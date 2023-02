Panamax Inc., eine Bankai Company, unternimmt einen strategischen Schritt für seine Core-Banking-Lösung: die Übernahme von Acute Informatics

AHMEDABAD, Indien, 22. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Panamax Inc., eine Bankai Company und weltweit führend in der Fintech-Entwicklung, gab kürzlich die Übernahme von Acute Informatics bekannt, einem Unternehmen für Digital-Core-Banking-Lösungen und IT-Beratung in Ahmedabad. Ziel der Übernahme ist es, die digitalen Finanzlösungen von Panamax zu stärken und Digital-Core-Banking-Lösungen weltweit anzubieten.