Parallel Wireless anuncia ecossistema Open RAN líder do setor na MWC21 Barcelona

NASHUA, New Hampshire, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless, Inc., a empresa de Open RAN, líder em conformidade com O-RAN, com sede nos EUA, habilitando ALL Gs (todas as redes G), atingiu um marco na criação do maior ecossistema de parceiros Open RAN e planeja demonstrar com seus parceiros as últimas inovações em tecnologia Open RAN no MWC21 – Barcelona, no Hall 2, estande 2015.

A Parallel Wireless está liderando a revolução no setor com implementações e inovações em Open RAN, incluindo a primeira arquitetura de rede do mundo que une todos os padrões de conectividade móvel (2G, 3G, 4G, 5G e Wi-Fi) sob a mesma abrangência de software. Juntamente com um amplo ecossistema de parceiros, a Parallel Wireless pode permitir que as operadoras de rede móvel (MNOs) implementem redes de ponta, enquanto reduz custos e complexidade e aumenta as receitas.

Este ecossistema de parceiros é orientado para o cliente e se concentra na montagem de soluções viáveis com base em uma arquitetura aberta e modular, alvancando a contribuição das principais operadoras mundiais, liderando o movimento Open RAN, como Vodafone, Telefonica e MTN. No Mobile World Congress, a Parallel Wireless demonstrará como isso pode ser replicado em um nível global para acelerar a implementação de Open RAN e 5G pelas operadoras.

A Parallel Wireless está colaborando com um amplo ecossistema de parceiros para oferecer rápida inovação em domínios de hardware e software. Reimagine Today with the Vision of Tomorrow (Reimagine hoje com a visão do amanhã) é o tema da Parallel Wireless para o evento deste ano com dois subtemas de Implementar e Inovar. Nossas demonstrações de ponta com nosso amplo ecossistema de parceiros incluem:

IMPLEMENTAR

Habilitação de todos os Gs com Open RAN: visite nossa demonstração ALL G para saber como você pode implementar Open RAN compatível com O-RAN, nativo da nuvem em redes 2G, 3G, 4G . Apresentaremos o software Open RAN CU e DU mais avançado com parceiros como Red Hat, 6Wind, Whitestack, Dell e HP. Nossas soluções incluem um ecossistema Open RAN maduro e avançado para rádios 7.2 com parceiros como Comba Telecom e GigaTera Communications. Também fazemos parceria com fornecedores de hardware de servidor, como a Supermicro e a Silicom Ltd. Soluções de conectividade com a plataforma Xeon® x86 da Intel e somos parte do grupo TIP Open RAN do Facebook.

visite nossa demonstração ALL G para saber como você pode implementar Open RAN compatível com O-RAN, nativo da nuvem em redes 2G, 3G, 4G Apresentaremos o software Open RAN CU e DU mais avançado com parceiros como Red Hat, 6Wind, Whitestack, Dell e HP. Nossas soluções incluem um ecossistema Open RAN maduro e avançado para rádios 7.2 com parceiros como Comba Telecom e GigaTera Communications. Também fazemos parceria com fornecedores de hardware de servidor, como a Supermicro e a Silicom Ltd. Soluções de conectividade com a plataforma Xeon® x86 da Intel e somos parte do grupo TIP Open RAN do Facebook. Open RAN reduz o TCO: Em nossa demonstração de TCO, você aprenderá como as soluções Open RAN podem reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO) geral de sua rede. Mostraremos como as economias de despesas de capital (CapEx) são habilitadas utilizando software e hardware de um amplo ecossistema de parceiros, incluindo hardware comercial pronto para uso (COTS) com ferramentas de autoconfiguração. E com as despesas operacionais (OpEx) em 70% do TCO geral, as MNOs aprenderão como, ao utilizar a tecnologia Open RAN, as despesas podem ser cortadas pela metade.

INOVAR

Novos serviços mais rápidos com automação: Visite nossa demonstração de automação para saber como recursos de última geração nativos da nuvem, como automação RAN, autoconfiguração, testes de software hands free, integração e entrega, Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), habilitam escalabilidade, flexibilidade e inovação com a capacidade de lançar novos serviços mais rapidamente. Com ferramentas de automação nativas da nuvem com parceiros como a Red Hat, você colherá os benefícios não apenas da flexibilidade de escolha e economia de custos, mas também da agilidade, escalabilidade e facilidade de gerenciamento e atualização que vem com a promessa de Open RAN.

Visite nossa demonstração de automação para saber como recursos de última geração nativos da nuvem, como automação RAN, autoconfiguração, testes de software hands free, integração e entrega, Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), habilitam escalabilidade, flexibilidade e inovação com a capacidade de lançar novos serviços mais rapidamente. Com ferramentas de automação nativas da nuvem com parceiros como a Red Hat, você colherá os benefícios não apenas da flexibilidade de escolha e economia de custos, mas também da agilidade, escalabilidade e facilidade de gerenciamento e atualização que vem com a promessa de Open RAN. Manter o legado e atualizar para 5G e além: As MNOs costumam se deparar com a manutenção de redes legadas, 2G, 3G, 4G enquanto planejam seu caminho de migração para 5G e além. Com nossas soluções orientadas por software, suportando várias redes G do mesmo servidor COTS, a inovação e a capacidade de atualização são contínuas e eficientes. Visite esta demonstração para saber como você pode atualizar suas redes para 5G e além, continuando a oferecer suporte a redes legadas 2G, 3G e 4G.

Também não deixe de participar da sessão do painel na segunda-feira, 28 de junho, ocasião em que Eugina Jordan, vice-presidente de marketing da Parallel Wireless e outros representantes de empresas como Mavenir, Orange Wholesale International Networks, Accenture, Fujitsu Network Communications, Inc., e Spirent, irão discutir "Open RAN".

Além disso, a Parallel Wireless tem orgulho de ser selecionada como indicada para o GSMA Global Mobile Awards (GLOMO) de 2021 na categoria de "Melhor inovação em tecnologia móvel" por nossa solução de Open RAN Macro urbana G - 2G, 3G, 4G, 5G da Parallel Wireless. Os vencedores serão anunciados na MWC21 Barcelona na quarta-feira, 30 de junho, ao meio-dia CET.

Esperamos vê-lo em breve em Barcelona!

Keith Johnson, presidente da Parallel Wireless, disse: "Um dos principais tópicos da conversa na MWC será como, a partir da implementação contínua do 5G, a economia do setor de redes móveis terá que mudar. Anos de consolidação deixaram o setor de telecomunicações com apenas dois gigantes fornecedores de tecnologia de rede de acesso por rádio (RAN). O setor de telecomunicações está exigindo redes abertas e flexíveis para poder reduzir os custos de implementação e manutenção. Temos o prazer de trabalhar com o Telecom Infra Project (TIP), a O-RAN Alliance e o Open Compute Project para habilitar um amplo ecossistema aberto de soluções de RAN desagregadas usando hardware neutro de fornecedor e tecnologia definida por software com base em interfaces abertas e padrões desenvolvidos pela comunidade."

Sobre a Parallel Wireless

Na Parallel Wireless, acreditamos que o software tem o poder de liberar oportunidades incríveis para o mundo. Somos disruptivos quanto à forma como as redes sem fio são construídas e operadas. Estamos repensando como hardware, software e nuvem funcionam juntos para mudar a economia de implementação para nossos clientes. Nossa plataforma de software que atende O-RAN ALL G (2G 3G 4G 5G) forma uma arquitetura de RAN aberta, segura e inteligente para oferecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam ter conexão quando, onde e como quiserem. Estamos envolvidos com operadoras de rede móvel líderes globais e fomos reconhecidos com mais de 74 prêmios do setor. No cerne do que fazemos está nossa equipe de "reimaginadores", que valoriza a inovação, a colaboração, a capacidade receptiva e o sucesso do cliente. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

FONTE Parallel Wireless

SOURCE Parallel Wireless