Panchshil Realty enregistre des ventes record dans l'ensemble de son portefeuille résidentiel à Pune

Les changements de style de vie provoqués par la pandémie ont considérablement modifié et façonné les préférences des acheteurs. Les acheteurs recherchent désormais des maisons plus spacieuses, avec suffisamment d'espace individuel pour chaque membre de la famille et la possibilité de travailler à domicile. L'accent est mis de plus en plus sur le bien-être et le mieux-être qu'offrent les espaces de vie spacieux. »

« Il y a une offre très limitée de maisons haut de gamme prêtes à être emménagées avec des superficies supérieures à 2000 pieds carrés, comme celles que Panchshil propose habituellement. Ceci, associé au fait que toutes nos maisons uniques et haut de gamme et nos résidences de marque proposent de nombreux espaces communautaires et d'une gamme d'installations et de commodités liées au style de vie, a contribué à cette forte hausse de la croissance des ventes », a-t-il ajouté.

Cette croissance spectaculaire des ventes a été réalisée malgré les divers défis posés par la pandémie, notamment une forte augmentation du coût de matériaux clés tels que l'acier, le ciment, l'aluminium et le cuivre utilisés comme intrants dans la construction. Pour compenser cette hausse massive du coût des intrants, les prix des maisons n'ont été augmentés que de 10 à 12 %.

Panchshil offre une solution unique pour répondre à tous les besoins, y compris la location. Les acheteurs, en particulier, trouvent que l'achat d'une maison Panchshil est un très bon investissement dans l'ensemble.

Le portefeuille résidentiel primé de Panchshil comprend :

Le projet Panchshil Towers est un projet de développement résidentiel haut de gamme comprenant 9 tours réparties sur 14 acres de terrain avec 60 % d'espaces ouverts où la technologie rencontre le luxe. Ce projet propose des appartements de 3,5 et 4,5 chambres à coucher avec salle de séjour et cuisine. Quatre des neuf tours sont prêtes à être emménagées et 250 familles y vivent déjà.

est un projet de développement résidentiel haut de gamme comprenant 9 tours réparties sur 14 acres de terrain avec 60 % d'espaces ouverts où la technologie rencontre le luxe. Ce projet propose des appartements de 3,5 et 4,5 chambres à coucher avec salle de séjour et cuisine. Quatre des neuf tours sont prêtes à être emménagées et 250 familles y vivent déjà. yoopune est une superbe collection de résidences de marque de 4,5 pièces prêtes à être emménagées, conçues par Phillipe Starck , le designer le plus renommé au monde. yoo est synonyme de propriété de luxe dans des emplacements de choix à travers le monde.

est une superbe collection de résidences de marque de 4,5 pièces prêtes à être emménagées, conçues par , le designer le plus renommé au monde. est synonyme de propriété de luxe dans des emplacements de choix à travers le monde. YOO Villas Pune est le premier et le seul quartier de villas de marque YOO en Inde. C'est aussi le tout premier projet YOO Villas au monde à avoir été conçu par la célèbre designer Kelly Hoppen . Ce projet comporte des options de villas avec 4 et 5 pièces.

est le premier et le seul quartier de villas de marque YOO en Inde. C'est aussi le tout premier projet YOO Villas au monde à avoir été conçu par la célèbre designer . Ce projet comporte des options de villas avec 4 et 5 pièces. Trump Towers Pune comprend deux tours de 23 étages chacune, dotées d'une façade en verre et de 46 résidences spectaculaires de 4,5 pièces à un étage. Les intérieurs ont été conçus par le grand designer italien Matteo Nunziati . Le projet a été certifié platine par l'Indian Green Building Council.

comprend deux tours de 23 étages chacune, dotées d'une façade en verre et de 46 résidences spectaculaires de 4,5 pièces à un étage. Les intérieurs ont été conçus par le grand designer italien . Le projet a été certifié platine par l'Indian Green Building Council. Le projet Eon Waterfront propose des appartements exclusifs de 4,5 pièces et est situé le long de la rivière.

LES ACTIVITÉS DE PANCHSHIL

Le portefeuille immobilier total de Panchshil Realty est d'environ 23 millions de pieds carrés et 20 millions de pieds carrés sont en cours de développement.

Les trois principaux secteurs d'activité de Panchshil Realty sont les secteurs résidentiel , commercial et hôtelier.

, commercial et hôtelier. Le portefeuille commercial comprend les secteurs de la vente au détail et de la restauration, ainsi que des espaces de bureaux construits sur mesure, des zones économiques spéciales, des parcs informatiques, des espaces de travail intégrés, des centres commerciaux et des projets à usage mixte.

comprend les secteurs de la vente au détail et de la restauration, ainsi que des espaces de bureaux construits sur mesure, des zones économiques spéciales, des parcs informatiques, des espaces de travail intégrés, des centres commerciaux et des projets à usage mixte. Le portefeuille hôtelier de Panchshil comprend environ 1 200 chambres sous des marques de premier plan comme The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood et Double Tree By Hilton.

de Panchshil comprend environ 1 200 chambres sous des marques de premier plan comme The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood et Double Tree By Hilton. Une part importante du portefeuille de bureaux de Panchshil Realty est ancrée dans le Blackstone Real Estate Private Equity Fund, parrainé et géré par Blackstone Group LP.

À PROPOS DE PANCHSHIL REALTY

Fondée en 2002, Panchshil Realty est l'une des plus belles marques d'immobilier de luxe en Inde. Réputée pour son leadership et son excellence dans le domaine du développement immobilier, l'approche du groupe est axée sur le développement planifié, la création d'actifs de valeur et l'élaboration d'expériences de vie par le biais du design et de l'architecture. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.panchshil.com .

Clause de non-responsabilité : Les photos et les images sont présentées uniquement à des fins représentatives. La hauteur et les illustrations proposées le sont à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications. Pour plus de détails sur les clauses de non-responsabilité concernant chaque projet, veuillez cliquer ici .

