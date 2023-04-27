Paola Canas，征服娱乐行业的网红模特

哥伦比亚模特Paola Canas加入Frida Sofía、Manelyk Gonzalez、Alejandra Guzman和Lorena Herrera等众多名人的行列，登上《PlayBoy Mexico》杂志。

迈阿密2023年4月27日 /美通社/ -- @newconceptpr – 在社交网络上以 @PaolaCospi 著称的才华横溢哥伦比亚模特 Paola Canas 再次登上娱乐界最具影响力和最受欢迎的杂志之一《Playboy》。 这位多才多艺的模特加入了Frida Sofía、Manelyk González、Alejandra Guzmán和Lorena Herrera等名人的行列，被选为备受赞誉的杂志《Playboy México》4月份的全新玩伴(Playmate)，为杂志的版面增添光彩，她早在2018年就有机会登上封面。

Paola Canas 在音乐，电视，表演和时尚等各个领域都表现出色，这不仅带领她走上了巴黎时装周，纽约时装周和墨西哥等世界上最重要的t台，还成为了国际主要品牌的形象大使，如 Polo Golf Dubai 2009、Expofitness Las Vegas、Leonisa，并出演了当今音乐明星中最重要的音乐视频，包括 J Balvin、Nicky Jam、Pitbull、Enrique Iglesias、Rick Ross、Akon、Jessi Uribe 等。

Colombian model Paola Cospi new Playmate of the month for April

在接受该出版物的独家采访时，宝拉对有机会再次被认为是世界上最美丽的女性之一表示兴奋和感激。 "作为一名拉丁裔和哥伦比亚女性，我感到非常荣幸能够再次被《花花公子》这样一本在娱乐界中非常重要的杂志所选中。杂志非常关注我的事业和个人档案。 我认为，在尊重和不越界的前提下展示女性的美丽是至关重要的，让女性自由展示自己，在安全和舒适的状态下感受自己的美丽。" 曾经主持《Fashion Tour Mexico》节目的她这样说道。

作为麦德林本地人的她，Instagram账户上拥有100多万粉丝，她评论说，我们目前生活在社交网络和各种应用程序的非常微妙的时刻。 这是因为它们已经将艺术裸体的自由主题与色情主题混为一谈了。 为此，她呼吁要尊重女性，不要越过界限，不要像我们目前在Onlyfans上看到的那样，达到了丑陋和粗俗的程度。

标志性电视节目《 Don Francisco 》的 "Mast Mamacita" 比赛获胜者对她在世界各地的粉丝和追随者的反应感到非常荣幸。 这些粉丝将能够更多地了解这位才华横溢的艺术家的生活和事业，以及她作为商业女性的下一个项目（她尚未推出自己的品牌），以及在好莱坞和国际上的其他惊喜。

了解更多有关Paola的信息，请访问： @PaolaCospi

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