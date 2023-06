Voor cloudgaming en videohosting biedt Supermicro MicroCloud, een 3U 8-nodesysteem met hoge dichtheid dat gebruikmaakt van AMD Ryzen Zen 4 7000-serie-processors

Uniek nieuw systeem met meerdere knooppunten biedt kostengeoptimaliseerde prestaties op schaal voor e-commerce, softwareontwikkeling, cloudgaming, contentcreatie en privateserverinstanties

SAN JOSE, Californië, 20 juni 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een provider van totale IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, introduceert een nieuwe server die IT- en datacentereigenaren een krachtige en schaalbare oplossing biedt om te voldoen aan de behoeften op het gebied van e-commerce, cloud gaming, codeontwikkeling, contentcreatie en virtuele private servers. De nieuwe systemen zijn ontworpen om AMD Ryzen™ 7000-serie-processors te gebruiken die zijn geoptimaliseerd voor servergebruik, gebaseerd op de nieuwste "Zen 4"-kernarchitectuur, die een maximale boostsnelheid heeft van maximaal 5,7 GHzi, inclusief PCIe 5.0-ondersteuning, DDR5-5200 MHz en tot 16 kernen (32 threads) per CPU. De nieuwe Supermicro MicroCloud is ontworpen om de nieuwste systeemtechnologie te gebruiken voor een brede reeks aan toepassingen, waaronder webhosting, cloudgaming en virtuele desktoptoepassingen.

Supermicro System with AMD Ryzen™ 7000 Series Processors

"We breiden onze applicatiegeoptimaliseerde serverproductlijnen uit met de nieuwste AMD Ryzen 7000-serie-processors", aldus Michael McNerney, VP Marketing and Security, Supermicro. "Deze nieuwe servers van Supermicro bieden IT-beheerders een compacte en krachtige optie om meer diensten met lagere latenties aan te bieden aan hun interne of externe klanten. Door nauw samen te werken met AMD om de firmware van de Ryzen 7000-serie te optimaliseren voor servergebruik, kunnen we een reeks oplossingen met nieuwe technologieën met PCIe 5.0, DDR5-geheugen en heel hoge kloksnelheden sneller op de markt brengen, waardoor organisaties kosten kunnen verlagen en geavanceerde oplossingen kunnen aanbieden aan hun klanten."

Het nieuwe bladeaanbod van Supermicro MicroCloud, de AS-3015MR-H8TNR-server, bevat één enkele geoptimaliseerde AMD Ryzen 7000-serie-processor, tot 128 GB DDR5-geheugen en een TDP van maximaal 170 W. De Supermicro MicroCloud 3U-behuizing bevat acht blades, waarbij elke blade maximaal twee aan de voorzijde toegankelijke NVMe U.2-, SAS- of SATA3-schijven bevat. De Supermicro MicroCloud deelt koeling en redundante stroomvoorziening over de acht blades voor een efficiëntere en ononderbroken werking. IT-afdelingen kunnen snel dedicated hosting opzetten, een omgeving met meerdere instanties voor werklasten zoals webhosting, cloudgaming en virtuele en afstandsdesktops dankzij de eenvoudige toegankelijkheid van de fysieke knooppunten en de I/O aan de achterkant met een flexibele interface voor beheer op afstand, inclusief speciale IPMI-poort voor de acht knooppunten.

"AMD werkt nauw samen met Supermicro om innovatieve producten op de markt te brengen waarmee klanten kosten kunnen besparen en tegelijkertijd de prestaties voor een breed aan werklasten kunnen verbeteren. De Supermicro MicroCloud biedt klanten een compacte oplossing met lage latentie die kan voldoen aan de eisen van vele datacenteruitbaters die op zoek zijn naar een succesvolle digitale transformatie", aldus John Morris, Corporate Vice President, Enterprise en HPC Business Group. "De processors uit de AMD Ryzen 7000-serie zetten een nieuwe standaard voor prestaties in een compacte vormfactor voor cloud- en dedicated-hostingomgevingen."

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskomst te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

i De maximale boost voor AMD Ryzen-processors is de maximale frequentie die kan worden bereikt door één enkele kern van de processor met een bursty single-threaded werklast. De maximale boost varieert op basis van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: koelpasta; systeemkoeling; moederbordontwerp en BIOS; de nieuwste AMD-chipsetdriver; en de nieuwste OS-updates. GD-150.

