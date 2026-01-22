PAN GLOBAL GIBT ABSCHLUSS EINER PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON 5,6 MILLIONEN CAD MIT STRATEGISCHEM INVESTOR BEKANNT

/NICHT ZUR VERBREITUNG, FREIGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE/

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, British Columbia, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung mit einem strategischen Investor abgeschlossen und 35.000.000 Stammaktien (die „Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,16 CAD pro Aktie ausgegeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.600.000 CAD entspricht (das „Angebot"). Die im Rahmen dieser Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist, die am 15. Mai 2026 abläuft.

Der Erlös aus dem Angebot wird zur Förderung eines erweiterten Explorations- und Bohrprogramms in den Projekten Escacena und Cármenes des Unternehmens verwendet, darunter auch das kürzlich erworbene und vielversprechende Grundstück Escacena South im Süden Spaniens, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

„Pan Global freut sich, einen hoch angesehenen strategischen Investor mit umfassender Erfahrung im Bergbau als Aktionär begrüßen zu dürfen. Diese Investition bestätigt unser Explorationsportfolio und unser Betriebsteam in Spanien und stärkt unsere Fähigkeit, unsere Projekte Escacena und Cármenes voranzutreiben und 2026 neue Entdeckungen zu erschließen", sagte Tim Moody, Präsident und CEO.

Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung („US-Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen zuständigen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Informationen zum Escacena-Projekt, Südspanien

Das Escacena-Projekt und das kürzlich hinzugekommene Gebiet Escacena South umfassen ein großes, zusammenhängendes Mineralienrechtsgebiet, das zu 100 % von Pan Global im Osten des Iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Mit der Vergabe der Mineralienrechte Flores, Rosario und Girasoles im September 2025 wurde das Gebiet von 5.760 Hektar auf mehr als 10.000 Hektar erweitert. Pan Global hat außerdem vier weitere Anträge auf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 3.888 Hektar (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I und Santa Micaela II) gestellt, wodurch sich die Mineralrechte im Iberischen Pyritgürtel auf mehr als 13.900 Hektar erhöhen werden. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertagemine unterhalb des ehemaligen Tagebaus Los Frailes beginnt. Das Escacena-Projekt umfasst die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana von Pan Global, die Kupfer-Gold-Entdeckung Cañada Honda sowie eine Reihe weiterer vielversprechender Ziele.

Informationen zum Projekt Cármenes, Nordspanien

Das Cármenes-Projekt befindet sich im Goldgürtel Rio Narcea, etwa 55 km nördlich von León, und umfasst fünf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 5.653 Hektar. Das Projektgebiet ist äußerst aussichtsreich für mehrere Vorkommen oder „Cluster" karbonathaltiger, „rohrartiger" Brekzien mit Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda sowie Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- sowie Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Bergwerke in der Umgebung verdeutlichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienröhren. Diese Art von Erzvorkommen kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben. Das jüngste erste Bohrprogramm des Unternehmens im Zielgebiet Providencia führte zu einer neuen Goldentdeckung.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518; Justin Byrd, Chief Financial Officer, [email protected], www.panglobalresources.com