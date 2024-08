Panasonic Energy erwirbt von CAMX Power Lizenz für die neueste GEMX®-Plattform für aktive Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien

LEXINGTON, Massachusetts, 22. August 2024 /PRNewswire/ -- CAMX Power LLC (CAMX) und Panasonic Energy Co. (Panasonic Energy), ein Unternehmen der Panasonic Gruppe, geben bekannt, dass Panasonic Energy eine Lizenz von CAMX für die neueste GEMX®-Plattform für kathodenaktives Material für Lithium-Ionen-Batterien erworben hat.

Die GEMX®-Plattform basiert auf grundlegenden Erfindungen von CAMX, für die weltweit mehr als 30 Patente erteilt wurden, darunter in den USA, der EU, Korea, Japan und China. Die Erfindungen von GEMX platzieren Kobalt, Aluminium usw. durch molekulares Engineering an den kritischen Stellen der Kathodenpartikel, was zu einem geringeren Kobaltverbrauch, dafür aber zu größerer Stabilität, höherer Leistung und niedrigeren Kosten für alle Klassen von Kathodenmaterialien auf Nickelbasis einschließlich Hochmangan führt. Die davon abgeleiteten Produkte sind unter den Markennamen gNMC®, gNMCA®, gNCA® und gLNO® bekannt.

„Anstatt die Produktion selbst zu versuchen, kann CAMX durch Lizenzvereinbarungen wie diese seine Erfindungen schnell und auf breiterer Basis zum Nutzen der Gesellschaft auf den Markt bringen", sagt Kenan Sahin, President und Gründer von CAMX.

„Mit einer 100-jährigen Innovationsgeschichte im Bereich Batterien, die sowohl die Batteriezellentechnologie als auch die Geschäftstätigkeit an sich umfasst, ist Panasonic Energy die treibende Kraft hinter Elektroautos und damit der wichtigste Wegbereiter der Elektrofahrzeug-Revolution, die sich derzeit weltweit rasch ausbreitet. Durch die Ergänzung des Werks in Kansas durch die Gigafactory in Sparks in Nevada, wird Panasonic Energy führender Zellhersteller bleiben", so Sahin. „Die Zellkosten machen ein Drittel der Kosten eines Elektrofahrzeugs aus, und etwa die Hälfte der Zellkosten entfällt auf die Kathode. Dass Panasonic Energy GEMX in sein Kathodenangebot aufgenommen hat, ist ein großes Privileg für CAMX", so Sahin weiter.

Informationen zu Panasonic Energy

Panasonic Energy Co., Ltd. wurde im April 2022 im Rahmen der Umstellung der Panasonic-Gruppe auf ein Betriebsgesellschaftssystem gegründet und bietet weltweit innovative, auf Batterietechnologie basierende Produkte und Lösungen an. Mit seinen Lithium-Ionen-Batterien für die Autoindustrie, Batteriespeichersystemen und Trockenbatterien liefert das Unternehmen sichere, zuverlässige und komfortable Energie für eine Vielzahl von Geschäftsbereichen, von der Mobilität und sozialen Infrastruktur bis hin zu Medizinprodukten und Konsumgütern. Panasonic Energy hat sich verpflichtet, zu einer Gesellschaft beizutragen, die ein gutes Leben und ökologische Nachhaltigkeit verwirklicht. Durch seine Geschäftsaktivitäten möchte das Unternehmen gesellschaftliche Probleme angehen und gleichzeitig eine Führungsrolle bei Umweltinitiativen übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.panasonic.com/global/energy/

Informationen zu CAMX Power

CAMX Power LLC mit Hauptsitz in der Nähe von Boston, Massachusetts,www.camxpower.com entwickelt Materialien für Lithium-Ionen-Batterien. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens, die weltweit patentierte GEMX-Kathodenplattform, reduziert Kobalt auf weniger als 5 %, verbessert die Leistung und steigert die emobility™ und eportability™-Energiespeicherangebote der großen Zell- und Materialhersteller erheblich. Mit dem Beitritt von Panasonic Energy zu EcoPro BM, Umicore, L&F, LG Energy Solutions (LGES), EV Metals und Samsung SDI als Lizenznehmer von GEMX ist die Multiprodukt-Kathodenplattform noch stärker in den Mittelpunkt im Bereich der Elektroauto-Batterien gerückt.

Für die Entwicklung betreibt CAMX eine Anlage für Materialsynthese, eine Pilotanlage für Skalierbarkeit und fortschrittliche Zellherstellungsanlagen. Das Geschäfts- und Technologiemodell des Unternehmens besteht darin, Technologien, die sich in einem frühen Stadium der Entwicklung befinden, so auszureifen, dass sie risikoarm sind, durch geistige Eigentumsrechte geschützt werden und in größerem Umfang oder in größerem Maßstab eingesetzt werden können. Anschließend werden sie mit einem tiefgreifenden Technologietransfer an große Produktionspartner lizenziert, damit diese die Technologien erweitern, herstellen und verkaufen und so eine größere und schnellere Wirkung zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt erzielen.

