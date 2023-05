Paradise Vietnam Group revela o Paradise Delight um cruzeiro de jantar com shows exclusivos de espetáculos visuais na Costa de Halong

HA LONG, Vietnã, 18 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Paradise Vietnam Group, a linha de cruzeiro de alto padrão e líder em turismo marítimo de nível mundial, tem o prazer de anunciar o lançamento do cruzeiro de refeições Paradise Delight no final de abril. Com restaurantes finos requintados e um show de espetáculos visuais, o cruzeiro Paradise Delight foi projetado exclusivamente para turistas internacionais que buscam uma viagem 5 estrelas na costa de um dos locais de patrimônio mundial — Ha Long Bay, Vietnã

Paradise Delight - O primeiro cruzeiro com refeições de 5 estrelas oferece um espetáculo visual na Baía de Halong, Vietnã

Com um total de 80 metros, o Paradise Delight é um dos maiores cruzeiros gastronômicos disponíveis na Baía de Halong, um patrimônio da UNESCO com capacidade para 360 hóspedes. O cruzeiro conta com um sofisticado interior Europeu com janelas de vidro com arco infinito, abrangendo dois restaurantes, oferecendo vistas incomparáveis.

O restaurante El Loto no deck principal oferece um verdadeiro smorgasbord de refeições com buffet, enquanto o El Jazmin no deck superior trata os hóspedes com menus conjuntos meticulosamente refinados em um espaço intimista. Além de mais de 100 iguarias eurasiáticas, incluindo frutos do mar frescos, retirados diretamente da baía e uma ampla gama de vinhos de alta qualidade, os hóspedes podem desfrutar de uma festa de canapes franceses com champanhe.

Os hóspedes podem relaxar com brisas suaves do mar enquanto saboreiam vinhos finos no Rosa Terrace ou no solário. Com um clube infantil único na baía, as crianças também poderão desfrutar os seus pratos favoritos, ao mesmo tempo em que fazem novos amigos em um ambiente seguro e fascinante.

Os hóspedes podem se sentar e curtir em um espetáculo visual vietnamita pioneiro no cruzeiro de refeições de Halong. Por meio de uma combinação de música, luzes, lasers e dança, o show lembra as lendas das origens da Baía de Halong, culminando no mito do dragão descendente, retratando a beleza infinita da paisagem e a vida flutuante do vilarejo.

Como alternativa, a música ao vivo tocada no convés superior por nossa banda filipina promete terminar a noite com um som emocionante.

A Paradise Delight embarca em cruzeiros diários a partir das 10:00 - 14:00 e 18:00 - 22:00. A viagem de 4 horas custa $66++ por pessoa e a combinação de dois dias e uma noite no Paradise Delight cruise & Paradise Suites custa $92++ por pessoa.

Sobre a Paradise Vietnam Group

O Paradise Vietnã Group possui os maiores e mais luxuosos cruzeiros e hotéis da Baía de Halong e da Baía de Lan Ha, notadamente o Paradise Elegance, o Paradise Peak, o Paradise Sailes, o Paradise Grand (Lan Ha Bay) e o hotel boutique Paradise Suites em Tuan Chau island.

Linha direta: (+84) 98 656 75 45 (Viber, Whatsapp, Zalo)

E-mail: [email protected]

Site: https://paradisevietnam.com/

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2080153/video_hight_light_su___kie__n_29_tha_ng_4_su__a_new_ok.mp4

FONTE Paradise Vietnam Group

SOURCE Paradise Vietnam Group