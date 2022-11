Panasonic espalha cupons de 70% de desconto online e pelos pontos turísticos da cidade de São Paulo

A ação é uma das estratégias de Black Friday que a marca realizará para a edição deste ano

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Durante o dia 19 de novembro, a Panasonic – marca mundial no desenvolvimento de tecnologias e soluções eletroeletrônicas – passará por alguns dos pontos turísticos da cidade de São Paulo, para presentear Panalovers com 10 cupons de 70% de desconto (não acumulativo) a serem utilizados na loja online da marca.

As dicas dos locais para a "caça aos cupons" serão divulgadas no Instagram @Panasonicbrasil, a partir do dia 18 de novembro. Outros 10 cupons serão distribuídos de maneira online, através de publicações, que ocorrerão em horários diferenciados, entre os dias 21 e 24 de novembro para os consumidores de plantão no perfil do Twitter da marca (@Panasonicbrasil) e em uma live que ocorrerá no próprio dia 25/11.

"De acordo com uma pesquisa realizada pela Statista, o Brasil tem mais de 160 milhões de usuários de redes sociais, ocupando o quinto lugar desse ranking. As redes sociais estão cada vez mais presentes nas nossas vidas, e precisam integrar as estratégias de negócio, pois nosso público faz parte delas", comenta o Diretor de Marketing da Panasonic do Brasil, Fabio Ribeiro.

Outras ações voltadas para a linha Black Glass, com descontos progressivos de até 30% ocorrerão no e-commerce da Panasonic. E já está no ar a Antecipana, em que produtos selecionados contam com até 30% de desconto e condições especiais de frete.

Além do desconto no momento da compra, a marca trabalha o conceito de "Economia em Dobro", a fim de conscientizar sobre a aquisição de produtos eco conscientes, ou seja, aqueles que também trarão economia em longo prazo, seja pro planeta, economizando luz e água, seja na conta no fim do mês.

Sobre a Panasonic

Fundada em 1918, A Panasonic é mundialmente conhecida no desenvolvimento de tecnologias e soluções para os setores de eletroeletrônicos, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia. A partir de abril de 2022, a empresa migrou para Panasonic Holdings Corporation, contando com oito empresas sob sua responsabilidade. Ao final do ano fiscal de 2021, registrou vendas líquidas consolidadas de 55 bilhões de dólares.

