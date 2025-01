Panda Express reúne a la familia y amigos para compartir la alegría del Año Nuevo Lunar

El pionero de la comida china- estadounidense celebra la festividad con experiencias de Lunarsgiving, un nuevo cortometraje, el regreso del juego Good Fortune Scratcher y más.

ROSEMEAD, California, 22 de enero de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Año Nuevo Lunar, una de las festividades más significativas en las culturas asiáticas, es un tiempo de unidad y celebración de nuevos comienzos. Panda Express®, el concepto de comida asiática de mayor tamaño y de propiedad familiar en los Estados Unidos, se enorgullece de asumir su papel como embajador cultural invitando a sus clientes a experimentar la alegría y el significado del Año Nuevo Lunar a través de la comida, historias y experiencias compartidas. Este año, Panda Express continúa con sus tradiciones de unir generaciones y perspectivas mediante varias iniciativas diseñadas para acercar a las personas.

Panda Express' Good Fortune Scratcher Game Exclusive Lunarsgiving Kit that guests will receive as a gift with purchase of the Family Meal in-store at participating locations.

"Como embajador cultural, Panda Express está comprometido en compartir el espíritu vibrante del Año Nuevo Lunar con nuestras comunidades," dijo Andrea Cherng, Directora de Marca de Panda Express. "Este año, estamos emocionados de presentar Lunarsgiving, una nueva iniciativa que celebra las comidas compartidas y experiencias significativas, fomentando conexiones más profundas. Nuestro cortometraje "The Invitation," captura bellamente la esencia del Año Nuevo Lunar, destacando la alegría de reunirse a través de la comida. También estamos encantados de continuar con nuestro programa Let's Explore: Lunar New Year, que ofrece un plan de estudios gratuito e interactivo para ayudar a los educadores a llevar estas ricas tradiciones a sus aulas."

Experiencias Lunarsgiving

Reconociendo los desafíos que muchos estudiantes enfrentan durante el Año Nuevo Lunar, Panda Express presenta "Lunarsgiving", una manera fresca e inclusiva de celebrar el Año Nuevo Lunar reuniéndose con seres queridos y amigos cercanos para disfrutar de una comida festiva compartida. Panda llevará a cabo experiencias inmersivas de Lunarsgiving cerca de tres campus universitarios en EE. UU. en Columbia, Missouri; Tempe, Arizona; y Orlando, Florida*. Estos vibrantes eventos invitan a estudiantes y residentes locales a compartir una comida festiva con sus seres queridos, presentando platillos simbólicos y elementos culturales que honran el espíritu del Año Nuevo Lunar. Desde el miércoles 29 de enero hasta el 12 de febrero de 2025, tres ubicaciones de Panda cercanas a los campus universitarios participantes se transformarán en centros culturales llenos de festividad y emoción. Los clientes que compren una comida familiar en estas ubicaciones recibirán un exclusivo kit de Lunarsgiving como regalo por su compra, hasta agotar existencias. ** Los kits incluyen faroles con la marca, sobres rojos, pancartas y accesorios para la mesa que enriquecerán la celebración.

Además, Panda Express organizará un evento de "Compra uno, comparte uno" en estas ubicaciones participantes de 7 a 9 p.m. hora local. Los clientes recibirán una bolsa especial de Lunarsgiving para ellos y su acompañante durante este tiempo, hasta agotar existencias. Visita http://pandaex.press/lunarsgiving2025 para más detalles.

Cortometraje del Año Nuevo Lunar

Panda también presentó una nueva historia titulada "The Invitation" (La Invitación), que muestra su mensaje sobre el Año Nuevo Lunar, enfocado en la familia pero con un toque divertido: "¿Ya comiste?" La expresión común de cuidado y amor en las culturas asiáticas cobra vida en este ingenioso cortometraje que presenta a queridas tías, elementos culturales que destacan la alegría y las tradiciones de la festividad, y símbolos de unidad a través de la comida. Todo esto reafirmando a Panda Express como un líder inclusivo en la industria en términos de relevancia cultural y la narración.

Juego Good Fortune Scratcher

Para agregar aún más emoción a las celebraciones del Año Nuevo Lunar, Panda Express trae de vuelta su popular juego Good Fortune Scratcher. Los clientes pueden jugar semanalmente a través de la aplicación de Panda Express Rewards o el sitio web hasta el domingo 16 de febrero de 2025, para tener la oportunidad de ganar ofertas y premios exclusivos, incluyendo una tarjeta de regalo de $888 de Panda Express. Cada semana, un afortunado ganador recibirá la tarjeta de regalo de $888, y otros ocho ganadores recibirán tarjetas de regalo de $88. Para más detalles y términos, visita PandaLNY.com.

Programa Let's Explore: Lunar New Year

Panda Express se enorgullece de continuar con su programa "Let's Explore!: Lunar New Year" (¡Exploremos!: Año Nuevo Lunar), lanzado en 2008 para ayudar a los educadores a llevar las tradiciones y las historias del Año Nuevo Lunar a las aulas. A través de asociaciones con escuelas y organizaciones comunitarias, el programa ofrece un plan de estudios interactivo gratuito para estudiantes de K-5 con ocho actividades atractivas, como trivia, exploración cultural y palabras y frases básicas en chino. Los educadores pueden registrarse en el programa hasta el 21 de febrero de 2025 en Community.PandaExpress.com/lets-explore-lny. Los materiales físicos están disponibles hasta agotar existencias. Panda también se ha asociado con DonorsChoose por tercer año consecutivo, duplicando las donaciones a todos los proyectos de DonorsChoose presentados por maestros relacionados con la difusión del programa Let's Explore!: Lunar New Year. Panda se compromete a donar hasta $150,000 para proporcionar a los educadores recursos prácticos, kits y materiales necesarios para dar vida a esta festividad en aulas en todo el país.

Panda Express invita a todos a celebrar el Año Nuevo Lunar y experimentar la alegría de la unión, ya sea a través de una fiesta Lunarsgiving, el juego Good Fortune Scratcher o el programa "Let's Explore!". Para aprender más sobre Panda Express, visita pandaexpress.com.

Acerca de Panda Express®

Panda Express, el concepto de comida asiática más grande en los Estados Unidos, es una marca de restaurante de propiedad y operación familiar fundada en 1983 por los cofundadores y codirectores ejecutivos Andrew y Peggy Cherng. Impulsado por una misión de inspirar mejores vidas, Panda Express es reconocido como pionero en la cocina chino-estadounidense. La compañía ha creado platillos icónicos como The Original Orange Chicken® y el galardonado Honey Walnut Shrimp, desarrollando una variedad de recetas innovadoras en la industria. Cada plato en Panda Express se prepara cuidadosamente con ingredientes de calidad e inspirado en sabores auténticos y principios culinarios chinos. Con más de 2,500 ubicaciones en todo el país y presencia en 11 países internacionales, Panda Express sigue compartiendo la cocina chino-estadounidense con el mundo.

Impulsado por una familia global de asociados, Panda Cares®, el brazo filantrópico de Panda ha recaudado más de $415 millones y ha dedicado innumerables horas de voluntariado para mejorar la salud y la educación de más de 15 millones de jóvenes, además de apoyar a comunidades necesitadas desde 1999. En 2021, Panda Express estableció el Panda CommUnity Fund™ — un programa de inversión y respuesta comunitaria de cinco años con $10 millones, diseñado para apoyar soluciones inmediatas y sostenibles de organizaciones nacionales y locales que elevan a diversos grupos, incluidos las personas de color y otras comunidades marginadas. Para obtener más información sobre Panda, visita pandaexpress.com, o síguenos en Facebook, Instagram, X y TikTok.

*Ubicaciones participantes

Missouri : 91 Conley Rd Hwy 63 y East Broadway, Columbia, MO , 65201

: 91 Conley Rd Hwy 63 y East Broadway, , 65201 Arizona : 908 E. Broadway Ave., Tempe, AZ , 85282

: 908 E. Broadway Ave., , 85282 Florida : 11871 University Blvd., #100, Orlando, FL , 32817

Kit de Celebración Lunarsgiving

Solo el 29 de enero de 2025, recibe un kit de celebración Lunarsgiving gratis, hasta agotar existencias, al realizar una compra en tienda de una comida familiar para 5 personas en las siguientes ubicaciones de Panda Express: 91 Conley Rd Hwy 63 y East Broadway, Columbia, MO, 65201, 908 E. Broadway Ave., Tempe, AZ, 85282 y 11871 University Blvd., #100, Orlando, FL, 32817. No válido en pedidos en línea, por la aplicación o en el autoservicio. Impuestos, platillos premium y otras tarifas adicionales no están incluidos. Límite de un (1) kit de celebración Lunarsgiving por persona por pedido. La oferta es extremadamente limitada y se ofrece por orden de llegada. Debes tener 13 años o más para canjear la oferta. Panda Restaurant Group, Inc. no garantiza que todos los clientes que deseen hacerlo podrán canjear la oferta. La oferta no es válida en compras anteriores y no se puede canjear por efectivo, combinarse con otras ofertas, transferirse ni sustituirse. La oferta puede ser modificada o cancelada en cualquier momento. Nula donde esté prohibida.

Promoción de "Compra uno, da uno"

Solo el 29 de enero de 2025, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. hora local, realiza una compra en tienda de un platillo y recibe otro gratis de igual o menor valor junto con dos (2) bolsas de mano, hasta agotar existencias. Disponible solo en las ubicaciones de Panda Express en: 91 Conley Rd Hwy 63 y East Broadway, Columbia, MO, 65201, 908 E. Broadway Ave., Tempe, AZ, 85282 y 11871 University Blvd., #100, Orlando, FL, 32817. No válido en pedidos en línea, por la aplicación o en el autoservicio. Impuestos, platillos premium y otras tarifas adicionales no están incluidos. Límite de una (1) oferta por persona por pedido. La oferta es extremadamente limitada y se ofrece por orden de llegada, hasta agotar existencias. Debe tener 13 años o más para canjear la oferta. Panda Restaurant Group, Inc. no garantiza que todos los clientes que deseen hacerlo podrán canjear la oferta. La oferta no es válida en compras anteriores y no puede canjearse por efectivo, combinarse con otras ofertas, transferirse ni sustituirse. La oferta puede ser modificada o cancelada en cualquier momento. Nula donde esté prohibida.

Promoción de Sobre Rojo

Solo el 29 de enero de 2025, recibe un sobre rojo que contiene un cupón BOGO para bowl gratis después de cualquier compra en tienda, hasta agotar existencias. Disponible solo en las ubicaciones de Panda Express en: 91 Conley Rd Hwy 63 y East Broadway, Columbia, MO, 65201, 908 E. Broadway Ave., Tempe, AZ, 85282 y 11871 University Blvd., #100, Orlando, FL, 32817. No válido en pedidos en línea, por la aplicación o en el autoservicio. Impuestos, platillos premium y otras tarifas adicionales no están incluidos. Límite de una (1) oferta por persona por pedido. La oferta es extremadamente limitada y se ofrece por orden de llegada, hasta agotar existencias. Debe tener 13 años o más para canjear la oferta. Panda Restaurant Group, Inc. no garantiza que todos los clientes que deseen hacerlo podrán canjear la oferta. La oferta no es válida en compras anteriores y no puede canjearse por efectivo, combinarse con otras ofertas, transferirse ni sustituirse. La oferta puede ser modificada o cancelada en cualquier momento. Nula donde esté prohibida.

