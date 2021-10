Paradeplatz a de la concurrence - La vague verte de FlowBank déferle sur Zurich

La banque digitale s'associe à CoinShares pour offrir à ses clients une expérience complète en matière d'actifs numériques

ZURICH, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ --Une année à peine après son lancement et forte d'une croissance solide, FlowBank ouvre des bureaux au cœur du quartier financier de Zurich. Par la même occasion, FlowBank présente son nouvel actionnaire stratégique, CoinShares International, un pionnier en matière d'investissements dans les actifs numériques, coté sur le Nasdaq Growth Market en Suède. Cette association confirme la volonté de FlowBank de transcender les méthodes traditionnelles d'investissement en offrant à sa clientèle un accès aisé et sûr à l'univers de la finance décentralisée.

Une année à peine après son lancement, FlowBank inaugure de nouveaux bureaux à Zurich. Son expansion vers la première place financière suisse souligne son ancrage profond dans le pays.

Les nouveaux bureaux de FlowBank accueilleront aussi bien l'équipe de développement commercial que les membres principaux de l'équipe de service à la clientèle. Charles Henri Sabet, fondateur et CEO de FlowBank, relève que « Paradeplatz, le cœur de la place financière zurichoise, doit s'attendre à de la concurrence. Grâce à nos nouveaux bureaux du Löwenplatz, nous allons renforcer nos activités de représentation et nous rapprocher de notre clientèle, qui ne cesse de croître dans tous les cantons. »

Transcender les méthodes traditionnelles d'investissement

Si la mission de FlowBank trouve ses racines en Suisse, ses ambitions sont internationales. Son partenariat avec CoinShares, le numéro un des actifs numériques en Europe, renforce la vocation de FlowBank à offrir à sa clientèle une expérience intégrée et novatrice en matière de services bancaires et d'investissements, tout en préservant le meilleur du patrimoine bancaire suisse.

Jean-Marie Mognetti, co-fondateur et CEO de CoinShares, ajoute : « Les actifs technologiques de CoinShares constituent la recette de notre succès depuis 2015. Jusqu'à ce jour, cette composante technique a représenté la clé de notre évolution commerciale interne. Nous sommes fiers de mettre notre expertise à la disposition de FlowBank pour lui permettre de bâtir un avenir à la pointe de la technologie. Notre vision de l'industrie des services bancaires et de l'investissement s'accorde parfaitement avec celle de FlowBank. Cette conception commune est un terreau fertile pour un partenariat à long-terme basé sur la confiance. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Charles Henri Sabet et son équipe et de les aider à atteindre leurs objectifs de croissance. »

Élargissement continu de la gamme de produits

Les clients de FlowBank peuvent aujourd'hui déjà investir dans les « Crypto Exchange-Traded Products » de CoinShares. Dès l'année prochaine, grâce à l'infrastructure technologique de CoinShares, les clients auront par ailleurs la possibilité d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies et d'autres actifs symboliques (« tokenized assets ») directement depuis leur compte FlowBank.

Ces nouveaux services viendront encore élargir la large gamme de produits financiers déjà offerts par FlowBank. À ce jour, les clients ont accès en quelques clics à plus de 50'000 produits financiers, dont des actions, obligations, matières premières, ETFs, opérations de change et CFDs. Grâce au lancement de MetaTrader 4 (MT4) dans le courant du mois, les clients profiteront en outre d'une expérience améliorée en matière d'opérations de change.

À propos de FlowBank

FlowBank est une banque digitale suisse basée à Genève, qui emploie près de 120 experts. Fondée par Charles Henri Sabet en 2020, FlowBank a pour vocation de rendre les marchés financiers accessibles à tous, grâce à des plateformes d'investissement intuitives, à des cours de négoce dispensés par des experts chevronnés, ainsi qu'à des prix hautement concurrentiels. Les clients tant privés qu'institutionnels peuvent investir dans une large gamme d'actifs par le biais des plateformes FlowBank et FlowBank Pro.

FlowBank est autorisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et membre d'esisuisse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet : www.flowbank.com.

À propos de CoinShares

Avec plusieurs milliards d'avoirs sous gestion et une clientèle globale, CoinShares est le numéro un de l'investissement dans les actifs numériques en Europe. Notre mission est d'offrir un accès toujours plus aisé à l'écosystème des actifs numériques en lançant de nouveaux produits et services financiers novateurs qui garantissent pleine transparence et sécurité aux investisseurs. CoinShares est cotée sur le Nasdaq First North Growth Market (CS).

FlowBank SA

Caroline Puder, Directrice Marketing

Esplanade de Pont-Rouge 6

1211 Genève 26

+41 22 888 60 00

[email protected]

CoinShares International Limited

Jay Morakis, Relations avec les investisseurs

2 Hill Street

JE2 4UA St Helier – Jersey

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1655114/FlowBank_logo.jpg

Related Links

http://www.flowbank.com



SOURCE FlowBank