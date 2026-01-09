PAN GLOBAL VERANSTALTET WEBINAR FÜR INVESTOREN ZUR ERÖRTERUNG DER ERSTEN SCHÄTZUNG DER KUPFER- UND GOLDMINERALRESSOURCEN IM ESCACENA-PROJEKT, SPANIEN

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, BC, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) wird am Montag, dem 12. Januar 2026, ein Webinar für Investoren veranstalten, um die vor kurzem veröffentlichten ersten Kupfer- und Goldmineralressourcenschätzungen des Unternehmens für die Lagerstätten La Romana und Cañada Honda auf dem Projekt Escacena in Südspanien zu erörtern.

An der Präsentation werden der Präsident und Geschäftsführer Tim Moody, der Generaldirektor des Unternehmens für Spanien Juan Garcia Valledor und der nicht geschäftsführende Vorsitzende Patrick Evans teilnehmen.

Informationen zum Webcast für Investoren

Datum: Montag, 12. Januar 2026 um 11.00 Uhr Eastern Time / 8.00 Uhr Pacific Time

Bitte melden Sie sich im Voraus an:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jEqnrVx8Qoazb2IKD4gTyQ

Thema: Wie die ersten Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten La Romana und Cañada Honda den Wert des Projekts Escacena steigern, während das Unternehmen die Exploration seines 10.000 Hektar großen Grundstücks mit mehreren Zielen fortsetzt.

Nach einer kurzen Präsentation wird es eine Fragerunde geben. Investoren werden gebeten, ihre Fragen im Voraus an [email protected] zu senden. Das Webinar wird aufgezeichnet und ein Link zur Aufzeichnung wird nach der Veranstaltung an alle Teilnehmer verschickt.

Weitere Informationen zum ersten MRE finden Sie in der Pressemitteilung vom 31. Dezember 2025 PAN GLOBAL VERÖFFENTLICHT ERSTE MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNGEN FÜR DAS ESCACENA-PROJEKT IM IBERISCHEN PYRITGÜRTEL, SPANIEN.

Informationen zu den Gebieten Escacena-Projekt und Escacena South

Das Escacena-Projekt und das kürzlich hinzugekommene Gebiet Escacena South umfassen ein großes, zusammenhängendes Mineralienrechtsgebiet, das zu 100 % von Pan Global im Osten des Iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Mit der Vergabe der Mineralienrechte Flores, Rosario und Girasoles im September 2025 wurde das Gebiet von 5.760 Hektar auf mehr als 10.000 Hektar erweitert. Pan Global hat außerdem vier weitere Anträge auf Untersuchungsgenehmigungen für eine Fläche von 3.888 Hektar (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I und Santa Micaela II) gestellt, wodurch sich die Mineralrechte im Iberischen Pyritgürtel auf mehr als 13.900 Hektar erhöhen werden. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo Minera Los Frailes (Grupo México) mit der Erschließung einer neuen Untertagemine unterhalb des ehemaligen Tagebaus Los Frailes beginnt.

Das Projekt Escacena beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana von Pan Global mit gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von 32,4 Mt mit 119,5 kt Cu, 8,8 kt Sn, 1,7 Moz Ag (durchschnittliche Gehalte von 0,37 % Cu, 270 ppm Sn, 1,7 g/t Ag; 0,44 % CuEq) und abgeleitete Ressourcen von 4,0 Mt mit 15,8 kt Cu, 0,3 kt Sn, 0,2 Moz Ag (durchschnittliche Gehalte von 0,40 % Cu, 71 ppm Sn, 1,4 g/t Ag; 0,42 % CuEq). Die Kupfer-Gold-Entdeckung Cañada Honda bei Escacena verfügt über abgeleitete Mineralressourcen von 5,0 Mt mit 104 koz Au, 6,8 kt Cu, 0,2 Moz Ag (durchschnittliche Gehalte von 0,65 g/t Au, 0,14 % Cu, 1,2 g/t Ag; 0,74 g/t AuEq). Einzelheiten und zusätzliche technische Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 31. Dezember 2025 .

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer weist Angebots- und Nachfragegrundlagen sowie einen positiven Ausblick auf starke langfristige Preise auf, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Escacena, befindet sich im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens, wo eine günstige Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen genommen eine erstklassige, risikoarme Gerichtsbarkeit für Bergbauinvestitionen definieren. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb sowie dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.

Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte die Curation-Connect-Präsentation des Unternehmens und erhalten Sie KI-generierte Antworten auf Ihre Fragen auf https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vizepräsident Exploration bei Pan Global Resources, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Merino hat einen Bachelor of Science in Geologie, ist Bergbauingenieur und registriertes Mitglied der European Federation of Geologists (EFG) mit der Bezeichnung EuroGeol. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Medienmitteilung geprüft und genehmigt. Álvaro Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren und verpflichtet sich nicht, dies zu tun, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

