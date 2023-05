PARA ABU DHABI, "UN VERANO NO ES SUFICIENTE"

ABU DHABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 4 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- El Department of Culture and Tourism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) anunció "Un verano no es suficiente", una campaña que presenta la amplia gama de experiencias disponibles a lo largo de la temporada como parte del plan de Abu Dhabi para atraer a 24 millones de visitantes durante 2023. Lanzada durante la edición 30 de la Arabian Travel Market o Mercado de Viajes Árabe, la campaña del DCT Abu Dhabi también dio a conocer tres nuevas promociones para inspirar, entusiasmar y recuperar este verano.

El pase de verano de Abu Dhabi todo incluido ofrece acceso para explorar más de 30 atracciones, 600 restaurantes y una variedad de tiendas minoristas. Los visitantes también se beneficiarán de la promoción "Quédese más, pague menos" de los hoteles participantes, que ofrecerán una noche adicional de diversión por cada tres noches de hotel reservadas.

Hay más beneficios para las familias. "Niños gratis" con una estadía y comidas de cortesía en el hotel para un niño por cada adulto que paga. Eso no es todo: los niños también obtienen acceso gratuito al que elijan entre los sensacionales parques temáticos de Yas Island.

Siempre hay mucho por hacer en Abu Dhabi, con una mezcla de atracciones divertidas y eventos emocionantes disponibles todo el verano, como SeaWorld Abu Dhabi, que se inaugurará pronto el 23 de mayo. La nueva experiencia presenta diversión familiar interactiva y ocho áreas temáticas por descubrir.

Durante todo el verano, los visitantes pueden disfrutar de conectividad ilimitada a través del Experience Abu Dhabi Shuttle Bus, de cortesía para todos. Solo venga y disfrute los parques temáticos cubiertos, lugares culturales inspiradores y otras atracciones únicas, a su propio ritmo.

Para obtener más información, visite: summer.visitabudhabi.ae

Acerca del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi

El Department of Culture and Tourism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi)impulsa el crecimiento sostenible de los sectores de cultura y turismo de Abu Dhabi y sus industrias creativas, estimulando el progreso económico y ayudando a Abu Dhabi a concretar ambiciones globales más amplias.

Al trabajar en asociación con las organizaciones que definen la posición del emirato como un destino internacional líder, elDCT Abu Dhabi se esfuerza por cohesionar el ecosistema en torno a una visión compartida del potencial del emirato, coordinar esfuerzos e inversión, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar la cultura y el turismo.

La visión de DCT Abu Dhabi es definida por la gente, el patrimonio y el paisaje del emirato. Trabajamos para mejorar el estatus de Abu Dhabi como un lugar de autenticidad, innovación y experiencias inigualables, representado por sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Para obtener más información sobre el DCT Abu Dhabi y el destino, visite tcaabudhabi.ae y visitabudhabi.ae

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-Qui3fg4sCg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2069209/Abu_Dhabi_1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2069210/Abu_Dhabi_2.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2069211/Abu_Dhabi_3.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2069212/Abu_Dhabi_4.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2069213/Experience_Abu_Dhabi_Logo.jpg

FUENTE Abu Dhabi Department of Culture and Tourism

