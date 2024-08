Panasonic Energy a obtenu une licence de CAMX Power pour la nouvelle plateforme GEMX® de matériau actif de cathode pour les batteries lithium-ion

LEXINGTON, Massachusetts, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- CAMX Power LLC (CAMX) et Panasonic Energy Co., Ltd. (Panasonic Energy), une société Panasonic Group Company, annoncent que Panasonic Energy a obtenu une licence de CAMX pour la nouvelle plateforme GEMX® de matériau actif de cathode pour les batteries lithium-ion.

La plateforme GEMX® est basée sur des inventions fondamentales de CAMX pour lesquelles plus de 30 brevets ont été accordés dans le monde entier, y compris aux États-Unis, dans l'UE, en Corée, au Japon et en Chine. Les inventions de GEMX, par le biais de l'ingénierie moléculaire, placent le cobalt, l'aluminium, etc. aux endroits critiques des particules cathodiques, ce qui permet d'utiliser moins de cobalt, mais avec une plus grande stabilité, de meilleures performances et un coût inférieur pour toutes les catégories de matériaux cathodiques à base de nickel, y compris ceux à haute teneur en manganèse. Ses produits dérivés ont été baptisés gNMC®, gNMCA®, gNCA® et gLNO®.

« Au lieu de tenter de produire nous-mêmes, CAMX peut, grâce à des accords de licence de ce type, commercialiser rapidement et plus largement ses inventions dans l'intérêt de la société », poursuit Sahin.

"Avec une histoire de 100 ans d'innovation dans les batteries, couvrant la technologie des cellules de batterie et les opérations commerciales, Panasonic Energy a été la puissance et le moteur des VE et donc le principal catalyseur de la révolution des VE qui se répand maintenant rapidement à travers le monde. L'ajout de l'usine du Kansas à la giga usine de Sparks, dans le Nevada, permettra à Panasonic Energy de rester le principal fabricant de cellules », déclare Sahin, président et fondateur de CAMX. « Le coût des cellules représente un tiers du coût d'un véhicule électrique et la cathode représente environ la moitié du coût de la cellule. Le fait que Panasonic Energy ajoute GEMX à ses choix de cathodes est un grand privilège pour CAMX », poursuit Sahin.

À propos de Panasonic Energy

La société Panasonic Energy Co., Ltd., créé en avril 2022 dans le cadre du passage de Panasonic Group à un système de société d'exploitation, fournit des produits et des solutions innovants basés sur la technologie des batteries à l'échelle mondiale. Grâce à ses batteries lithium-ion automobiles, ses systèmes de batteries de stockage et ses piles sèches, l'entreprise fournit une énergie sûre, fiable et pratique à un large éventail de secteurs d'activité, de la mobilité aux infrastructures sociales en passant par les produits médicaux et les biens de consommation. Panasonic Energy s'engage à contribuer à une société qui réalise le bonheur et la durabilité environnementale, et par le biais de ses activités commerciales, l'entreprise vise à aborder les questions sociétales tout en prenant la tête des initiatives environnementales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.panasonic.com/global/energy/

À propos de CAMX Power

Basé près de Boston, dans le Massachusetts, CAMX Power LLC www.camxpower.com développe des matériaux pour les batteries lithium-ion. Son offre phare, la GEMX Cathode Platform brevetée à l'échelle mondiale, réduit le cobalt à moins de 5 %, améliore les performances, optimisant considérablement les offres de stockage d'énergie emobility™ et eportability™ par les principaux fabricants de cellules et de matériaux. Avec Panasonic Energy qui rejoint EcoPro BM, Umicore, L&F, LG Energy Solutions (LGES), EV Metals et Samsung SDI en tant que détenteurs de licences GEMX, cette plateforme cathodique multi-produits a renforcé son rôle central pour les batteries des VE.

Côté développement, CAMX exploite une installation de synthèse de matériaux, une usine pilote pour l'évolutivité, et des installations avancées de fabrication de cellules. Son modèle d'entreprise et de technologie consiste à faire mûrir des technologies en phase de démarrage pour qu'elles soient dépourvues de risques, protégées par la propriété intellectuelle et mises à l'échelle ou prêtes à être mises à l'échelle, puis à les concéder sous licence, avec un transfert de technologie approfondi, à de grands partenaires industriels pour qu'ils les développent, les fabriquent et les vendent, afin d'obtenir un impact accru et accéléré au profit de la société et de l'environnement.

