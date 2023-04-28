Paola Cañas - 征服娛樂圈的模特兒網紅

來自哥倫比亞的模特兒 Paola Cañas 與 Frida Sofía、Manelyk González、Alejandra Guzmán 和 Lorena Herrera 一起名列《花花公子》雜誌墨西哥版的名人。

邁阿密2023年4月28日 /美通社/ -- @newconceptpr – 才華橫溢的哥倫比亞模特兒 Paola Cañas (在社群網路中稱為 @PaolaCospi)，再次雀屏中選，榮登娛樂圈中最具影響力且最受歡迎的雜誌：花花公子。這位多才多藝的模特兒加入 Frida Sofía、Manelyk González、Alejandra Guzmán 和 Lorena Herrera 等名人行列，榮選為《花花公子》雜誌墨西哥版四月玩伴女郎，這為其增色不少，而在這之前，她已在 2018 年登上過《花花公子》雜誌墨西哥版封面。

Paola Cañas 橫跨音樂、電視、表演和時尚等各領域，不僅走遍巴黎時裝週、紐約時裝週和墨西哥時裝週等全球最重要的服裝秀，還為各大國際品牌站台，如 Polo Golf Dubai 2009、Expofitness Las Vegas、Leonisa，並在許多當紅歌手的音樂 MV 中出演，如 J Balvin、Nicky Jam、Pitbull、Enrique Iglesias、Rick Ross、Akon、Jessi Uribe 等。

四月新玩伴女郎 - 來自哥倫比亞的模特兒 Paola Cospi

在《花花公子》雜誌墨西哥版的獨家專訪中，對於能再次獲選全球最美麗的女性之一，Paola 表達興奮和感激之意。「身為一名拉丁裔和哥倫比亞裔女性，全球最重要的娛樂圈雜誌之一《花花公子》選中我，並對我的職業和個人資料感興趣，我感到非常榮幸。我相信以尊重但不越界的方式來展現女性之美，這點非常重要。在這裡，女性能輕鬆自在地展現自己，並在安全且舒適的環境中感受自己的美麗。」這位同時也是墨西哥 Fashion Tour 節目前主持人如此表示。

Medellín 的 Instagram 帳號擁有超過一百萬名追蹤者，她對此表示，我們目前正身處於社群網路與各種應用程式環繞的微妙時刻。有些人在藝術裸體領域中主張自由路線，並染上色情印象。因此，她呼籲各界，在不越界的情況下尊重女性，這點非常重要。正如我們看到一些人在 Onlyfans 創作平台上所做的那般，時而怪誕而不雅。

身為 Don Francisco 標誌性電視節目「Miss Mamacita」比賽的獲勝者，她對於世界各地粉絲和追蹤者的反應，感到十分榮幸。粉絲們能進一步探索這位才華洋溢的藝術家，瞭解她的生活和事業，以及她跨足成為女商人的下一步計畫，她的自有品牌尚未推出，但還會在好萊塢和國際上帶來其他驚喜。

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