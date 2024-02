Paragon DCX nommé Partenaire Acquia de l'année - EMEA

LONDRES, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Paragon DCX, agence et cabinet de conseil leader en matière de transformation numérique, a été annoncé aujourd'hui comme Partenaire de l'année d'Acquia – EMEA. Paragon DCX a été sélectionné pour ses performances exceptionnelles, son leadership dans l'industrie et son engagement à être un pionnier de l'expérience numérique en 2023.

Paragon DCX est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre d'expériences client numériques exceptionnelles, comblant le fossé entre la technologie, le produit et le marketing, ce qui permet aux entreprises de prospérer aujourd'hui et demain. Parmi ses clients figurent First Group, JD Williams, Levi Strauss & Co., Health Education England et Direct Line Group.

Acquia a récompensé 24 partenaires dans le monde et dans quatre régions sur la base de la performance globale du chiffre d'affaires, du travail innovant avec Acquia Digital Experience Platform (Acquia DXP), des résultats clients excellents et des contributions à la technologie et à l'innovation des produits.

Commentant cette distinction, Fraser Meikle, responsable de la croissance chez Paragon DCX, a déclaré : « DCX existe pour offrir aux marques un partenaire d'agence polyvalent pour relever des défis commerciaux, marketing et numériques complexes. Acquia est pour nous un partenaire stratégique clé pour y parvenir. Ensemble, nous aidons certaines des plus grandes organisations du monde à offrir des expériences numériques remarquables qui génèrent des économies de coûts et des gains de revenus importants et les aident à se rapprocher de leurs clients. Le fait que notre équipe talentueuse soit ainsi reconnue par l'un des principaux fournisseurs de plateformes d'expérience numérique au monde est la preuve que nous faisons les choses correctement. »

Acquia permet aux marques les plus ambitieuses du monde de créer des expériences client numériques qui comptent. Avec Drupal open source à son cœur, la plateforme Acquia Digital Experience Platform Acquia (DXP) permet aux spécialistes du marketing, aux développeurs et aux équipes d'opérations informatiques dans des milliers d'organisations mondiales de composer et déployer rapidement des produits et services numériques qui utilisent pleinement leur contenu et leurs ressources de données pour engager les clients personnellement et à grande échelle, améliorer les conversions et aider les entreprises à se démarquer.

Darren Burris, vice-président des canaux chez Acquia, a déclaré : « Nous sommes heureux de récompenser Paragon DCX pour son engagement à délivrer un impact commercial exceptionnel à nos clients, et nous nous réjouissons de poursuivre notre solide collaboration avec eux afin de permettre à encore plus d'organisations de créer et de fournir des expériences clients numériques productives. »

À propos de Paragon DCX

DCX est l'agence et la branche-conseil de Paragon, qui fait partie de Grenadier Holdings, une société d'investissement privée possédant des sociétés opérationnelles dans plus de 30 pays avec une portée commerciale mondiale, un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et plus de 10 000 employés. Nous combinons la puissance des données avec une technologie créative et numérique convaincante pour aider les marques à mieux se connecter avec leurs clients et à obtenir ainsi de meilleurs résultats. Nous aidons les marques à mieux faire leur métier. Pour en savoir plus, consultez paragon-dcx.com