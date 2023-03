Panasonic anuncia 13 lançamentos em evento exclusivo; marca aposta em micro-ondas com função airfryer e produtos focados em economia energética e performance

A gigante japonesa apresenta soluções inovadoras nas categorias de linha branca, incluindo produtos da linha Star Wars e a chegada ao País de fones da renomada marca Technics

Micro-ondas com função airfryer ; modelo CD89 é 4 em 1 e é perfeito para o consumidor que busca tecnologia e otimização de espaço;

Novas geladeiras Panasonic chegam com capacidades variadas nas versões black glass, diamond e titânio e, com classificação A+++ do Inmetro, são algumas das mais econômicas na categoria;

Em edição especial e limitada, Panasonic lança geladeira e micro-ondas Star Wars ;

Com capacidade de 18kg e com economia de 28 litros de água por ciclo, a NAF180P6T é a aposta para máquinas de lavar ;

Empresa apresenta ao mercado brasileiro a conceituada e premiada marca Technics. Os modelos AZ60 e AZ40 são os fones de ouvido escolhidos para esse lançamento.

SÃO PAULO, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Inspirada em trazer soluções pensadas para o dia a dia do consumidor brasileiro, a Panasonic mapeia constantemente os comportamentos e hábitos do seu público para oferecer tecnologias pensadas em suas rotinas, a favor do meio ambiente e da qualidade de vida, prezando pela economia de energia, água e de tempo. Dentre os lançamentos anunciados para 2023, a grande aposta está na categoria de linha branca, com destaque para o micro-ondas CD89, primeiro modelo fabricado no Brasil com função airfryer e grill.

Com o objetivo de consolidar a marca entre as duas principais escolhas do consumidor, a companhia anunciou o investimento de R$ 300 milhões na ampliação de sua fábrica localizada em Extrema, Minas Gerais, focada na produção da categoria de linha branca. Este é o maior investimento da empresa no Brasil nos últimos 10 anos e, com isso, a companhia visa potencializar seus resultados trazendo novos produtos e aumentando a capacidade produtiva das linhas de geladeiras e máquinas de lavar.

Em um evento realizado durante quatro dias em São Paulo, a líder global no desenvolvimento de tecnologias eletroeletrônicas e soluções inovadoras apresentou 13 novidades nas categorias de eletrodomésticos e áudio, que chegam nos próximos meses aos varejistas parceiros e e-commerce da marca.

"Estamos muito animados com os lançamentos. São novidades que vão movimentar o mercado, principalmente em linha branca, uma categoria estratégica para a companhia. Sabemos que o brasileiro confia na Panasonic, e a Panasonic segue sendo uma empresa que acredita no Brasil. Trouxemos inovações seguras, tecnológicas, práticas e produtos econômicos para o consumidor e para o meio ambiente" comenta Sergei Epof, vice-presidente de Appliance da Panasonic Brasil.

Confira as novidades abaixo e acesse o link para baixar releases e imagens dos produtos

Micro-ondas

CD89

A fim de proporcionar ainda mais praticidade e espaço na cozinha, o modelo micro-ondas CD89 airfryer da Panasonic é 4 em 1. Além de micro-ondas, o produto traz as funções de grill, convecção - tecnologia que permite o cozimento e reaquecimento de alimentos de maneira similar a um forno - e a função airfryer, que prepara os alimentos de maneira rápida, prática e saudável, já que não é necessário o uso de óleo. Primeiro produto do Brasil com a função airfryer, conta com 11 receitas pré-programadas e que facilitam ainda mais o preparo, como pão de queijo e batata frita. Tudo isso em um design sofisticado e compacto.

"Assim como os smartphones possibilitaram acesso a diversos itens com poucos toques – carteira com cartões, documentos, tickets, acesso aos e-mails, ligações, fotografias. O CD89 chega para unificar as principais funções de eletros de preparo de alimentos na cozinha, com um único produto o consumidor pode aquecer na velocidade do micro-ondas, dourar com o grill, cozinhar como um forno elétrico e ainda "fritar sem óleo" como uma airfryer", explica Sergei.

ST66

Outra aposta da marca nessa categoria de produtos, é o modelo ST66, que chega na versão Black Glass, com capacidade de 34L e potência de 900W. Perfeito para quem busca por otimização de tempo, praticidade e inovações tecnológicas. A função Dupla Refeição possibilita o aquecimento simultâneo de dois pratos. Já a função Pega Fácil, permite retirar xícaras, pratos e copos na posição colocada para aquecer no início, prevenindo acidentes domésticos. Com a cuidado constante com o consumidor, o produto também conta com a o Antibacteria Ag, tecnologia já presente nas máquinas de levar, e que inibe 99,9% da proliferação das bactérias, pois possui o novo revestimento com camada de tinta com sistema antimicrobiano. O produto também é 4x mais fácil de limpar quando comparado com os modelos convencionais.

Ambos os modelos possuem classificação energética A, pelo Inmetro, sendo alguns dos mais econômicos da categoria. O CD89 tem previsão de chegada ao mercado no final de março, com valor estimado em R$ 1.999 e. Já o ST66 já está disponível no e-commerce da marca pelo valor de R$999,00.

Geladeiras

BB41

Para complementar o robusto portfólio, a Panasonic traz mais duas opções para o público brasileiro. O modelo BB41, bottom freezer (freezer embaixo), está disponível nas versões black glass e titânio. O produto, classificado em A+++ pela Inmetro, apresenta um dos menores consumo de energia da categoria¹ e garante uma economia de mais de 40% na conta de luz, devido à tecnologia Inverter, que regula a velocidade do compressor de acordo com o abre e fecha da porta, deixando-a mais silenciosa e econômica, e a função Smartsense, inteligência artificial exclusiva Panasonic que monitora o uso no dia a dia, fazendo com que o produto funcione de acordo com a rotina da casa. Seu design compacto é perfeito para quem tem pouco espaço, mas não renuncia à modernidade e à sofisticação.

A marca também aposta em deixar a geladeira livre de bactérias com a Ag Antibactéria, que elimina 99,9% das bactérias. A tecnologia funciona por meio da combinação entre um filtro de carbono e íons de prata, que age dentro do duto durante a circulação de ar.

Com um design compacto com apenas 60 cm de largura, essa geladeira possui 397 litros de capacidade, incluindo 125 litros no freezer e controle de temperatura com Turbo Freezer. Tudo isso dentro de uma geladeira embalada em acabamento sofisticado.

"O produto chega para atender à demanda crescente de apartamentos compactos. Só na cidade de São Paulo, os lançamentos de até 30m² cresceram 21% nos últimos sete anos. Para esse consumidor, que tem cozinha no meio da sala e que enxerga a geladeira quando está deitado na cama, ter um produto silencioso e design diferenciado, é fator decisivo para a compra", analisa Epof.

BB53

A Panasonic apresenta também dois modelos da geladeira BB53: o Diamond e o Titânio, que contam com 425L de capacidade. O destaque é a versão Diamond, que tem uma porta de vidro espelhado exclusiva, sendo o único modelo do Brasil com esse acabamento. O produto é 36% mais econômico quando comparado com modelos da mesma categoria- economia que se reflete na conta de luz. O produto conta com as mesmas funções da BB41, além de manter os legumes e verduras preservados, por meio de duas tecnologias: a Vitamin Power, que potencializa os nutrientes dos alimentos por meio de luzes LED especiais e o Climate Control, que controla a umidade do gavetão.

Os modelos têm previsão de chegada nos pontos de venda em maio e uma estimativa de preço de BB41 R$5.199,00 (black glass) e R$ 4.499,00 (titânio); BB53 R$ 6.399 (diamond) e R$ 5599 (titânio – exclusiva no e-commerce da marca).

Lançamentos Star Wars - A Primeira Linha de Geladeiras e Micro-ondas Star Wars no Brasil

BB53D

A elegante geladeira BB53D Star Wars tem acabamento black glass e recebe uma ilustração exclusiva do personagem Darth Vader. Seu sistema também conta com a tecnologia Inverter, que regula a velocidade do compressor de acordo com o abre e fecha da porta deixando-a mais silenciosa e economizando energia. Aliada à função Smartsense, inteligência artificial exclusiva Panasonic, que monitora o uso no dia a dia, fazendo com que o produto funcione de acordo com a rotina da casa. A combinação dessas tecnologias proporciona ainda mais benefícios para o consumidor, já que é um dos modelos mais econômicos da categoria, reduzindo a conta de luz em mais de 36% e recebe o selo A+++ da classificação Inmetro1.

ST61D

Mantendo o estilo preto com acabamento premium black glass, mas com um novo visual e capacidade de 34L, o modelo de micro-ondas ST61 Star Wars tem potência de 900W, com função de Dupla Refeição¹, sendo possível aquecer dois pratos simultaneamente. Além de apresentar design mais moderno e exclusivo, conta com o sistema Pega Fácil, que consiste na rotação completa de xícaras, copos ou pratos, permitindo que o usuário retire o item exatamente na mesma posição que o deixou, evitando acidentes e facilitando o dia a dia do usuário. O recebe a maior certificação do Inmentro, A, em economia de energia.

A linha Star Wars está prevista para chegar aos pontos de vendas em maio, com preço sugerido de R$6999(geladeira) e R$1.199 (micro-ondas).

1 Funciona com preparações de até 5 minutos.

Máquina de Lavar

NAF180P6T

Para a categoria, a novidade é a máquina de lavar NAF180P6T com nova capacidade de 18kg, ideal para famílias grandes ou pequenos negócios, que possuem uma grande quantidade de roupas para lavar. O Sistema Ciclone permite a remoção das manchas mais difíceis, pois libera jatos de água em movimentos distintos, eliminando a necessidade de ter um agitador central. Além disso, o modelo economiza 28 litros de água por ciclo, em comparação aos outros produtos da mesma categoria, sendo o mais econômico2. O programa Vanish potencializa o desempenho de remoção de manchas, em até 20%, quando acionado e combinado com o alvejante recomendado e o Antibactéria Ag elimina 99,9% da proliferação de vírus e bactérias, deixando as roupas mais limpas e livres de maus cheiros por meio das partículas de prata.

NAF17P6W

E a conhecida versão NAF17P6W agora também fica disponível na cor branca. Ela traz a tecnologia inovadora e exclusiva Panasonic, Smartsense, para a lavagem de roupas ainda mais econômica. Seus sensores calculam exatamente o peso das roupas que estão no tambor, calculando a quantidade de água necessária para a lavagem daquele ciclo. O modelo também conta com a função Vanish.

A NAF180P6T tem uma estimativa de custo de R$ 3.199,00 e a NAF17P6W de R$ 2.739,00, ambas previstas para chegarem nos pontos de vendas em abril.

Built In

CX672

Para completar a cozinha com design integrado em Black Glass, a marca traz nova opção de forno de embutir na imponente linha Black Glass, o CX672. Além da cor e do design, o produto conta com um termômetro para carnes, que afere o ponto ideal do alimento, quando ajustado de acordo com os graus necessários para a receita. O modelo tem capacidade de 72L e 11 funções para as receitas, sendo elas: cozimento convencional, convecção, ECO, convecção com ventilador, grelhado radiante, grelha dupla com ventilador, grelha dupla, convecção com aquecimento inferior, aquecimento inferior, descongelamento e fermentação de massa. Tudo isso em um design que harmoniza com os outros eletrodomésticos da linha de built in da marca.

Já disponível no e-commerce da marca, o preço é de R$4.399.

Technics

Líder de longa data em áudio premium, a Technics lançou seu primeiro par de fones de ouvido em 1996, estabelecendo um novo padrão da indústria para os entusiastas de áudio em todo o mundo. Agora, a tão amada e icônica Technics, marca do Grupo Panasonic, chega ao mercado brasileiro com o lançamento de dois modelos de fones de ouvido sem fio, o AZ60 e o AZ40.

Com seus 50 anos de experiência e excelência em engenharia de áudio Hi-Fi, os fones AZ60 e AZ40 apresentam uma experiência sonora pura e imersiva com a capacidade de ouvir cada detalhe e de possibilitar uma fala com nitidez. Os earbuds contam JustMyVoice™, tecnologia que detecta e captura ativamente a voz enquanto analisa e isola o ruído ao redor.

Os modelos apresentam dois modos ambientais únicos: o Modo Ambiente Natural permite ao usuário ouvir música ou falar ao telefone enquanto presta atenção ao ambiente ao seu redor. O Modo Atenção capta sons na faixa de frequência da voz humana, garantindo que o ouvinte possa ouvir vozes humanas nas proximidades. Outra característica marcante é o cancelamento de vento, um dos principais fatores que afetam a qualidade da chamada.

Ambos os produtos contam com a tecnologia Bluetooth® e tem a função multi paring, que permite que os fones possam ser usados com até 10 dispositivos e estarão disponíveis para vendas a partir de março, com uma sugestão de preço de R$ 1.399,00 (AZ40) e 2.199,00 (AZ60).

Sobre a Panasonic

A Panasonic é líder global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para os setores de eletroeletrônicos, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia. A partir de abril de 2022, a empresa migrou para Panasonic Holdings Corporation, contando com oito empresas sob sua responsabilidade. Fundado em 1918, o Grupo está comprometido com o bem-estar das pessoas e da sociedade e conduz seus negócios com base em princípios fundadores aplicados para gerar novo valor e oferecer soluções sustentáveis para o mundo atual. Ao final do ano fiscal de 2021, registrou vendas líquidas consolidadas de 55 bilhões de dólares. Dedicado a melhorar o bem-estar das pessoas, o grupo Panasonic está unido no fornecimento de produtos e serviços superiores para ajudá-las a viver o seu melhor. Para saber mais, visite: https://holdings.panasonic/global/

1 Considerado o consumo médio de produtos frost free por marca produzidos no Brasil, segundo a nova classificação energética do Inmetro. Alguns produtos podem conter ainda a etiqueta do padrão antigo, porém o consumo se enquadra na atual classificação. Economia em relação ao consumo mínimo exigido pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem para a classificação A. Resultado obtido aplicando tarifa média (adicionada de impostos) de R$ 0,78 – mesma tarifa utilizada no documento "SEI/Inmetro - 0948832 - Nota Técnica". Economia baseada em testes internos, comparando o consumo de energia com a função Smartsense/Econavi ativada e desativada.

2 De acordo com eficiência de lavagem em água fria, segundo tabela Inmetro de consumo/eficiência energética para máquinas de lavar automáticas com abertura superior (top load), edição 2022, de 23/06/2022. Comparando o consumo de água das máquinas de lavar de mesma capacidade (em kg), segundo tabela Inmetro de consumo/eficiência energética para máquinas de lavar automáticas com abertura superior (top load), edição 2022, de 23/06/2022. Lavagem utilizando sabão e Vanish, em comparação ao programa dia a dia da mesma máquina de lavar, sem Vanish. Testes realizados em laboratório creditado independente.

