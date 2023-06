Para jogos em nuvem e hospedagem de vídeos, a Supermicro oferece o MicroCloud, um sistema de alta densidade de 3U e 8 nós que utiliza processadores AMD Ryzen Zen 4 da série 7000.

Novo sistema exclusivo de vários nós oferece desempenho otimizado em escala para comércio eletrônico, desenvolvimento de software, jogos em nuvem, criação de conteúdo e instâncias de servidor privado

SAN JOSE, Califórnia, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), uma provedora completa de soluções de TI para nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, está apresentando um novo servidor que oferece aos proprietários de TI e data center uma solução escalável para atender às necessidades de comércio eletrônico, jogos em nuvem, desenvolvimento de códigos, criação de conteúdo e servidores privados virtuais. Os novos sistemas foram desenvolvidos para usar processadores AMD Ryzen™ 7000 Series, otimizados para uso em servidores, com base na mais recente arquitetura "Zen 4", que tem um aumento na velocidade máxima de até 5.7 GHzi, incluindo suporte PCIe 5.0, memória ram DDR5-5200 MHz e até 16 núcleos (32 threads) por CPU. O novo Supermicro MicroCloud foi desenvolvido para usar a mais recente tecnologia de sistema para uma ampla gama de aplicações, incluindo hospedagem na web, jogos em nuvem e aplicativos de desktop virtual.

Supermicro System com Processadores AMD Ryzen™ Série 7000

"Estamos expandindo nossas linhas de produtos de servidor otimizado para aplicações para incluir os mais recentes processadores da série AMD Ryzen 7000", disse Michael McNerney, vice-presidente de marketing e segurança da Supermicro. "Esses novos servidores da Supermicro oferecerão aos administradores de TI uma opção compacta e de alto desempenho para fornecer mais serviços com latências menores a seus clientes internos ou externos. Ao trabalhar em estreita colaboração com a AMD para otimizar o firmware Ryzen 7000 Series para uso do servidor, podemos trazer uma gama de soluções com novas tecnologias com PCIe 5.0, memória DDR5 e taxas de clock muito altas para comercializar mais rapidamente, o que permite que as organizações reduzam custos e ofereçam soluções avançadas para seus clientes."

A nova oferta de blade da Supermicro MicroCloud, o servidor AS -3015MR-H8TNR, contém um único processador AMD Ryzen 7000 Series otimizado, até 128 GB de memória DDR5 e um TDP de até 170 W. O compartimento Supermicro MicroCloud 3U contém oito blades, com cada blade contendo até duas unidades NVMe U.2, SAS ou SATA3 com acesso frontal. O Supermicro MicroCloud compartilha refrigeração e fontes de alimentação redundantes entre as oito lâminas para uma operação mais eficiente e ininterrupta. Os departamentos de TI podem configurar rapidamente hospedagem dedicada, um ambiente de várias instâncias para cargas de trabalho como hospedagem na web, jogos em nuvem e desktops remotos e virtuais por meio de fácil acessibilidade dos nós físicos e I/O traseiro com uma interface flexível de gerenciamento remoto, incluindo porta IPMI dedicada para os oito nós.

"A AMD trabalha em estreita colaboração com a Supermicro para trazer produtos inovadores ao mercado que permitem aos clientes reduzir custos enquanto aumentam o desempenho para uma ampla gama de cargas de trabalho. A Supermicro MicroCloud oferece aos clientes uma solução compacta e de baixa latência que pode atender às demandas de muitos operadores de data center que buscam uma transformação digital bem-sucedida", disse John Morris, vice-presidente corporativo do Grupo de Negócios Empresariais e HPC. "Os processadores da série AMD Ryzen 7000 estabelecem um novo padrão de desempenho em um formato compacto para ambientes de nuvem e hospedagem dedicada".

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicativos. Fundada e sediada em San Jose (Califórnia, EUA), a Supermicro está empenhada em fornecer inovação de mercado para Empresas, Nuvem, IA e Infraestrutura de TI 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de Soluções Totais de TI com servidor, IA, armazenamento, IoT, e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que fornecemos produtos avançados de placa mãe, fontes de alimentação e chassis de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), alavancando operações globais para escala e eficiência, e otimizados para melhorar o Custo Total de Propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (Computação Verde). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem essas soluções de acordo com suas aplicações e cargas de trabalho específicas, escolhendo elementos de uma ampla família de sistemas desenvolvidos com base em blocos de construção flexíveis e reutilizáveis. Esses blocos são compatíveis com uma vasta gama de fatores de forma, processadores, dispositivos de memória, GPUs, sistemas de armazenamento, sistemas de redes e soluções de energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento com ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

AMD, o logotipo da seta da AMD, Ryzen e combinações desses elementos são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

i A velocidade máxima de aumento (max boost) para os processadores AMD Ryzen é a frequência máxima alcançável por um único núcleo do processador executando uma carga de trabalho de thread único em rajadas. A velocidade máxima de aumento (max boost) pode variar com base em vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: pasta térmica; resfriamento do sistema; design da placa-mãe e BIOS; o driver mais recente do chipset AMD; e as atualizações mais recentes do sistema operacional. GD-150.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104283/Supermicro_System_with_AMD_Ryzen_7000_Series_Processors.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.