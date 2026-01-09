PAN GLOBAL ORGANISE UN WEBINAIRE POUR LES INVESTISSEURS AFIN DE DISCUTER DES PREMIÈRES ESTIMATIONS DES RESSOURCES MINÉRALES DE CUIVRE ET D'OR DU PROJET ESCACENA, EN ESPAGNE

TSXV : PGZ | OTCQB : PGZFF | FRA : 2EU

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" ou la "Société") (TSXV : PGZ) (OTCQB : PGZFF) (FRA : 2EU) organisera un webinaire à l'intention des investisseurs le lundi 12 janvier 2026 pour discuter des premières estimations des ressources minérales de cuivre et d'or récemment publiées par la Société pour les gisements de La Romana et de Cañada Honda dans le cadre du projet Escacena, dans le sud de l'Espagne.

Le président-directeur général Tim Moody, le directeur général de la Société pour l'Espagne Juan Garcia Valledor et le président non exécutif Patrick Evans assisteront à la présentation.

Informations sur la webdiffusion à l'intention des investisseurs

Date : Lundi 12 janvier 2026 à 11 heures, heure de l'Est / 8 heures, heure du Pacifique

Veuillez vous inscrire à l'avance :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jEqnrVx8Qoazb2IKD4gTyQ

Sujet : Comment les premières estimations des ressources minérales des gisements de La Romana et de Cañada Honda augmentent la valeur du projet Escacena, alors que la Société poursuit l'exploration multicible de sa propriété de 10 000 hectares.

Une session de questions-réponses suivra une courte présentation. Les investisseurs sont invités à envoyer leurs questions à l'avance à [email protected]. Le webinaire sera enregistré et un lien de rediffusion à la demande sera envoyé à toutes les personnes inscrites après l'événement.

Pour de plus amples informations concernant les premières estimations de ressources minérales, veuillez consulter le communiqué de presse du 31 décembre 2025 intitulé PAN GLOBAL ANNONCE UNE PREMIÈRE ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES DU PROJET ESCACENA DANS LA CEINTURE DE PYRITE IBÉRIQUE, EN ESPAGNE.

À propos du projet Escacena et de la zone Escacena Sud

Le projet Escacena et la zone Escacena Sud récemment ajoutée constituent un vaste ensemble de droits miniers contigus contrôlés à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture de pyrite ibérique. La zone a été étendue de 5 760 hectares à plus de 10 000 hectares avec l'attribution des droits miniers de Flores, Rosario et Girasoles en septembre 2025. Pan Global a également déposé quatre demandes de permis de recherche supplémentaires couvrant 3 888 hectares (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I et Santa Micaela II), ce qui portera les droits miniers détenus dans la ceinture ibérique de pyrite à plus de 13 900 hectares. Escacena est située près de la mine en exploitation de Riotinto et à proximité immédiate des anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes (Grupo México) entame le développement d'une nouvelle mine souterraine sous l'ancienne mine à ciel ouvert de Los Frailes.

Le projet Escacena abrite le gisement de cuivre-étain-argent La Romana de Pan Global avec des ressources minérales mesurées et indiquées de 32,4 Mt contenant 119,5 kt de cuivre, 8,8 kt d'étain, 1,7 Moz d'argent (teneurs moyennes de 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag ; 0,44 % CuEq), et des ressources présumées de 4,0 Mt contenant 15,8 kt de cuivre, 0,3 kt d'étain, 0,2 Moz d'argent (teneurs moyennes de 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag ; 0,42 % CuEq). La découverte de cuivre-or Cañada Honda à Escacena a des ressources minérales présumées de 5,0 Mt contenant 104 koz d'or, 6,8 kt de cuivre, 0,2 Moz Ag (teneurs moyennes de 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag ; 0,74 g/t AuEq). Voir le communiqué de presse du 31 décembre 2025 pour plus de détails et des informations techniques supplémentaires.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. recherche activement des gisements minéraux riches en cuivre, ainsi que de l'or et d'autres métaux. Métal essentiel à l'électrification mondiale et à la transition énergétique, le cuivre présente des fondamentaux convaincants en matière d'offre et de demande et des perspectives de prix élevés à long terme. L'or atteint également des prix record.

Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture de pyrite ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan à faible risque pour les investissements miniers. Le deuxième projet de la société, à Cármenes, dans le nord de l'Espagne, se situe également dans une région bénéficiant d'un long passé minier et d'excellentes infrastructures. L'équipe de Pan Global est composée de talents expérimentés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière. Tous s'engagent à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils sont en contact. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Pour en savoir plus sur Pan Global Resources, consultez la présentation « Curation Connect » de la Société et découvrez les réponses générées par l'IA à vos questions sur https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases.

Personnes qualifiées

Álvaro Merino, vice-président chargé de l'exploration pour Pan Global Resources, est la personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101. M. Merino est titulaire d'une licence en géologie et est ingénieur technique des mines et membre de la Fédération européenne des géologues (EFG), avec la désignation EuroGeol. Il a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué de presse. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toute déclaration concernant les convictions, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais elle ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs sont priés de consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a nullement l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

