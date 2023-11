PARAGON: THE OVERPRIME ORGANISE UN SECOND TEST BÊTA FERMÉ SUR PLAYSTATION 5 AVEC DE NOUVEAUX HÉROS ET DES AMÉLIORATIONS

LOS ANGELES, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux vidéo de haute qualité, annonce le deuxième test bêta fermé (CBT, Closed Beta Test) pour PARAGON: THE OVERPRIME sur PlayStation 5. Le CBT se déroulera du 15 décembre au 8 janvier 2024,14h (UTC+9) aux États-Unis et en Europe. Les joueurs peuvent réserver une place et se préinscrire dès aujourd'hui sur le site web de PARAGON . Les codes d'accès seront envoyés aux participants à partir du 14 décembre.

1

Lors du premier test bêta fermé, plus de 15 000 joueurs ont participé à 60 262 parties et ont accumulé plus de 164 000 heures de jeu (soit l'équivalent de 1,9 année).

Ce nouveau CBT ajoutera trois nouveaux héros de la version PC, Morigesh, Yin et Marty , du groupe sud-coréen de filles virtuelles MAVE, créé par Metaverse Entertainment . MAVE est composé de quatre membres virtuels (SIU:, ZENA:, TYRA: et MARTY:) créés grâce à une combinaison de technologies de rendu 3D et de numérisation.

Sur la base des commentaires des joueurs, plusieurs changements ont été apportés pour le prochain CBT, notamment une nouvelle disposition du D-pad pour offrir une méthode de contrôle plus flexible, une fonction d'achat automatique pour les objets du jeu, ainsi que des améliorations du système de navigation DualSense pour le plus grand confort des joueurs.

PARAGON: THE OVERPRIME est un MOBA TPS d'action en équipe auquel tout le monde peut jouer gratuitement sur PC, et qui sera également disponible sur PlayStation 5 ! Les joueurs sont engagés dans un jeu 5v5 tout en travaillant avec leurs coéquipiers pour conquérir le champ de bataille Prime. Le jeu célèbre les actions stratégiques et les batailles rapides entre deux équipes visant à éliminer les territoires adverses. Les joueurs peuvent choisir l'un des nombreux héros puissants en utilisant leurs compétences uniques : guerrier, soutien, rôdeur, mage, tank et assassin. Le jeu proposera un crossplay complet entre les plateformes PC et PS5, garantissant qu'il y aura toujours des joueurs avec qui disputer des parties, et que les joueurs pourront se lancer dans des matchs avec leurs amis, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent.

Pour rester au courant de toutes les nouveautés et mises à jour de PARAGON: THE OVERPRIME, rendez-vous sur le site officiel de la marque , Discord et Twitter .

À propos de Netmarble Corporation

Fondé en Corée en 2000, Netmarble Corporation est l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de premier plan dans le monde. Grâce à de puissantes franchises et des collaborations avec des détenteurs de propriétés intellectuelles reconnues, Netmarble s'efforce d'élever l'expérience de jeu et de divertir le public à l'échelle mondiale. En tant que société mère de Kabam et SpinX Games et actionnaire majeur de Jam City et HYBE (anciennement Big Hit Entertainment), le portefeuille diversifié de Netmarble comprend Lineage 2 : Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni : Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins : Grand Cross, et de futurs jeux PC comme Paragon: The Overprime. Vous trouverez de plus amples informations sur le site http://company.netmarble.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281232/1.jpg