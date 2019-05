Parallel Wireless conquista prêmio por solução mais inovadora

NASHUA, New Hampshire, 8 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., a principal empresa de 5G sediada nos EUA distribuindo a única solução mundial de rede completa de ALL G (2G, 3G, 4G, 5G) definido por software para cobertura e capacidade, anuncia hoje que ganhou, nesta semana, o prêmio de produto mais inovador Leading Lights.

Este prêmio, em especial, é oferecido à empresa que desenvolveu um produto ou estratégia líder de mercado que permitiu a implantação de serviços móveis e sem fio inovadores e lucrativos.

A maior despesa para os operadores de rede móvel (MNOs - Mobile Network Operators) sempre foi a RAN (Radio Access Network), respondendo por 60% de CAPEX e 65% de OPEX. Com sucessivas atualizações de 2G para 3G, depois 4G e agora 5G, houve a necessidade correspondente de substituir a RAN de geração anterior. Nunca mais.

Inspirada pelo modelo de computação aberta, a Parallel Wireless pôde desenvolver e implantar uma abordagem completa com base em software para redes existentes 2G e 3G, bem como para as 4G e 5G mais recentes. A plataforma de software unificada 2G/3G/4G/5G da Parallel Wireless habilita vRan aberta por meio de separação completa da funcionalidade de hardware e de software. A separação funcional permite que a plataforma de software unificada dê suporte a todas as divisões de protocolo diferentes entre as UDs e as UCs, com base nas opções disponíveis de backhaul/fronthaul. Suporta, ainda MIMO maciços, micro serviços de ponta e fatiamento de rede para ALL G.

A solução fornece agilidade em redes físicas / virtuais baseadas em COTS, fornecendo a unificação ALL G, integrando abstração e orquestração em tempo real com automação de rede para capacitar os SPs globais a serem lucrativos, apesar da pressão de margem. Além disso, a abordagem baseada na nuvem resulta em custos de operação e manutenção reduzidos em pelo menos 30%. Com interfaces totalmente compatíveis com 3GPP e abertas, a solução tem a flexibilidade para suportar vários cenários de implantação. Empregando uma arquitetura de rede virtualizada, a Parallel Wireless virtualiza, automatiza e otimiza as redes celulares ALL G, oferecendo experiências de qualidade ao usuário final para todos os casos de cobertura externa ou interna ou de uso de capacidade.

Como resultado, e pela primeira vez, as redes nativas em nuvem ativadas por software Parallel Wireless são fáceis de converter em 5G como uma atualização de software, em vez de desperdiçar em novos hardware dispendiosos.

Rajesh Mishra, fundador, presidente e CTO da Parallel Wireless, disse: "A abordagem inovadora da Parallel Wireless para solucionar o desafio da tecnologia existente agora define o cenário para novos participantes e novos investimentos de capital no espaço 4G e 5G. Estamos muito orgulhosos com o prêmio de produto mais inovador para o software que permite arquitetura nativa em nuvem para ALL G. É o reconhecimento de nosso compromisso para alterar a forma como as redes são arquitetadas, implantadas e operadas, dando às operadoras de telefonia móvel a flexibilidade de usar essa abordagem baseada em nuvem para modernizar sua rede existente e construir redes 5G".

Parallel Wireless é a única empresa dos EUA que oferece um desafio para os fornecedores existentes do mundo com a única solução habilitada por software unificada de 2G/3G/4G/5G do setor. Seu software de rede nativo em nuvem redefine a economia de rede para MNOs globais em implantações de cobertura e capacidade, ao mesmo tempo em que abre caminho para o 5G. A empresa está envolvida com muitas operadoras líderes em todo o mundo e foi nomeada como a fornecedora de melhor desempenho por Telefonica e Vodafone. A inovação e a excelência da Parallel Wireless em soluções RAN virtualizadas e multitecnológicas abertas foram reconhecidas com mais de 60 prêmios do setor. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e Twitter.

