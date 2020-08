Panda Express® se asocia con Dakota Fanning para la celebración anual de Panda Cares Day™ para apoyar a jóvenes necesitados en las áreas de salud y educación

"Como empresa familiar, creemos que es nuestra responsabilidad fomentar el espíritu de bondad a nuestra extensa familia de clientes y asociados. Ha sido un honor ser testigos de cómo todos se unen para promover nuestra misión de inspirar mejores vidas", dijo la Dr. Peggy Cherng, Cofundadora y codirectora ejecutiva de Panda Express. "El Panda Cares Day tiene un lugar especial en nuestros corazones por muchas razones. El número 8 es el número más afortunado en la cultura china y representa la prosperidad. Se cree que el número trae buena fortuna en la vida, por eso establecimos el Panda Cares Day el 8 de agosto para compartir la buena fortuna con las comunidades en las que servimos".

Tras un compromiso de donar $25 millones a los hospitales de Children's Miracle Network para financiar los Panda Cares Centers of Hope (Centros de Esperanza Panda Cares, en español) en 2019, Panda Cares inaugura su octavo Panda Cares Centers of Hope en el Panda Cares Day del 2020 en el Lurie Children's Hospital de Chicago, Illinois, que este año celebra por casualidad su 8vo aniversario. El Panda Cares Center of Hope fomenta la esperanza y promueve la curación, proporcionando programas especialmente creados para abordar el bienestar total de cada niño, incluyendo sus necesidades físicas emocionales, mentales y espirituales. El juego terapéutico, la terapia de arte y los servicios de asesoramiento son sólo algunos ejemplos de la amplia gama de servicios diseñados en los Panda Cares Center of Hope para dar a los niños el valor y la fuerza que necesitan para salir adelante. Desde el año pasado, Panda y los hospitales CMN han inaugurado los Center of Hope en varios hospitales de los Estados Unidos incluyendo California, Texas, Nevada, Hawái, Washington D.C. y Arizona.

Para extender las festividades a sus invitados, la marca de comida chino-americana ha organizado un evento virtual de recaudación de fondos el 8 de agosto, para seguir impulsando las donaciones y apoyar a los niños de las comunidades más desfavorecidas. Cuando un invitado hace un pedido en la aplicación móvil o en la página web de Panda Express utilizando el código de promoción 'PandaCaresDay', Panda Express donará el 28% de las ventas online antes de impuestos a su hospital CMN local.

Panda Cares se financia a través del programa de donación en los restaurantes y en su página de internet, y por las donaciones de sus asociados en Panda Express, Panda Inn, y Hibachi-San; así como, de los socios y fundadores de Panda Restaurant Group. La fundación proporciona alimentos, financiación y servicios voluntarios a jóvenes de bajos recursos, y también brindan ayuda en caso de desastres. Para más información sobre Panda Cares, visite PandaCares.org. Para preguntas de los medios de comunicación, por favor contáctese con [email protected].

Acerca de Panda Express®

Con la misión de inspirar una vida mejor, Panda Express® es el mayor concepto de comida asiática en los Estados Unidos, creado y operado desde 1983 por sus cofundadores y codirectores ejecutivos Andrew y Peggy Cherng. Panda Express es conocido como un pionero en la creación de una amplia variedad de recetas innovadoras en la industria, incluyendo su platillo más vendido el Original Orange Chicken® y su galardonado Honey Walnut Shrimp™, que han definido la categoría de la auténtica cocina china-americana. Cada platillo de Panda Express está cuidadosamente elaborado con ingredientes de calidad inspirados en los sabores audaces y principios culinarios chinos. La marca de restaurantes cuenta con más de 2,200 ubicaciones y ha presentado la cocina china-americana en doce países. Impulsado por su familia global de asociados, Panda Cares®, el brazo filantrópico de Panda, ha recaudado más de $216 millones y ha dedicado incontables horas de voluntariado a mejorar la salud y la educación de más de 12 millones de jóvenes, así como a apoyar a las comunidades necesitadas desde 1999. En 2020, la organización estableció el Programa Panda Cares Scholars para proporcionar financiación, apoyo académico y desarrollo de liderazgo necesario para ayudar a los estudiantes de secundaria y universitarios a aprender, liderar y prosperar hacia un futuro brillante. Para obtener más información sobre Panda, visite pandaexpress.com, o encuéntrenos en Facebook, Twitter o Instagram.

