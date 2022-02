Parallel Wireless, Türk Telekom e Juniper Networks anunciam iniciativa de Open RAN de ponta na Turquia

NASHUA, New Hampshire, 22 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa de Open RAN Parallel Wireless, Inc., sediada nos EUA e fornecedora da solução líder mundial de Open RAN em todas as tecnologias G - 2G, 3G, 4G e 5G nativa da nuvem, anunciou uma colaboração com a Türk Telekom e com a Juniper Networks em uma iniciativa de Open RAN envolvendo vários fornecedores, para oferecer comunicações de banda larga de última geração. A Türk Telekom, primeira operadora de telecomunicações integradas e de ponta na Turquia, implementará a tecnologia Open RAN utilizando o RAN Intelligent Controller (RIC). As implementações ocorrerão em locais de testes após a conclusão dos testes no centro de inovação da Türk Telekom.

A Türk Telekom é pioneira na adoção da tecnologia Open RAN, utilizando um amplo ecossistema de fornecedores para desenvolver redes móveis mais flexíveis, eficientes e seguras para atender às demandas da era 5G. A Türk Telekom já colaborou anteriormente com a Juniper Networks para a produtização do RIC, uma parte fundamental da arquitetura Open RAN, para automatizar redes, viabilizar o aproveitamento eficiente de recursos e oferecer uma experiência perfeita para o cliente.

No âmbito dessa nova iniciativa, a Türk Telekom utilizará softwares de Open RAN da Parallel Wireless e o RIC de última geração da Juniper:

A Parallel Wireless fornecerá uma solução Open RAN de ponta a ponta utilizando softwares de rádio nas bandas 1, 3, 7, 8 e 20 e softwares DU e CU para 2G, 3G e 4G e rádios na banda 78 e softwares DU e CU para 5G.

A primeira fase dos testes em laboratório utilizando o RIC para o controle de admissão sobre o 4G foi concluída, e mais fases estão por vir.

A Juniper Networks trabalhará juntamente com a Türk Telekom e com a Parallel Wireless para oferecer sua extensa plataforma RIC. A Juniper implementará o RIC quase em tempo real (quase-RT) e o RIC não em tempo real (não-RT) e demonstrará as capacidades de vários xApps/rApps. Isso permitirá à Türk Telekom prestar serviços diferenciados de forma mais rápida a seus clientes.

Essa iniciativa de Open RAN será testada tanto no centro de inovação da Türk Telekom quanto em ambientes de campo:

Desenvolvendo uma solução de rede Open RAN nativa da nuvem de classe mundial com base em uma arquitetura distribuída de alto desempenho.

Melhorando a agilidade no atendimento e reduzindo o custo total de propriedade (TCO) com a introdução da automação RAN.

Oferecendo uma solução completa que otimiza os requisitos de alta capacidade de tráfego.

Essa rede de ponta ajudará a viabilizar serviços de banda larga móvel como transmissão de vídeo 8k , Internet das Coisas (IoT), serviços de telessaúde, ensino online e muito mais.

Yusuf Kirac, diretor de tecnologia da Türk Telekom, disse: "Na Türk Telekom, representamos com sucesso nosso país na arena global, assumindo papéis ativos no desenho do roteiro para o 5G. Como resultado de nossa cooperação com a Juniper Networks para a solução RIC no ano passado, agora exportamos nossas novas soluções tecnológicas para o mundo todo. Também estabelecemos colaborações com fabricantes globais de tecnologia. No âmbito dessas colaborações, continuamos nosso desenvolvimento, testes e produtização da Open RAN. Nossa colaboração com a Parallel Wireless e com a Juniper Networks nessa iniciativa é extremamente importante durante toda nossa jornada Open RAN, e estamos confiantes de que essa colaboração será um passo importante para viabilizar comunicações de banda larga 4G e 5G de última geração e novas aplicações."

Constantine Polychronopoulos, vice-presidente de 5G e nuvem de telecomunicações da Juniper Networks, disse: "Os esforços colaborativos de fornecedores de tecnologia e prestadores de serviços são fundamentais para demonstrar interoperabilidade do mundo real nesse espaço interessante e emergente. A capacidade da Juniper de oferecer um SDK aberto e APIs baseadas em rede facilita a portabilidade perfeita de x/rApps em seu RIC em ambientes com vários fornecedores e destaca o potencial de todas as operadoras."

Keith Johnson, presidente da Parallel Wireless, disse: "A Parallel Wireless tem orgulho defazer parceria com a Türk Telekom, a primeira operadora integrada de telecomunicações da Turquia, oferecendo nossa plataforma de software Open RAN de ponta e de última geração, viabilizando comunicações de banda larga com todas as tecnologias G - 2G, 3G, 4G e 5G e novas aplicações digitais de última geração."

Sobre a Parallel Wireless

A plataforma de software O-RAN compatível com todas as tecnologias G (2G, 3G, 4G e 5G) da Parallel Wireless foi implementada com operadoras globais de rede móvel de seis continentes e forma uma arquitetura RAN aberta, segura e inteligente para fornecer conectividade sem fio, de forma que todas as pessoas possam ter conexão quando, onde e como quiserem. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

Sobre a Türk Telekom

Com mais de 180 anos de história, a Türk Telekom é a primeira operadora integrada de telecomunicações da Turquia. Com uma ampla rede de serviços e gama de produtos nas áreas de serviços individuais e corporativos, a Türk Telekom unificou seus produtos e serviços de tecnologia móvel, internet, telefone e TV sob a marca "Türk Telekom". Provedora atuante em vários segmentos na Turquia, em 31 de dezembro de 2021, a Türk Telekom contava com 16,9 milhões de linhas fixas, 14,3 milhões de assinantes de banda larga, 2,9 milhões de assinantes de TV e 24 milhões de assinantes de serviços móveis. Os quase 36 mil funcionários das empresas do grupo Türk Telekom prestam serviços em todas as 81 cidades da Turquia, com a visão de introduzir novas tecnologias no país e acelerar a transformação da Turquia em uma sociedade de informação. www.turktelekom.com.tr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

FONTE Parallel Wireless

SOURCE Parallel Wireless