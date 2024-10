PAN GLOBAL KÜNDIGT PRIVATPLATZIERUNGSFINANZIERUNG AN

/NICHT ZUR VERBREITUNG, FREIGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE/

Erlöse zur Finanzierung des laufenden Explorationsprogramms, einschließlich des ersten Bohrprogramms auf dem äußerst aussichtsreichen Bravo-Ziel auf dem Escacena-Projekt in Südspanien

TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, BC, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) gab heute bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 25.000.000 Einheiten (die „Einheiten") von Wertpapieren zu einem Preis von 0,12 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 3.000.000 $ (das „Angebot") arrangieren wird. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem halben (1/2) nicht übertragbaren Warrant auf den Kauf von Stammaktien, wobei jeder ganze Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von einem (1) Jahr nach Abschluss des Angebots eine zusätzliche Stammaktie zum Preis von 0,16 $ zu erwerben. Alle Dollarbeträge ($) in kanadischen Dollar.

„Wir freuen uns, dass wir im Rahmen dieser Finanzierung einen Großauftrag von einem strategischen Partner in Spanien erhalten haben, der uns weitere Unterstützung zusagt", sagte Tim Moody, President und CEO. „Die Erlöse aus dieser Finanzierung werden in erster Linie für Bohrungen auf dem vorrangigen Ziel Bravo auf dem Projekt Escacena verwendet, wo die Ergebnisse der geochemischen Bodenuntersuchung (1,7 km mal 1,0 km) und der Gravitationsuntersuchung (2,0 km mal 1,5 km) unsere Ansicht unterstützen, dass dieses große Ziel eine verborgene vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) unter einer flachen Abdeckung darstellen könnte, ähnlich wie die nahe gelegene Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana von Pan Global."

Der Nettoerlös des Angebots wird für die Weiterentwicklung der Explorationsprogramme des Unternehmens in Spanien und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Angebot unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Stammaktien, die im Rahmen dieser Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist und in den USA einer Weiterverkaufsbeschränkung gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Für einen Teil des Angebots kann eine Vermittlungsgebühr anfallen.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung verkauft werden sollen, wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung („U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen anwendbaren Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Informationen zum Escacena-Projekt

Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global kontrolliert wird und sich im Osten des iberischen Pyritgürtels befindet. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo sich Minera Los Frailes/Grupo México in der letzten Genehmigungsphase für den Bau einer neuen Minenerschließung befindet. Das Projekt Escacena beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber- und Kupfer-Gold-Entdeckungen La Romana und Cañada Honda von Pan Global sowie eine Reihe weiterer sehr aussichtsreicher Ziele, einschließlich des hoch priorisierten Ziels Bravo. Das Ziel Bravo zeichnet sich durch eine große Schwerkraftanomalie aus, 1 km östlich von La Romana und 4,5 km von der ehemaligen Mine Aznalcóllar entfernt.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ertragreichen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo Infrastruktur, Bergbau- und Fachwissen sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen darstellen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Im Namen des Vorstands

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Jason Mercier. VP Investor Relations and Communications, [email protected] / [email protected], Tel: +1-236-886-9518; Andy Marshall, Chief Financial Officer, [email protected], +1 778 309-4784, www.panglobalresources.com