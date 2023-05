Panasonic marcou presença na APAS Show 2023, maior evento supermercadista da América Latina

A marca, líder na categoria de pilhas, reforça seu posicionamento consolidado no mercado e anuncia novidade na maior fábrica de pilhas alcalinas da América Latina

SÃO PAULO, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Na APAS Show 2023, a Panasonic, líder global em desenvolvimento tecnológico, exibiu, pela quarta vez, o seu portfólio completo de produtos e soluções inovadoras para o mercado varejista em seu stand, no Expo Center Norte, em São Paulo, em maio.

O mercado de pilhas se mantém estável, principalmente pós-pandemia. Apesar disso, a marca – que acompanha esse movimento – se manteve líder no mercado com, aproximadamente, 42% de market share.

Este ano, a Panasonic reforçou sua forma exclusiva de exposição ideal na categoria de pilhas, que a diferencia de outras concorrentes. O estande contou com espaço que demonstrou o quanto as pilhas permeiam todas as gerações e fazem parte do dia a dia de cada consumidor, através de equipamentos atuais e de alta tecnologia.

"Nosso know-how, sem dúvidas, é o trabalho realizado no PDV, acreditamos que o sellout é o grande impulsionador do nosso negócio, e faz com que os consumidores conheçam cada vez mais nossas linhas de produtos. Lideramos a participação de mercado no canal C&C e estamos aumentando a presença da marca ao trazer soluções práticas e inovadoras para o canal supermercado. Com a fábrica de pilhas alcalinas no país, temos total condição de ampliar os pontos de distribuição dos nossos produtos e atender com excelência ao mercado nacional", ressalta Luciano Lima, Gerente de Marketing de Pilhas e Bateria da Panasonic no Brasil.

A empresa também se destaca pelo importante papel no abastecimento do mercado no país. Com a única fábrica de Pilhas Alcalinas da América Latina, a unidade fabril conta com um laboratório de última geração, capaz de desenvolver produtos que atendam às necessidades e comportamentos dos consumidores. Graças a esses fatores, a Panasonic alcançou a liderança no mercado local.

"Cada vez mais, investimos para que os itens atendam às necessidades de cada consumidor. Por isso, focamos no desempenho e qualidade dos nossos produtos para que o cliente possa usufruir da melhor performance dos seus equipamentos. É muito estratégico apresentar os nossos produtos na APAS Show, porque é uma grande oportunidade de os varejistas conhecerem, de perto, o portfólio completo da marca e os benefícios de ter as pilhas Panasonic em seus estabelecimentos", diz Lima.

Além do laboratório de ponta, a fábrica de São José dos Campos também contará, a partir deste ano, com uma novidade diretamente ligada aos valores da empresa: a Casa do Leo, o leão mascote da categoria de pilhas. Em um espaço de, aproximadamente, 500m², o público poderá conhecer mais de perto sobre a fabricação das pilhas, matérias-primas, história da marca, além de conhecer o próprio Leo bem de pertinho.

"Esse projeto tem uma grande relação com os valores da empresa. Essa é a nossa contribuição à sociedade de maneira divertida e educativa. Vamos aproveitar esse espaço para levar a todos a essência da nossa indústria, conhecimento sobre as diversas formas de energia, as iniciativas ambientais da nossa companhia e a oportunidade de vivenciar um dia na única fábrica de pilhas alcalinas da América Latina", ressalta Andreia Coutinho Gomes, Coordenadora de Marketing da Panasonic do Brasil.

A Casa será aberta ao público uma vez por mês, através de agendamento.

Sobre a Panasonic

A Panasonic é líder global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para os setores de eletroeletrônicos, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia. A partir de abril de 2022, a empresa migrou para Panasonic Holdings Corporation, contando com oito empresas sob sua responsabilidade. Fundado em 1918, o Grupo está comprometido com o bem-estar das pessoas e da sociedade e conduz seus negócios com base em princípios fundadores aplicados para gerar novo valor e oferecer soluções sustentáveis para o mundo atual. Ao final do ano fiscal de 2021, registrou vendas líquidas consolidadas de 55 bilhões de dólares. Dedicado a melhorar o bem-estar das pessoas, o grupo Panasonic está unido no fornecimento de produtos e serviços superiores para ajudá-las a viver o seu melhor. Para saber mais, visite: https://holdings.panasonic/global/

