Panchshil Realty registra recorde de vendas em seu portfólio residencial em Pune

"As mudanças no estilo de vida provocadas pela pandemia modificaram e moldaram as preferências dos compradores de forma significativa. Os compradores de imóveis residenciais agora estão buscando casas mais amplas com espaço individual suficiente para cada membro da família, incluindo a flexibilidade de poder trabalhar em casa. Existe um maior foco no bem-estar e conforto que os espaços mais amplos oferecem."

"Há um fornecimento muito limitado de casas de alto padrão prontas para morar com áreas acima de 180 metros quadrados como a Panchshil normalmente oferece. Isso, unido ao fato de que todas nossas residências de marca únicas e de alto padrão vêm com espaços comunitários abundantes e diversas instalações e amenidades de estilo de vida, contribuiu para esse forte aumento no crescimento das vendas", acrescentou Sagar.

Este espetacular crescimento nas vendas foi alcançado apesar de vários desafios impostos pela pandemia, como um acentuado aumento no custo dos materiais básicos como aço, cimento, alumínio e cobre, utilizados como insumos na construção. Para compensar esta imensa alta nos custos de insumos, os preços das residências aumentaram em apenas 10% a 12%.

A Panchshil oferece uma solução unificada para atender a todas as necessidades, incluindo leasing, especialmente para que os compradores achem que a compra de uma casa Panchshil é uma proposta muito boa no geral.

O portfólio residencial premiado da Panchshil inclui:

O Panchshil Towers é um empreendimento residencial de alto padrão composto por nove torres espalhadas por uma área de mais de 14 acres com 60% de espaços abertos, onde a tecnologia encontra o luxo. Este projeto conta com apartamentos de 3,5 e 4,5 quartos-salas-cozinha (QSC). Quatro das nove torres estão prontas para morar e 250 famílias já vivem lá.

A yoopune é uma coleção impressionante de residências de marca prontas para morar com 4,5 QSC, projetadas por Phillipe Starck , o designer mais renomado do mundo. A yoo é sinônimo de imóvel de luxo e está localizada em locais de alto nível do mundo todo.

, o designer mais renomado do mundo. A é sinônimo de imóvel de luxo e está localizada em locais de alto nível do mundo todo. O YOO Villas Pune é o primeiro e único enclave de vilas prontas para morar da marca YOO na Índia e é também o primeiro projeto da YOO Villas do mundo idealizado pela famosa designer Kelly Hoppen . Este projeto apresenta opções de 4 QSC e 5 QSC.

. Este projeto apresenta opções de 4 QSC e 5 QSC. O Trump Towers Pune conta com duas extraordinárias torres de fachada de vidro de 23 andares cada uma, com 46 residências de andar único espetaculares de 4,5 QSC. Os interiores foram projetados pelo importante designer italiano Matteo Nunziati . O projeto tem uma certificação Platinum do Conselho Indiano de Construção Verde.

. O projeto tem uma certificação Platinum do Conselho Indiano de Construção Verde. O Eon Waterfront conta com apartamentos exclusivos de 4,5 QSC e está localizado às margens do rio.

Vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=VcXHHnquwPA

OS NEGÓCIOS DA PANCHSHIL

O portfólio total de imóveis concluídos da Panchshil Realty soma cerca de dois milhões de metros quadrados com outros 1,8 milhões de metros quadrados em fase de construção.

Os três principais setores verticais de negócios da Panchshil Realty são residencial, comercial e hotelaria.

O portfólio comercial inclui varejo e alimentos e bebidas, que incluem espaços para escritórios sob medida, zonas econômicas especiais, parques de TI, espaços de trabalho integrados, shoppings e empreendimentos de uso misto.

O portfólio de hotelaria da Panchshil compreende cerca de 1.200 quartos com marcas líderes como The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood e Double Tree By Hilton.

Uma parte significativa do portfólio de escritórios da Panchshil Realty é ancorada pelo fundo de capital privado Blackstone Real Estate, patrocinado e administrado pelo Blackstone Group LP.

SOBRE A PANCHSHIL REALTY

Fundada em 2002, a Panchshil Realty é uma das marcas de imóveis de luxo mais sofisticadas da Índia. Reconhecida pela liderança e excelência em empreendimentos imobiliários, a abordagem do grupo se concentra no desenvolvimento planejado, criando ativos de valor e experiências de estilo de vida por meio de design e arquitetura. Para mais informações, acesse www.panchshil.com.

Isenções de responsabilidade: as fotos e imagens são apenas para fins representativos. A elevação e os materiais visuais são propostos e indicativos e estão sujeitos a alterações. Para isenções de responsabilidade mais detalhadas relacionadas a cada projeto, clique aqui.

