung - potenzielle Mineralisierung
119,2
120,0
0,8
0,23
>100
899
452
146
PVD08
Keine signifikanten Ergebnisse
PVD09
97,0
106,4
9,4
0,12
0,9
2503
345
300
einschließlich
97,0
100,0
3,0
0,20
0,8
3710
769
733
einschließlich
104,0
106,4
2,4
0,25
2,7
6628
380
251
einschließlich
105,0
106,4
1,4
0,38
4,5
9390
557
373
PVD10
16,0
26,0
10,0
1,18
<0,5
136
94
24
55,0
57,0
2,0
0,56
<0,5
10
10
3
77,0
85,0
8,0
3,50
<0,5
22
29
16
einschließlich
78,0
82,0
4,0
5,79
<0,5
23
24
10
1 Alle Abschnitte sind als Bohrlochbreiten angegeben. Es wurden nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächliche Breite zu bestimmen.
Tabelle 2 – Bohrgestänge-Informationen
Bohrloch-ID
Ostrichtung2
Nordrichtung2
Azimut (º)
Neigung (º)
Länge (m)
PVD07
287543
4761318
150
-26
185,9
PVD08
287530
4761317
163
-33
216,6
PVD09
287529
4761319
198
-30
106,4
PVD10
287586
4761204
270
-24
125,7
2 Koordinatensystem: UTM30N ERTS89
Informationen zum Projekt Cármenes
Das Cármenes-Projekt befindet sich im Goldgürtel Rio Narcea, etwa 55 km nördlich von León, und umfasst fünf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 5.653 Hektar. Das Projektgebiet ist äußerst vielversprechend für mehrere Körper oder „Cluster" von karbonathaltigen hydrothermalen Brekzien-artigen Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda sowie Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- sowie Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Bergwerke in der Region unterstreichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienmineralisierungen. Diese Art von Erzvorkommen kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens 2025 im Zielgebiet Providencia führte zu einer neuen Goldentdeckung.
Informationen zu Pan Global Resources
Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.
Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen genommen eine erstklassige, risikoarme Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen definieren. Escacena umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana und die Gold-Kupfer-Lagerstätte Cañada Honda, deren erste Ressourcen im Dezember 2025 bekannt gegeben wurden. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.
Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen sowie technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.
QA/QC
Die Kerngröße war HQ (63 mm) und alle Proben waren ½ Kern. Die nominale Probengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,5 bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontakte festgelegt, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das Schneiden von Diamantbohrkernen sowie die Entnahme von Proben wurde jederzeit von Mitarbeitern des Unternehmens beaufsichtigt. Duplikatproben von ¼ des Kerns wurden etwa bei jeder 30. Probe entnommen und zertifizierte Referenzmaterialien bei jeder 25. Probe in jeder Charge eingesetzt.
Die Proben wurden an das ALS-Labor in Sevilla, Spanien, geliefert und im ALS-Labor in Irland untersucht. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Analyse von Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-Gramm-Feuerprobe mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Multielementanalyse wurde mittels 4-Säure-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die Ergebnisse der oberflächennahen Basismetalle wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES (Methode OG-62) untersucht.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.
Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.
Share this article