Parallel Wireless annonce un partenariat avec Etisalat pour la première mise en œuvre de RAN ouvert en Afghanistan en Asie centrale

Des entreprises collaboreront avec Intel et Supermicro pour assurer une couverture rurale et urbaine rentable

NASHUA, New Hampshire, 7 avril 2021 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la principale entreprise américaine de RAN ouvert, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Etisalat, l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Afghanistan (reconnu par Ookla® Speedtest® comme le réseau mobile le plus rapide au monde en 2020) pour offrir les premières solutions de RAN ouvert 5G 4G 3G 2G compatibles RAN ouvert cloud natives, en collaboration avec Intel et Supermicro, devenant ainsi la première entreprise en Asie centrale à mettre en œuvre la technologie de RAN ouvert.

L'Afghanistan a connu une forte augmentation du haut débit mobile avec une pénétration de 22 % en 2019, contre 1 % en 2013. Bien que le haut débit mobile en soit encore à ses premiers stades de développement, on s'attend à une croissance en 2022.

Les opérateurs de réseaux mobiles en Asie centrale sont confrontés à une forte pression pour faire évoluer leurs activités et leurs opérations afin de stimuler la rentabilité. Pour relever ces défis, l'industrie doit innover afin de réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation, et d'ouvrir les réseaux pour éviter tout blocage des fournisseurs. Les réseaux 2G, 3G ou 4G conventionnels, basés sur le matériel physique, nécessitent un équipement coûteux et encombrant pour être déployés, exploités ou mis à niveau.

Les solutions de RAN ouvert sont désormais prêtes pour les heures de grande écoute car la solution de RAN ouvert de Parallel Wireless offre des points de preuve de performance, de qualité de service et de rentabilité sur six continents. Parallel Wireless est également à la pointe de l'innovation en RAN ouvert, avec notamment la première architecture de réseau au monde qui unifie toutes les normes de connectivité mobile – 2G, 3G, 4G et 5G – sous le même logiciel et le même parapluie cloud natif.

En Afghanistan, Parallel Wireless innove avec ses partenaires de l'écosystème pour proposer :

Une mise à l'échelle facile et un découplage matériel pour fournir aux opérateurs mobiles une plus grande agilité, résilience et portabilité dans les environnements cloud pour une plus grande économie de coût total de possession (TCO).

L'écosystème matériel radio de RAN ouvert fournit des unités radio distantes (RRU) qui permettront à Etisalat de remplacer les anciens systèmes 2G/3G/4G par des solutions de boîtes blanches pouvant être mises à niveau vers la 5G à l'avenir.

Les processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération, fournis dans les serveurs de Supermicro, proposent une architecture prête pour l'avenir pour une unité distribuée (UA) et une unité centrale (CU), déployées à la périphérie du réseau. Les ressources virtuelles de l'unité de traitement de bande de base (vBBU) peuvent être partagées sur place entre plusieurs URR, dans des configurations à 1, 3 ou 6 secteurs multi-transporteurs afin de réaliser une mise en commun optimale des ressources pour réaliser des économies de TCO.

L'objectif stratégique d'Etisalat est de construire et développer des réseaux sans fil pour fournir des services numériques de nouvelle génération à ses clients de la région. En collaboration avec Parallel Wireless, Intel et Supermicro, vous pouvez y arriver en :

assemblant des solutions viables reposant sur une architecture ouverte et modulaire ;

améliorant l'agilité du service grâce à la cloudification ;

réduisant les coûts opérationnels sur les sites géographiquement répartis grâce à l'automatisation.

Citations de référence

Hatem Bamatraf, directeur de la technologie à l'international, Etisalat Group, a déclaré : « La combinaison de RAN ouvert, de la virtualisation et de l'automatisation permettra à Etisalat de répondre aux besoins de nos clients de la manière la plus rentable en Asie centrale. Le fait de pouvoir utiliser un système RAN ouvert nous aidera non seulement à prolonger notre investissement initial mais également à offrir de nouveaux services beaucoup plus rapidement. Parallel Wireless, Intel et Supermicro sont devenus de véritables partenaires stratégiques et des catalyseurs clés dans la mise en œuvre de RAN ouvert. »

Jeff Sharpe, directeur, solutions Edge/5G, Supermicro, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler avec Etisalat, Parallel Wireless et Intel pour mettre en place un écosystème ouvert de solutions RAN désagrégées utilisant du matériel RAN neutre et une technologie définie par logiciel, et basée sur des interfaces ouvertes et des normes développées par la communauté. »

Amrit Heer, directeur des ventes, Parallel Wireless, a déclaré : « En collaboration avec les partenaires de l'écosystème, Parallel Wireless vise à rendre le RAN plus ouvert et plus flexible. Bien qu'il y ait d'importantes innovations en cours, il existe des lacunes et des défis considérables qui rendent difficile le déploiement de solutions RAN ouvertes de bout en bout, ce qui impose un lourd fardeau aux opérateurs. Nous estimons que c'est le moment idéal pour procéder à une harmonisation et collaborer face aux défis clés qui nous attendent pour offrir des solutions RAN innovantes et prêtes pour un déploiement commercial. La mise en œuvre de notre plateforme logicielle de RAN ouvert, la plus importante au monde, permettra à Etisalat de déployer de nouveaux services rapidement, de manière transparente et plus fiable. »

À propos d'Etisalat Group

Etisalat Group est l'un des plus grands groupes mondiaux de télécommunications sur les marchés émergents. Avec un chiffre d'affaires net consolidé de 51,7 milliards d'AED et un bénéfice net consolidé de 9,0 milliards d'AED pour 2020, ses notations de crédit élevées reflètent la solidité de son bilan et sa performance à long terme.

Basée à Abu Dhabi, Etisalat a été fondée il y a plus de quarante ans aux Émirats Arabes Unis en tant que premier fournisseur de services de télécommunications du pays. Organisation internationale de premier plan, Etisalat Group fournit des solutions et des services innovants à 154 millions d'abonnés dans 16 pays du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique.

Brand Finance a classé la marque Etisalat en première position dans toutes les catégories au Moyen-Orient et en Afrique (MOA). Etisalat a été reconnue comme le réseau mobile le plus rapide au monde par Ookla® Speedtest® en 2020, offrant à ses abonnés une expérience optimale.

À propos de Parallel Wireless

À Parallel Wireless, nous croyons que les logiciels ont le pouvoir de créer des occasions exceptionnelles pour les utilisateurs du monde entier. Nous bouleversons la façon dont les réseaux sans fil sont construits et exploités. Nous repensons la façon dont le matériel informatique, les logiciels et le Cloud fonctionnent ensemble afin de changer la réalité économique du déploiement au profit de nos clients. Notre plateforme logicielle offrant des solutions compatibles RAN ouvert ALL G (2G 3G 4G 5G), présente une architecture de RAN ouvert, sécurisée et intelligente visant à offrir une connectivité sans fil de sorte que l'ensemble de la population puisse profiter d'une connexion n'importe quand et n'importe où, avec le mode de son choix. Nous collaborons avec plus de 50 opérateurs mobiles à l'échelle mondiale et avons reçu plus de 74 prix de l'industrie. Notre équipe de libres penseurs, qui est au cœur de tout ce que nous faisons, valorise l'innovation, la collaboration, l'ouverture d'esprit et la réussite des clients. Pour en savoir plus, consultez le site : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

SOURCE Parallel Wireless