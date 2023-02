Panamax Inc., une société de Bankai, franchit une étape stratégique pour sa solution de systèmes bancaires de base : Acquisition d'Acute Informatics

« Nous sommes ravis d'acquérir Acute Informatics ; il s'agit d'une initiative stratégique visant à élargir nos horizons et à offrir une solution de système bancaire de base dans l'espace international. L'acquisition génèrera de la croissance et du succès, car l'entreprise a de solides antécédents en matière d'innovation, d'exécution, d'excellence opérationnelle et de mise en place d'équipes qui produisent des résultats, » a déclaré Bankim Brahmbhatt, président-directeur général de Panamax Inc.

« Nous sommes heureux de nous joindre à Panamax Inc. - le leader de l'industrie des télécommunications et des fintechs depuis trois décennies. La fusion aidera notre entreprise à s'étendre à l'échelle mondiale, à promouvoir l'excellence et à développer nos activités, » a déclaré Chirag Patel, PDG d'Acute Informatics.

L'acquisition devrait donner lieu à une plus grande efficacité dans l'écosystème des systèmes bancaires numériques de base et augmenter considérablement la part de marché de l'entreprise.

À propos de Panamax Inc.

Panamax est un leader mondial dans la fourniture de solutions financières numériques et de solutions de fintech. MobiFin Elite, la solution financière numérique de Panamax offre une évolutivité et une facilité d'opération en fusionnant les solutions de banque mobile, de banque d'agence, de portefeuille, de recharge et de paiement de factures en une interface unique.

La suite bancaire de Panamax offre une expérience bancaire numérique holistique avec des fonctionnalités innovantes pour une efficacité opérationnelle. Elle aide les banques et les institutions financières à offrir des services bancaires contemporains, à faciliter les services bancaires en ligne et à réduire les dépenses d'infrastructure.

À propos d'Acute Informatics

Acute Informatics Pvt. Ltd. est une entreprise de système bancaire numérique de base, de fintech, de mentorat de projets et de conseil en informatique qui dispose de capacités de livraison à travers le monde.

La société cherche à offrir de la valeur aux clients du monde entier grâce à un modèle de livraison mondiale efficace de services bancaires numériques, de cloud computing, de technologie financière, de microfinance, d'inclusion financière, d'intégration des systèmes, d'administration des bases de données, d'administration des systèmes, de mise en œuvre, d'essais et d'assistance.

