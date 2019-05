Parallel Wireless gana Premio a la Solución Más Innovadora

Operadoras de servicios móviles de todo el mundo preparadas para habilitar arquitecturas alojadas en la nube con economía de costos y migrar a 5G con la Solución de red vRAN abierta administrada por software para 2G/3G/4G/5G

NASHUA, New Hampshire, 8 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la empresa estadounidense líder en 5G que ofrece la solución de red de extremo a extremo para todas las generaciones ALL G (2G, 3G, 4G, 5G) definidas por software, única en el mundo en cuanto a cobertura y capacidad, anunció hoy que esta semana ha recibido el Premio Leading Lights al Producto Más Innovador.

Este premio en particular se entrega a la compañía que ha desarrollado un producto o estrategia líder en el mercado que permite el despliegue de servicios móviles/inalámbricos rentables e innovadores.

El mayor gasto para las operadoras de redes móviles siempre ha sido la red de acceso de radio (RAN, por sus siglas en inglés), que explica casi el 60% de las inversiones de capital y el 65% de los gastos operativos. Con las mejoras sucesivas, de 2G a 3G, luego a 4G y ahora a 5G, se ha presentado siempre la necesidad correspondiente de reemplazar las RAN de la generación anterior. Ahora ya no.

Inspirada por el modelo de computación abierta, Parallel Wireless logró desarrollar y desplegar un enfoque basado en software para las redes 2G y 3G ya superadas, así como las más nuevas 4G y 5G. La plataforma de software unificada 2G/3G/4G/5G de Parallel Wireless habilita la red vRAN Abierta mediante el desacople total de las funcionalidades del hardware y el software. Esta separación funcional permite que la plataforma de software unificado soporte todas las divisiones de los diferentes protocolos entre DUs y CUs en base a las opciones de backhaul/fronthaul disponibles. También puede soportar MIMO masivo, micro servicios de borde y seccionamientos de red para todas las generaciones (ALL G).

La solución suministra agilidad en todas las redes físicas/virtuales basadas en COTS al unificar todas las G, integrar la coordinación abstracta y en tiempo real con la automatización de la red para permitir a las SP globales seguir siendo rentables a pesar de la presión sobre sus márgenes. Además, el enfoque basado en la nube genera un ahorro de costos de operación y mantenimiento de al menos 30%. Gracias a sus interfaces abiertas que cumplen enteramente con los principios del proyecto 3GPP, esta solución tiene la flexibilidad para permitir diferentes escenarios de despliegue. Utilizando una arquitectura de red virtualizada, Parallel Wireless virtualiza, automatiza y optimiza todas las redes celulares de cualquier generación (ALL G), ofreciendo alta calidad en la experiencia de los usuarios finales en todos los casos de capacidad de uso y cobertura en espacios interiores y exteriores.

En consecuencia, y por primera vez, las redes nativas de la nube y manejadas por software de Parallel Wireless son fáciles de convertir a 5G con una actualización de software y no mediante onerosas extensiones de hardware.

Citas de apoyo

Rajesh Mishra, Fundador, Presidente, y Director Técnico de Parallel Wireless, dijo, "El innovador enfoque de Parallel Wireless para resolver el desafío de las tecnologías anteriores ahora define el escenario para quienes ingresan y realizan inversiones en el espacio de 4G y 5G. Estamos muy orgullosos de haber recibido el premio Producto Más Innovador para nuestro software que hace posible la arquitectura nativa de la nube para todas las generaciones (ALL G). Es un reconocimiento a nuestro compromiso con romper la manera en que se arman, despliegan y operan las redes, al darles a las operadoras de servicios móviles la flexibilidad de usar este enfoque basado en software para modernizar sus redes anteriores y construir redes 5G".

Acerca de Parallel Wireless

Parallel Wireless es la única compañía de EEUU que está planteando un desafío a los proveedores de productos ya superados en el mundo, con la única solución basada en software de la industria que unifica 2G/3G/4G/5G. Su software para redes alojado en la nube redefine la economía de las redes para las operadoras de redes móviles en los despliegues de capacidad y de cobertura, al mismo tiempo que abre el camino para la llegada de la 5G. La Compañía desarrolla negocios con muchas operadoras líderes en el mundo y tanto Telefónica como Vodafone la han nombrado su proveedor de mejor desempeño. La innovación y excelencia de Parallel Wireless en soluciones de redes de acceso de radio abiertas virtualizadas y de tecnologías múltiples han sido reconocidas con más de 60 premios de la industria. Conéctese con Parallel Wireless por LinkedIn y Twitter.

